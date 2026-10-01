Ericus Trappier Dassault Aviation ab Ianuario anni 2013 duxit. Natus Kalendis Iuniis anni 1960, coetui se iunxit annos natus quattuor et viginti annos et maximam partem cursus sui vendendo aeroplana bellica ad exportationem egit antequam gubernacula susciperet. Sub eius ductu, flurryDiu extra Galliam invendibilis habitus, successum commercialem globalem consecutus est. Ianuario anni 2025, etiam praesidentiam Gregis Industrialis Marcel Dassault (GIMD) suscepit. Imago ducis discreti cuius decisiones omnibus qui valores defensionis sustinent magni momenti sunt.
Educatio et initia
Ericus Trappier est ingeniarius graduatus a Télécom SudParis. Munera sua ut praefectus in classe navali Gallica annis 1983 et 1984 perfecit, deinde se iunxit. Aviation Dassault anno MCMLXXXIV. Nunc est nauclerus reservatus. Anno MCMLXXXIII uxorem duxit, pater trium liberorum est.
Triginta anni in servitio exportationis
Cursus honorum eius apud Dassault Aviation fere omnino in rebus internationalibus versatus est:
- 1984-1987 : officia designandi et administratio systematum armorum.
- 1987-1991 : administratio technica internationalis, curam gerens de negotiationibus cum Corea Meridionali, Singapura, Arabia Saudiana, Chilia et Germania. Implicatus est in venditione aeroplani Atlantici ad patrolandum maritimum.
- 1991-1995 : venditionibus in Asia, incluso contractu Mirage cum India, curae gerens.
- 1995-2000 : venditionibus in Emiratibus Arabicis Unitis praepositus, ubi contractum Mirage 2000-9 administrat.
- 2000-2005 : director regionum Orientis Medii et Africae, deinde director exportationum militarium.
- 2006 Praefectus generalis internationalis.
Etiam pacta industrialia pro demonstratore dronis pugnatorii conciliat. nEUROnDuctum a Dassault Aviation cum Saab (Suecia), Alenia (Italia), RUAG (Helvetia), HAI (Graecia) et EADS (Hispania). Hoc programma Europaeum laboratorium fuit pro technologiis gubernationis furtivae et autonomae.
Anno MMXIII: Praeses Maximus Iuvenum in historia Dassault Aviation
Director cooptatus die XVIII Decembris anni MMXII, Ericus Trappier praeses et director generalis nominatus est die... January 8 2013Carolo Edelstenne succedens. Annos natus quinquaginta duos, quintus fit praefectus societatis ab eius creatione anno MCMXXIX, et minimus natu qui hoc munus tenet.
Paradoxam condicionem hereditate accepit: Rafale technice agnitum erat, sed nullus emptor externus eum adhuc emerat, et aëroplanum solum a mandatis a gubernio Gallico sustentabatur. Provocatio igitur decennii erat programma nationale in successum exportationis transformare.
Magnae venditiones Rafale sub eius ductu
Decennium sequens ei iustum esse demonstravit. Pacta praecipua ab anno 2015 signata:
|annos singulos
|patriam
|Iussit
|2015
|Aegypti
|XXIV Rafale (primus emptor exportationis), supplemento secundo mandato anno MMXXI
|2015
|Qatar
|24 Rafale, postea ad 36 auctum
|2016
|India
|XXXVI aeroplana Rafale pro Viribus Aeris Gallicis
|2021
|Graecia
|Nova et usata aeroplana Rafale
|2021
|Croatia
|Duodecim Rafale usi
|2021
|United States
|Octoginta aeroplana Rafale, maxima mandatio exportationis in historia programmatis.
|2022
|Indonesia
|Quadraginta duo aeroplana Rafale, in pluribus coetibus
|2024
|France
|12 Rafale
|2025
|India
|XXVI aeroplana Rafale pro classe Indica
Hae res gestae faciem Dassault Aviation penitus mutaverunt: indicem mandatorum per plures annos, incrementum productionis, et visibilitatem inauditam in regione militari. Etiam prosunt sociis maioribus programmatis, Thales pro electronicis et Safran pro motoribus M88. Investores qui hac catena valoris student, nostras analyses de... consulere possunt.Dassault Aviation partes societatisquodThales actio et inStirps Safranensis.
Documenta sensibilia: SCAF et Falcon
Non omnia tam simplex sunt. Programma Europaeum... Systema Aereum Pugnale Futurum (FCAS)Propositum, cum Germania et Hispania inceptum, crebris dissensionibus industrialibus de divisione munerum inter Dassault Aviation et Airbus insignitum est. Éric Trappier publice necessitatem conductoris principalis clare designati pro aëroplano pugnatorio defendit, positio quae contentiones cum sociis regulariter alebat.
In parte civili, series aeroplanorum negotialium Falcon Falcon 6X moras, praesertim ad motores pertinentes, expertus est antequam in usum venit et Falcon 10X elaboratus est. Negotium Falconis adhuc magis obnoxium est condicionibus oeconomicis quam negotium militare.
Praeses GIMD et persona princeps in conductoribus industrialibus
Die nono mensis Ianuarii, anno MMXV, Éric Trappier Carolo Edelstenne ut praeses successit. Grex Industrialis Marcel Dassault (GIMD)Societas holding familiae Dassault, quae imprimis Dassault Aviation regit et partem magnam in Dassault Systèmes tenet, ipsa est particeps maior Thales. Ille manet praefectus societatis Dassault Aviation.
Plura etiam munera repraesentativa tenet:
- Praeses Consociationis Europaeae Industriarum Aerospatialium et Defensionis (ASD), electus mense Maio anni 2017;
- Praeses GIFAS (Consociationis Gallicae Industriarum Aerospatialium), electus die VIII mensis Iunii anno MMXVII;
- Praeses CIDEF (Consilii Industriarum Defensionis Gallicae) a Martio 2021 ad Ianuarium 2023;
- Praeses UIMM (Unionis Industriarum et Artium Metallurgicarum), electus die XV Aprilis MMXXI.
Ab Ianuario anni 2025, Praefectus Legionis Honoris est et ornatus Medagliae Aeronauticae (2023).
Defensio Europaea anno 2026: cur munus eius investori magni momenti sit.
Ab anno MMXXII, incrementum sumptuum militarium in Europa societates defensionis inter res maxime observatas in foro bursatili collocavit. Hoc in contextu, nonnulla puncta attentionem merentur:
- Liber mandatorum Perspicuitatem per plures annos praebet, sed lucrum a facultate tempore praestandi, ergo a catena subconductionis, pendet.
- Structura moderationis Dassault Aviation maiorem partem a GIMD possidetur, Airbus autem minoritate significativa inter socios. Itaque liber fluctus limitatus est, quod motus pretiorum actionum amplificare potest.
- Contractus exportationis : a decisionibus politicis, pecuniis et interdum translationibus technologiae pendent, cum calendario exsecutionis saepe incerto.
- Criteria ESG : quaedam pecuniae arma excludunt, aliae ea ab anno 2022 reintegraverunt. Hoc postulationem harum securitatum afficit.
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FAQ
Ex quo tempore Ericus Trappier societati Dassault Aviation praeest?
Praeses et CEO societatis Dassault Aviation ab VIII Ianuarii MMXIII est.
Quod erat munus Erici Trappier in venditionibus Rafale?
Praefectus olim internationalis, consilium exportationis duxit, quo primi contractus (Aegyptus et Quataria anno 2015, India anno 2016), deinde mandatum recordum octoginta Rafale ab Emiratibus Arabicis Unitis anno 2021 perfecerunt.
Quid est GIMD cui praesidet Eric Trappier?
Societas Industrialis Marcel Dassault est societas familiaris quae Dassault Aviation regit. Éric Trappier praeses eius die IX mensis Ianuarii anno MMXXXV factus est.
Estne Ericus Trappier praeses UIMM?
Ita, praeses Unionis Industriarum et Artium Metallurgicarum die XV Aprilis, anno MMXXI, electus est.