Ioannes Ludovicus Beffa Societatem Saint-Gobain per plus quam duo decennia, ab anno 1986 ad 2007, duxit, antequam Praeses Consilii usque ad annum 2010 fungeretur. Natus die XI Augusti anni 1941 Nicaeae, alumnus scholae machinationis Corporis Metallorum, generationem praestantium administratorum negotiorum Francicorum, in summis ordinibus administrationis publicae eruditorum et de munere strategico industriae persuasorum, repraesentat. Ultra Saint-Gobain, disputationes publicas per relationes et libros de ratione industriali movit. Respectus in cursum honorum qui electiones coetuum industrialium CAC 40 adhuc informare pergit.
Educatio: Polytechnica, Metallorum et Scientiarum Po
Filius machinatoris et magistri, Ioannes Ludovicus Beffa se ad examina competitiva in Lyceo Masséna Nicaeae paravit et in...École polytechnique anno MCMLX. Factus est ingeniarius Corpus Metallorum Anno 1963 etiam in École nationale supérieure du pétrole et des moteurs studuit et diploma in Instituto d'études politiques de Paris (1966), sectio Oeconomica-Finance, obtinuit.
Initia in administratione energiae
Cursum suum ut machinator metallicus Claromonte Ferrando incepit, deinde ab anno 1967 ad annum 1974 in ministerium industriae, ubi praefectus ministerii "purgationis et utilizationis" ac deinde director vicarius factus est, in sectione combustibilium se contulit. Haec experientia ei peritiam profundam energiae et necessitudinis inter Civitatem et industriam praebuit, duo argumenta quae per totam cursum vitae eius percurrerent.
1974-1986: Ascensus apud Saint-Gobain
Anno MCMLXXIV, Ioannes Ludovicus Beffa se iunxit S.-Gobain ut director ordinationis. Deinde munus directoris generalis, tum praesidis suscepit. Pont-à-Mousson, subsidiaria in tubis ferreis fusis specializata, simul ramum "tuborum et mechanicorum" gregis ab anno 1979 ad annum 1982 administrans. Mense Martio 1982, anno nationalizationis Saint-Gobain, director generalis eius factus est.
Ianuario anni 1986, Rogerio Fauroux successit ut praeses et director generalisSub praesidentia Francisci Mitterrand constitutus et a Iacobo Chirac, tum Primo Ministro, confirmatus, privatizationem societatis Saint-Gobain, primam magnam privatizationem administrationis cohabitativae, fine anni 1986 duxit.
1986-2007: Viginti anni ad Saint-Gobain praesidendum
Sub eius ductu, Saint-Gobain profundam transformationem subiit. Grex, qui olim vitro operam dabat, praesentiam suam in materiis aedificatoriis et distributione materiarum auxit, et valde internationalis factus est. Inter res gestas gravissimas huius temporis numerantur acquisitio societatis Americanae Norton anno 1990, quae gregem ducem mundialem in abrasivis fecit, deinde acquisitio societatis Britannicae BPB, quae in gypso laminato specializatur, anno 2005.
Haec strategia Saint-Gobain unum ex peritis mundi praecipuis in aedificiis aedificatoriis et aedificandis effecit, positionem quam successores eius continuarunt et confirmaverunt. Ioannes Ludovicus Beffa usque ad Iunium 2007 Praeses Societatis mansit, deinde Praeses Consilii usque ad annum 2010; Petrus Andreas de Chalendar ei successit ut Praeses Societatis. Ab Iulio 2021, gregi praeest Benoit Bazin.
Investoribus, historia societatis Saint-Gobain sub Beffa demonstrat quomodo societas industrialis saeculo vetusta se ipsam per acquisitiones successivas renovare possit. Nostra analysis de...Actio Saint-Gobain profilum suum praesentem, qui in constructione sustinabili et renovatione energiae efficaci intendit, exponit.
Disputatio de stipendio et asbesto
Sicut alii administratores suae generationis, Ioannes Ludovicus Beffa multis in partibus reprehensionem passus est. Anno 2007, inter administratores generales Gallicos maximi stipendii acceptos numerabatur, cum mercede aestimata ad 10,2 miliones euronum secundum indices diurnariorum illius anni. Praeterea, dum Pont-à-Mousson gubernabat, ab adversariis usus asbesti in discrimen venit, inter controversias quae totam industriam materiarum vexabant. Quaestio asbesti imaginem et statum legalem societatis, praesertim in Civitatibus Foederatis Americae, diuturnum negativum impulsum habuit.
Cogitator de ratione industriali
Ioannes Ludovicus Beffa se vocem potentem de futuro industriae Gallicae constituit:
- Anno MMIV, Iacobus Chirac ei mandatum dedit ut politicam industrialem renovaret. Relatio eius mensis Ianuarii anni MMV, Ad novam rationem industrialem, ad creationem duxitAgentia Innovationis Industrialis, cuius consilio supervisorio ab Septembri mense anni 2005 praesidet;
- Anno MMII, una cum Roberto Solow, oeconomico laureato Praemio Nobeliano, Centrum Saint-Gobain investigationum oeconomicarum condidit, quod Centrum Cournot, deinde Fundatio Cournot (MMX) factum est, cui simul praesunt;
- Plura cum Seuil commentaria edidit: Francia eligere debet (2012) Francia agere debet (2013) Claves Potestatis (2015) et Transformare aut mori: societates magnae contra societates novae (2017).
Eius sententia principalis est: contra duum Americanum-Sinensem, potentia cuiusque patriae in industria exportationis, technologia, energia, et facultatibus militaribus posita est. Consilium industriale cohaerens a civitate ductum commendat et deindustrializationem Franciae vituperat. Nonnullae ex his sententiis late resonaverunt post discrimen valetudinis, cum disputationibus de suverenitate industriali et de relocatione locorum.
Lazard, Engie, Le Monde: secunda curriculo ut membrum tabula
Post Saint-Gobain, Ioannes Ludovicus Beffa consiliarius senior argentariae factus est. LazardAb anno 2008 ad 2015 in consiliis societatum GDF Suez, deinde Engie, ubi commissioni nominationum et remunerationis praefuit, in consilio supervisorio societatis Siemens (2008-2013), in consilio societatis Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), et in consilio supervisorio Caisse des Dépôts (2014-2019) operam dedit. Etiam munere directoris societatum BNP Paribas et Gaz de France functus est. Sodalis consilii supervisorii gregis ab anno 1994 est. OrbisPraeses eius factus est die quinto mensis Octobris, anno MMXVII.
Munus eius apud Engie eum propius ad magnas quaestiones energiae adducit, quem sectorem imprimis in scheda nostra de...Engie actio.
honoribus
Ioannes Ludovicus Beffa est Praefectus Maximus Legionis Honoris (anno MMVII), Crux Magna Ordinis Nationalis Meriti (anno MMXVI), et Praefectus Ordinis Artium et Litterarum (anno MMV). Multa insignia externa accepit, inter quae Ordo Solis Oriens (Iaponia). Amator operae, consociationi ad promotionem Operae Nationalis Parisiensis praefuit.
Quod iter eius investitorem docet
- Greges industriales se per gradus reinvenunt. Saint-Gobain centrum gravitatis suae mutavit nomine non mutato: distributionem redituum per lineas negotii inspicere debes ut valorem eius intellegas.
- Magnae acquisitiones sunt aleae. Valorem creant si integratio prospere procedit, sed debitum brevi temporis premunt.
- Contextus politicus refert. Nationalizatio, privatizatio, consilium industriale: decisiones publicae cursum societatis Saint-Gobain penitus moverunt.
Saint-Gobain et Engie idonei sunt ad LEGUMENInstrumentum collocandae pecuniae, vectigalibus commodis praeditum, ad diuturnum tempus in actionibus Gallicis collocandum. Hic articulus solum ad informationem destinatur nec consilium de investimento constituit.
FAQ
Quamdiu Ioannes Ludovicus Beffa Saint-Gobain praefuit?
Praeses et director generalis eius a Ianuario anni 1986 ad Iunium anni 2007 fuit, deinde praeses consilii usque ad annum 2010.
Quos libros Ioannes Ludovicus Beffa scripsit?
maxime Francia eligere debet (2012) Francia agere debet (2013) Claves Potestatis (2015) et Transformare aut morere (2017), omnes a Seuil editae.
Quid est Agentia Innovationis Industrialis?
Organum publicum anno 2005 post relationem eius de ratione industriali creatum, destinatum ad sustinenda magna incepta investigationis et innovationis. Consilio eius supervisorio praefuit.