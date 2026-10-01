Gerardus Mestrallet Unus ex ducibus est qui maxime Gallicam energiae scaenam per ultimos triginta annos formaverunt. Natus Lutetiae Kalendis Aprilibus anno 1949, transformationem Compagniae Suez in gregem industrialem duxit, fusionem cum Gaz de France anno 2008 ordinavit, deinde GDF Suez, anno 2015 renominatam Engie, praefuit. Haec biographia cursum eius, decisiones magnas quae id notaverunt, controversias quas excitavit, et quid eius hereditas adhuc anno 2026 significet pro investitoribus qui sectorem energiae sequuntur, retractat.
Educatio: persona ingeniarii et ministri publici superioris
Gerardus Mestrallet cursum honorum typicum nobilitatis administrativae Francicae secutus est, cum studio scientifico praeclaro. Discipulus olim Scholae Polytechnicae (classis anni 1968) est, deinde Scholae Nationalis Aviationis Civilis (anno 1971), Instituti Studiorum Politicorum Tolosae (anno 1973), deinde ENA, unde anno 1978 cum classe "Pierre Mendès France" graduatus est.
Postquam ab ENA (Schola Nationali Administrationis) graduatus est, administrator civilis in Aerarium Publicum se contulit. A Septembri anni 1982 ad Iulium anni 1984, consiliarius technicus de rebus industrialibus in officio Iacobi Delors, tum Ministri Oeconomiae et Pecuniae, functus est. Haec experientia apud Bercy (Ministerium Pecuniae) ei profundam cognitionem necessitudinis inter regimen et magnas societates praebuit, commodum quod per totam cursum vitae subsequentem inaestimabile futurum erat.
A Societate Pecuniaria Suez ad Societatem Generalem Belgii
Anno MCMLXXXIV, Societati Pecuniariae Suez ut procurator proiecti se adiunxit. Cito per gradus ascendit: Delegatus Generalis Pro Rebus Industrialibus anno MCMLXXXVI, Director Generalis Societatis Iurium Europaeorum (filiae Suez) anno MCMLXXXVII, deinde Director Generalis Prorector societatis anno MCMXCI. Deinde, Director Generalis et Praeses Consilii Exsecutivi factus est. Société Générale de Belgique, una ex veterrimis societatibus industrialibus holding in Europa, cuius progressionem ipse ducit.
Haec experientia Belgica maximi momenti erat: Suez ibi partes in electricitate (Electrabel), rebus pecuniariis, et industria possidebat. Hoc explicat cur Belgia, usque ad hunc diem, lapis angularis actionum gregis, qui postea Engie fieret, maneat.
1995-2008: Transformatio Suez in gregem servitiorum
Anno MCMXCV, Gerardus Mestrallet munus praefecti Societatis Suez suscepit. Eius consilium perspicuum erat: conglomeratum pecuniarium in tria negotia principalia reorientare, energia, aqua et munditiaAd hoc assequendum, fusionem cum Lyonnaise des Eaux initiavit. Anno 1997, Suez Lyonnaise des Eaux creata est, cuius consilio administrationis praefuit, dum Hieronymus Monod, princeps historicus Lyonnaise, consilio supervisori praeerat.
Deinde grex ad nomen "Suez" rediit. Anno MMIII, structuram gubernationis a consilio directorum instituit, Gerardo Mestrallet praeside et directore generali facto. Hoc tempore, Suez paulatim actiones suas pecuniarias se abdicavit et se tamquam actorem Europaeum in utilitatibus publicis, id est, officiis necessariis (electricitate, gas, aqua, vastis), collocavit.
2008: Fusio GDF Suez, matrimonium inter civitates
Fusio inter Gaz de France et Suez, mense Iulio anni 2008 perfecta, est operatio insignissima cursus honorum eius. Iam anno 2006 nuntiata, in contextu imminentis acquisitionis externae societatis Suez, legem postulavit ut civitas Gallica partem suam in Gaz de France infra limen minimum quod servare debebat reduceret. Novus grex, GDF Suez...fit una ex societatibus energiae praestantibus mundi. Gerardus Mestrallet eius praefectus exsecutivus (CEO) fuit a Iulio 2008 ad Maium 2016, dum praeses consilii directorum Suez Environnement, rami aquarum et vastorum quod separatim in bursa enumerabatur, manebat.
Investoribus, haec fusio rem magni momenti illustrat: in sectoribus regulatis, valor societatis tam a consilio industriali quam a necessitudine cum civitate tamquam socio pendet. Hoc est criterium considerandum cum hodierna...Engie actiocuius civitas Gallica particeps maior manet.
Anno MMXV: GDF Suez fit Engie
Anno MMXV, GDF Suez nomen mutavit et factum est... EngiePraeter mutationem imaginis, grex mutationem ad energias renovabiles, officia energetica, et gradatim abolitionem carbonis nuntiat. Attamen, haec mutatio sero advenit, secundum complures observatores: in articulo Februario anni 2020, Orbis Ad "errores strategicos" rettulit qui transitionem gregis impediverant, notans transitionem "viridem" vere demum anno 2013 coepisse.
Die tertio mensis Maii, anno MMXVI, Gerardus Mestrallet administrationem generalem reliquit ut... Isabella Kocher et praesidentiam consilii directorum retinet. Anno MMXVIII, praesidentiam tradit Ioannes Petrus ClamadieuAb anno MMXXI, Catharina MacGregor moderatrix generalis societatis Engie est.
Controversiae: compensationes et consilia pensionum supplementaria
Sicut multi rectores societatum CAC 40 suae generationis, Gerardus Mestrallet in centro disputationum de remuneratione directorum fuit:
- 2012 Summa eius remuneratio ad €3,005,079 pervenit, leviter imminuta (-2,7%) comparata cum anno 2011, qui eum tum in octavo loco in CAC 40 collocavit (numeri ex Vicipaedia sumpti, secundum diurnarios oeconomicos).
- octobre 2014 Summa pensionis eius supplementariae, quae ad XXI miliones euronum aestimatur et a Conventu Generali de Negociationibus (CGT) publicatur, controversiam excitat tempore quo grex damna gravia pro anno fiscali MMXIII notat. Alta Commissio de Gubernatione Societatum consilium secundum codicem Afep-Medef congruere iudicat; Emmanuel Macron, tum Minister Oeconomiae, indicat Civitatem contra huiusmodi resolutionem in futuro suffragaturum esse.
- ut 2016 Praeses non exsecutivus factus, nuntiat se stipendium praesidis (€350,000 per annum), quod fundationi societatis Engie solvitur, abdicaturum.
Haec eventa ad mutationes in gubernatione societatum Francicarum in indice bursatili contulerunt: suffragia sociorum vinculantia de remuneratione directorum ("say on pay," lex Sapin 2 anni 2016), et regulationes strictiores de pensionibus supplementariis. Pro socio singulari, lectio sectionis "gubernationis societatis" documenti registrationis universalis nunc pars est cuiuslibet recognitionis gubernationis societatis. analysis fundamentalis gravis.
Paris Europlace, FACE et diplomatia oeconomica
Praeter munera sua operativa, Gerardus Mestrallet praefuit Lutetia Europaea, consociatio quae Lutetiam ut centrum pecuniarium promovet, necnon Fundatio pro Actione Contra Exclusionem (FACE) Ab anno MMVII ad MMXX. Anno MMXV, "legatus pro eruditione" nominatus est; mense Aprili MMXVI, Ségolène Royal ei mandatum de pretio carbonis in Europa mandavit, post COP21.
Post Engie, praeses exsecutivus factus est...Agentia Gallica pro Progressu AlUlae (Afalula), qui cooperationis Franco-Saudiensis circa hoc locum patrimonii praeest. Mense Februario anni 2024, Emmanuel Macron eum legatum Franciae pro hoc incepto designavit. Corridor oeconomicus Indiae–Orientis Medii–Europae (IMEC). Etiam in multis consiliis operam dedit: Société Générale, consilio supervisorio Siemens, Mensa Rotunda Industrialium Europaea, et pluribus consiliis consultoriis internationalibus in Sinis et Hong Kong.
Est Praefectus Legionis Honoris (anno MMXVI) et Praefectus Ordinis Nationalis Meriti.
Quod iter eius investitorem anno 2026 docet
Cursus honorum Gerardi Mestrallet tres res illustrat quae utiles sunt cuivis qui in virtutes energiae et ministeriorum publicorum pecuniam collocat:
- Magnae fusiones naturam actionum mutant. Socius Suez anno MCMXCV societatem pecuniariam possidebat; socius anni MMVIII societatem energiae integratam; et socius anni MMXXVI gregem in energiis renovabilibus et infrastructura intentum. Argumentum de investimento in singulis gradibus recognoscendum est.
- Divisio actionum interdum valorem creat. Suez Environnement, cui diu praefuit Gerardus Mestrallet, anno 2008 publica facta est, antequam centrum in conatu acquisitionis Veoliae annis 2020-2022 fieret. Qui sequuntur...Actio Veoliae Hoc episodium, quod aquarum et vastorum sectorem in Gallia transformavit, bene norunt.
- Gubernatio pretio venit. Controversiae de remuneratione per se cursum mercatus bursatilis Engie non mutaverunt, sed participationem sociorum in decisionibus consilii acceleraverunt.
Ut expositionem ad magnas societates energiae Europaeas adipiscantur, multi investitores singuli ratione securitatum vel PEA (consilium Gallicum de pecunia in aequitate servanda) cum intercessore interretiali utuntur; iis qui motus harum societatum per CFDs negotiari malunt, nostri... recensio accurata de Vantage Hic articulus pretia, leges, et limitationes huius intercessoris enarrat (CFDs magnum periculum damni propter leverage ferunt). Ut semper, hic articulus ad informationem tantum destinatur nec consilium de investimento constituit.
Gerardus Mestrallet in diebus clavibus
|annos singulos
|gradus
|1949
|Lutetiae natus (Kalendis Aprilibus)
|1978
|Ab ENA graduatus, ad Ministerium Aerarii se coniunctus est.
|1982-1984
|Consiliarius technicus Iacobi Delors, Ministri Oeconomiae
|1984
|Societati Pecuniariae Suezensis adhaerens
|1995
|Gubernaculum Societatis Suez suscipit
|1997
|Natus Suesiensis de Lyonnaise des Eaux
|2008
|Fusio GDF Suez, Praefectus Exsecutivus novi gregis
|2015
|GDF Suez fit Engie
|2016
|Isabella Kocher fit praeses principalis; ipse manet praeses
|2018
|Ioannes Petrus Clamadieu ei succedit ut praeses Engie
|2024
|Legatus Franciae pro corridor IMEC
FAQ
Quod munus Gerardi Mestrallet in creatione Engie egit?
Fusionem inter Gaz de France et Suez anno 2008 duxit, deinde GDF Suez usque ad annum 2016 praefuit. Grex, sub eius praesidentia, nomen Engie anno 2015 accepit.
Quis Gerardo Mestrallet apud Engie successit?
Isabella Kocher ei successit ut director generalis mense Maio 2016, et Ioannes Petrus Clamadieu ut praeses consilii directorum anno 2018.
Cur aureum eius paracadutum controversiam excitavit?
Mense Octobri anni 2014, summa commemorata (€21 miliones) publica facta est dum GDF Suez damna maxima notabat et consilium sumptuum minuendorum parabat. Pactum secundum codicem Afep-Medef congruens habitum est, sed disputationem de moderanda mercede directorum excitavit.