Philippus Crouzet praefuit consilio VallourecPeritus Gallus in tubis sine suturis, ab anno MMIX ad MMXX. Natus die XVIII Octobris anni MCMLVI, Neuilly-sur-Seine, summus classis suae ab ENA (Schola Nationali Administrationis) graduatus est, in Consilio Status laboravit, deinde plus viginti annos apud Saint-Gobain egit. Gubernaculum Vallourec in culmine prosperitatis olei suscepit, antequam unam ex pessimis crisi in historia coetus percurreret. Cursus eius exemplum exemplar est ad intellegendas actiones cyclicas et pericula cum aere alieno coniuncta.
Educatio: Sciences Po, ENA et Consilium Status
Discipulus Lycei Pasteur Neuilly-sur-Sequanae, Philippus Crouzet a Sciences Po Parisiis (anno 1976, sectione Servitii Publici) graduatus est. Deinde ingressus est...Schola Nationalis Administrationisex quo emergit summus classis suae anno MCMLXXXI. Cursum suum incepit apud Status Board, ut auditor deinde ut magister petitionum.
Anno MCMLXXXIII, Sylvie Hubac, administratrici publicae superiori, quae imprimis praefecta ministrorum Praesidis Francisci Hollande ab anno MMXII ad MMXV futura est, in matrimonium duxit.
Viginti duo anni apud Saint-Gobain (1986-2008)
Anno MCMLXXXVI, Philippus Crouzet se iunxit S.-Gobain..., cui tum praeerat Ioannes Ludovicus Beffa, ut director consilii. Varia ibi munera, tum operativa tum pecuniaria, gessit:
- 1989-1992 : procurator generalis officinarum chartariarum Condat;
- 1992-1996 legatus generalis pro Hispania et Lusitania;
- ex 1996 : director divisionis ceramicarum industrialium;
- ex 2000 Procurator generalis vicarius, cui curae erant pecuniae, emptiones et informaticae, deinde divisionis Distributionis Aedificiorum.
Haec via professionalis ei amplam experientiam in coetibus industrialibus globalibus praebuit: administratione officinarum, supervisione pecuniaria, et distributione. Ut melius intellegas societatem quae eum erudivit, vide nostram analysin de...Actio Saint-Gobain.
Anno MMIX: Munus apud Vallourec suscepit
Aprili mense anni 2008, Philippus Crouzet consilio supervisorio Vallourec se adiunxit; anno post, in... 2009Praeses consilii designatus est. Mandatum eius mense Martio anni 2012 per quattuor annos renovatum est. Etiam ab anno 2009 per quinquennium director EDF functus est, et commissioni quae promissa nuclearia observabat praefuit.
Vallourec tum in culmine erat. Grex tubos ferreos sine suturis fabricabat, imprimis ad perforationem olei et gasi (sic tubi OCTG appellati), sed etiam ad centrales electricas et industriam adhibitos. Cum pretia olei constanter alta manerent, magna erat postulatio et actio inter praecipuas partes Bursae Parisiensis numerabatur.
2009-2014: Pecunia collocanda pro incremento
Consilium huius temporis est Vallourec praesentiam in regionibus ubi productionem hydrocarbonum validam augemus: Brasilia (cum nova officina chalybis et lamina laminatrice in societate cum Sumitomo Iaponia constructis), Civitatibus Foederatis Americae (ubi incrementum gasi schistici et olei postulationem sustinet), et Oriente Medio. Hae pecuniae collocatae capacitatem et debitum gregis augent, sub suppositione postulationem validam mansuram esse.
Anno MMX, remuneratio eius ad 2,73 miliones euronum aestimata est, summa a quibusdam sociis reprehensa, secundum diurnarios illius temporis, qui consilium nimis ambitiosum existimabant.
2014-2020: Crisis olei et descensus mercatus bursatilis ad inferos
Subita pretii olei deminutio a secunda parte anni 2014 omnia mutavit. Societates olei pecunias suas in perforationibus vehementer minuerunt, volumina et pretia fistularum vehementer deciderunt, et Vallourec, sumptibus fixis et aere alieno onerata, seriem damnorum passus est. Grex consilia minuendi sumptus et capacitatem imminuendi, praesertim in Europa, instituit.
Anno MMXVI, Vallourec augmentum capitalis circiter unius miliardis euronum perfecit, ingressu Nippon Steel & Sumitomo Metal et auxilio Bpifrance, socio publico. Haec operatio societati permisit ut difficultates suas superaret, pretio dilutionis magnae pro sociis existentibus.
Tempus etiam casu ferrariae notatum est.Ascoval...in Sancto Saulvo (Nordibus), cuius Vallourec erat particeps et cliens. Munus gregis in conatibus occupandi locum graviter reprehensum est, praesertim in documentario... Ascoval, certamen pro ferro ab Erico Guéret.
Philippus Crouzet consilium relinquit 2020Eduardus Guinotte ei successit.
Post Crouzet: restructuratio et novum initium
Anno MMXXI, Vallourec magnam restructurationem pecuniariam subiit: magna pars debiti sui in aequitatem conversa est, et creditores, incluso fundo Apollo, maiores socii facti sunt. Partes sociorum praesentium significanter dilutae sunt. Sub ductu Philippi Guillemot, anno MMXXII designati, grex officinas suas Germanicas clausit, ad loca sua maxime lucrativa (Brasilia, Civitates Foederatae) se revertit, et debitum suum vehementer minuit. Anno MMXV, ArcelorMittal acquisitionem circiter XXVIII% partis ab Apollo detentae nuntiavit.
Ad condicionem praesentem gregis, eventus eius et prospectus sequendos, vide nostram analysin de...Vallourec stirpes.
Doctrinae pro investitore
Res gestae Vallourec tempore muneris Philippi Crouzet inter exempla maxime investigata in Bursa Parisiensi numerantur. Quattuor conclusiones praecipuae:
- Actio cyclica per cyclum completum iudicatur. Lucra maxima in culmine cycli sustineri non possunt. Aestimare gregem qualis Vallourec secundum exitus annorum 2008 vel 2013 erat oblivisci pretium olei cadere posse.
- Aes alienum omnia amplificat. In tempore prosperitatis, incrementum incitat; in tempore recessionis, superviventiam minatur. Ratio debiti netti ad lucrum ante usuras, tributa, depreciationem et amortizationem (EBITDA) est index clavis ad observandum.
- Augmenta capitalis et conversiones debiti diluuntur. Socius qui partes suas per restructurationem retinet, maximam partem pecuniae suae collocatae amittere potest, etiam si societas supersit.
- Gubernatio interest. Consilium administrationis a consilio supervisorum, cum socio publico in capitale, rectum contra errores strategicos non protegit.
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Philippus Crouzet in diebus clavibus
|annos singulos
|gradus
|1956
|Natus Neuilly-sur-Seine (XVIII Octobris)
|1981
|Ab ENA graduatus, summus classis suae; Consilium Status ingressus est
|1986
|Iunctio ad Saint-Gobain
|2000
|Praefectus Exsecutivus Vicarius societatis Saint-Gobain
|2008
|Sodalis consilii supervisoris Vallourec
|2009
|Praeses consilii Vallourec; director EDF
|2012
|Mandatum per quattuor annos renovatum
|2016
|Augmentum capitalis cum Nippon Steel et Bpifrance
|2020
|Praesidentiam consilii relinquit
FAQ
Quando Philippus Crouzet Vallourec administravit?
Consilio administrationis Vallourec ab anno 2009 ad 2020 praefuit, postquam ab Aprili 2008 in consilio supervisorum functus erat.
Cur pretium actionum Vallourec tempore eius cecidit?
Praesertim ob pretia olei ab anno 2014 incipiens ruinam, quae postulationem tuborum perforantium minuit, dum grex graviter aes alienum post suas investimenta ad incrementum faciendum habebat.
Quaenam fuit via cursus honorum Philippi Crouzet ante Vallourec?
Summus classis suae ab ENA anno 1981 graduatus, apud Consilium Status coepit, antequam plus viginti annos apud Saint-Gobain egit, deinde director generalis adiutor factus est.