L’Action Netflix chute de 77% ! Encore Pire que le BTC à -75%

Depuis l’ATH à environ 701 USD, L’Action de Netflix a chuté d’environ 77% et donc encore plus que le prix du Bitcoin ! Est-ce le bon moment pour acheter ?

Action Netflix : 77% de Baisse contre 75% pour le BTC

Avec une perte de prix d’environ 77 %, le cours de Netflix a chuté encore plus que le prix du Bitcoin, qui a chuté d’environ 75 %. Dans le graphique ci-dessus, le prix du bitcoin est la ligne rouge, et le cours de Netflix est la ligne bleue. Nous pouvons voir que Netflix perd plus que le BTC.

Le cours Netflix rencontre une importante résistance à environ 372 USD. De plus, l’EMA à 50 mois fonctionne à ce niveau de prix, ce qui agit comme une résistance supplémentaire. Si Netflix brise cette résistance, la résistance décisive attend à la barre des 500 USD et acheter des actions serait judicieux.

Ce n’est que lorsque Netflix dépassera le nombre d’or à environ 500 USD que le mouvement correctif prendra fin et que Netflix pourra à nouveau cibler l’ATH à environ 701 USD. Acheter des actions Netflix sur ces niveaux est une bonne opportunité car le prix pourrait grimper dans les prochaines semaines.

Action Netflix : 90 Dollars le dernier support avant la Hausse ?

D’autre part, si le prix de Netflix casse le support EMA de 200 mois de manière baissière, un support important attendra à nouveau entre environ 80 USD et 90 USD.

Si Netflix rompt également ce support, il n’y aura à nouveau un support significatif qu’entre 37 USD et 49 USD. De plus, il existe toujours un petit support horizontal autour de 128,5 USD.

Le Prix de Netflix trouve d’importants supports à court terme

Le MACD est également plutôt baissier sur le graphique journalier, car l’histogramme est plus bas et les lignes MACD sont sur le point de se croiser à la baisse. Netflix trouve maintenant des supports Fibonacci importants autour de 217,5 $ et environ 196 $.

Si le prix de Netflix peut rebondir, l’EMA de 200 jours agit déjà comme une résistance significative à environ 303 USD.

Action Netflix et Bitcoin ont peu de choses en commun – ou plutôt le contraire ?

Les cours Netflix et Bitcoin ont peu en commun. Mais depuis la fin de 2021, les deux sont dans une forte tendance à la baisse. De plus, les deux ont connu une brève reprise au cours de l’été après avoir atteint des creux annuels.