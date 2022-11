L’action Disney bondit suite à l’annonce du retour de l’ancien PDG Bob Iger

Les actions de Walt Disney évoluent à la hausse lundi après que Disney a annoncé que le PDG Bob Chapek a quitté ses fonctions, remplacé par Bob Iger, qui revient à la tête de l’entreprise de divertissement dans une décision surprise.

Iger a passé plus de quatre décennies chez Disney, dont 15 ans en tant que PDG (2005-2020). Il a accepté d’occuper le poste de PDG pendant deux ans.

“C’est avec un incroyable sentiment de gratitude et d’humilité – et, je dois l’admettre, un peu d’étonnement – que je vous écris ce soir pour vous annoncer mon retour à la Walt Disney Company en tant que directeur général”, a écrit Iger aux employés dans un courriel, selon le Wall Street Journal.

Iger a été chargé par le Conseil d’administration de “définir la direction stratégique pour une nouvelle croissance et de travailler en étroite collaboration avec le Conseil d’administration pour trouver un successeur à la tête de la société à la fin de son mandat”.

Chapek a été nommé PDG de Disney en février 2020 pour succéder à Iger. Il s’est retrouvé sous le feu des critiques à plusieurs reprises, notamment après le dernier rapport de résultats décevant. La transition de PDG intervient alors que Chapek prévoyait de réduire les coûts. Chapek a été choisi par Iger pour le remplacer en tant que nouveau PDG.

Pour les analystes de Wells Fargo, l’annonce est “une bonne surprise”.

“Alors que le départ de Chapek n’est pas une surprise en raison des récentes turbulences et de la baisse du titre, la résurgence d’Iger est une surprise positive. Iger sera considéré comme un catalyseur pour améliorer les aspects de contenu de DIS, et nous nous attendons à des changements stratégiques potentiels plus importants autour de la forme à long terme de DTC. Bien que l’annonce ne résolve pas tous les problèmes de DIS, nous pensons que les investisseurs l’adopteront car elle place peut-être le meilleur dirigeant des médias à la tête de l’entreprise, avec un mandat pour faire bouger les choses”, ont-ils déclaré dans une note aux clients.