Ioannes Cyrillus Spinetta Inter paucos est magistratus superiores Gallicos qui secundam cursum honorum ad gubernacula magnarum societatum feliciter inceperunt. Natus die IV mensis Octobris anno MCMXLIII in arrondissement XV Parisiensi, Air Inter, deinde Air France per plus quam undecim annos praefuit, privatizationem partialem societatis et fusionem cum KLM anno MMIV duxit, antequam consilio supervisorio Areva praefuit. Anno MMXVIII, nomen eius in nuntiis iterum apparuit cum "Relatione Spinetta" de futuro vecturae ferriviariae. Hic est iter eius professionale, decisiones praecipuae, et quid adhuc significant pro investoribus in regione aeronautica.
Origines et formatio
Ioannes Cyrillus Spinetta in familia socialismo vehementer dedita crevit. Avus eius, Cyrillus Spinetta, machinator ex schola Artium et Operum, officinam Vitri Operariorum Albigensem ab anno 1911 administravit et Ioanni Jauresi propinquus erat. Mater eius, Antonia Brignoli, magistra oriunda e Corsica, et pater, Adrianus Spinetta, machinator civilis, Lutetiae sedem fixerunt, ubi Ioannes Cyrillus natus est.
Discipulus in Lyceo Hoche Versaliis, gradum postgraduatum in iure publico ex Facultate Iuris Parisiis consecutus est, ex Sciences Po Parisiis graduatus est, deinde ENA (Scholam Nationalem Administrationis) in classe Caroli de Gaulle ingressus est. Sodalis Factionis Socialisticae usque ad annum 1977 fuit.
Cursus honorum ut minister publicus superior (1969-1990)
Cursus eius administrativus lateque varius est. Postquam adiutor docendi functus est, successive munera gessit apud Ministerium Educationis Nationalis (praefectus officii collocandae pecuniae et ordinationis, deinde director collegiorum), apud Consilium Status ut auditor, apud Secretariam Generalem Gubernationis et apud officium informationis Primi Ministri.
Deinde propius ad vecturae partem se contulit, bis praefectus ministerii Michaelis Delebarre factus, praesertim cum hic minister vecturae et rerum maritimarum, et postea minister infrastructurae esset. Haec experientia ei peritiam intimam aviationis civilis eiusque difficultatum regulatoriarum praebuit.
Air Inter deinde Air France: restructuratio et aperitio capitalis
Ab anno 1990 ad annum 1993, praeses et director generalis societatis fuit.Aer Inter, societas aerea domestica Francica, tempore quo spatium aereum Europaeum competitioni aperiendum parabatur. Post missionem cum Praeside Francisco Mitterrand et tempus apud Commissionem Europaeam, praefectus designatus est.Air Francia 22 1997 ad Septembris.
Duplex erat eius consilium: et recuperationem societatis post annos damnorum emergentis continuare, et eius aperturam ad mercatum parare. Anno MCMXCIX, duxit... privatizatio partialis societatis Air France... cum prima oblatione publica societatis. Hoc tempore, Air France etiam foederi SkyTeam se iunxit, quod anno MM cum Delta, Aeromexico et Korean Air conditum est.
Anno MMIV: Air France-KLM creatio
Res gravissima cursus eius honorum fuit fusio cum societate Batava. KLMFusio, anno MMIV perfecta, prima fuit magna fusio transfinis in vectura aerea Europaea. Structura electa duas societates aereas et duas marcas, cum duobus centris (Paris-Charles-de-Gaulle et Amsterdam-Schiphol), sub societate communiter habita et publice in bursa collocata conservavit. Operatio etiam ad privatisationem societatis Air France duxit, cum pars civitatis Gallicae infra limen maioritatis caderet.
Ioannes Cyrillus Spinetta munus Praesidis Exsecutivi (CEO) gregis usque ad diem XXXI Decembris anni MMVIII mansit, deinde Praeses Consilii Directorum societatum Air France-KLM et Air France a Kalendis Ianuariis anni MMIX factus est, Petro Henrico Gourgeon munus Praesidis Exsecutivi suscepto. Die XVII Octobris anni MMXI, post discessum Gourgeon, Spinetta munus Praesidis Exsecutivi resumpsit usque ad annum MMXIII, cum Alexandre de Juniac ei successit.
De exemplari bicipiti anno MMIV concepto saepe disputatum est, praesertim inter contentiones inter Lutetiam et Hagam anno MMXIX, cum civitas Nederlandica partem societatis acquisivit. Ut intellegamus quomodo haec hereditas adhuc in aestimatione gregis premat, nostra analysis...Actio Air France-KLM Structuram capitalis et quaestiones classis recenset.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: administrator requiritur.
Simul, Ioannes Cyrillus Spinetta in multis consiliis sedet. Praesidet... Consilium supervisorum Arevae Ab Aprili 2009 ad Iunium 2013, tempus notatum difficultatibus cum reactore EPR et interrogatione de consilio gregis nuclearis (qui Orano pro cyclo combustibilis factus est). Etiam munere directoris fungitur societatum Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (ab anno 2005), Unilever, et GDF Suez.
Praesentia eius in consilio societatis Saint-Gobain eum iuxta viros sicut Ioannem Ludovicum Beffa collocavit; qui de grege materiarum student, profile nostrum inspicere possunt.Actio Saint-Gobain.
Causa iudicialis sine accusatione clausa.
Iulio mense anni 2006, Ioannes Cyrillus Spinetta a iudiciis vocatus est in inquisitione quae olim subconductorem societatis Air France, in securitate aeronautica peritum, intendebat. Tandem tamquam testis adiutus interrogatus est, neque formaliter accusatus est. In hac causa semper innocentiam suam affirmavit.
2018: Relatio Spinetta de futuro ferriviae
Die quinto decimo mensis Februarii, anno bis millesimo decimo octavo, relationem de "futuro vecturae ferriviariae" Primo Ministro Eduardo Philippe tradidit. Inter eius commendationes, quae maxime disputatae sunt, versabantur in finem usus conducendi novos operarios sub statu operarii ferriviarii, transformatione SNCF in societatem publicam limitatam, praeparatione aperitionis retiaculi ferriviarii ad competitionem, et reductione numeri linearum secundariarum. Quaedam ex his propositionibus in legem pro novo pacto ferriviario anno bis millesimo decimo octavo adoptato, post longum motum operistitii, incorporatae sunt.
Praesidebat etiam, ab Octobri anni 2013, Consilio Nationali Educationis-Oeconomiae, cui munus erat scholas et mundum negotiorum propius adducere.
honoribus
Ioannes Cyrillus Spinetta est Praefectus Legionis Honoris et Ordinis Nationalis Meriti, necnon Officialis Palmarum Academicarum. Electus est "Administrator Anni" a... Oeconomus Novus anno MMIII et Praemium Icare ab Associatione Diurnariorum Professionalium Aeronauticae et Spatialis anno MMIV accepit.
Quod iter eius investitorem docet
Sector aeronauticus inter cyclicissimos in foro bursatili numeratur. Cursus honorum Ioannis Cyril Spinettae complures ex his factoribus illustrat:
- Consolidatio est fons primus creationis valoris. Air France-KLM, deinde IAG (British Airways-Iberia) et Lufthansa Group per fusiones constructae sunt. Mercatus aestimat coetus capaces retia sua rationalizandi.
- Praesentia civitatis omnia mutat. Civitates Francica et Batava manent actionarii societatis Air France-KLM; hoc autem subsidium praebet temporibus crisi, ut anno 2020, sed etiam libertatem strategicam limitat et ad dilutiones ducere potest durante recapitalizationibus.
- Societates a fabricatoribus pendent. Morae traditionum et disponibilitas machinarum capacitatem afficiunt. Multi investitores per fabricatores expositionem in hoc sectore adipisci malunt, ut in analysi nostra de... demonstratur.Airbus partes societatis.
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Ioannes Cyrillus Spinetta in diebus clavibus
|annos singulos
|gradus
|1943
|Lutetiae natus (IV Octobris)
|1990-1993
|Praeses societatis Air Inter
|1997
|Praefectus societatis Air France designatus (XXII Septembris)
|1999
|Privatizatio partialis et inscriptionis societatis Air France
|2004
|Vincula artiora cum KLM, ortus Air France-KLM
|2009
|Praeses consilii Air France-KLM et consilii supervisoris Arevae
|2011-2013
|Munera sua ut praeses societatis Air France-KLM resumit.
|2018
|Relatio de futuro vecturae ferriviariae
FAQ
Quid Ioannes Cyrillus Spinetta apud Air France egit?
Societatem Air France ab anno 1997 ad annum 2008 duxit, privatizationem partialem anno 1999 perfecit, et fusionem cum KLM anno 2004 ordinavit, quae peperit gregem Air France-KLM.
Quid est relatio Spinettae?
Relatio de futuro vecturae ferriviariae ad regimen mense Februario anni 2018 submissa, quae reformationem SNCF eodem anno latam inspiravit.
Num Ioannes Cyrillus Spinetta Arevae praefuit?
Ita, consilii supervisorii Arevae ab Aprili 2009 ad Iunium 2013 praefuit.