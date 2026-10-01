André Citroën (1878-1935) ass ee vun de grousse Nimm an der franséischer Industrie. Als Absolvent vun der École Polytechnique huet hien den Auto net erfonnt, awer hie war ee vun den Éischten an Europa, deen en a Masse produzéiert, als Massemaartprodukt verkaaft an als Marketinginstrument benotzt huet. Säi Liewen ass och eng Lektioun an der Ekonomie: e spektakulären industriellen Erfolleg, finanzéiert duerch wuessend Scholden, deen zu engem Faillite an der Iwwernahm vun der Firma duerch Michelin gefouert huet. Am Joer 2026 ass säin Numm erëm an den Neiegkeeten opgedaucht mat der Kampagne fir seng Bäisetzung am Panthéon.
Fréi Liewen: de Jong vun Immigranten mat enger Passioun fir Technologie
Den André Citroën gouf de 5. Februar 1878 zu Paräis gebuer, an der 44 rue Laffitte, am 9. Arrondissement. Hie war dat fënneft a lescht Kand vum Levie Citroën, engem hollännesche jiddesche Diamanthändler, deen sech 1873 zu Paräis néiergelooss hat, an der Amalia Kleinmann, ursprénglech vu Warschau. De Familljennumm kënnt vun engem Virgänger, deen e Zitrusfrüchtehändler an den Nidderlanden war ("citroen" bedeit Zitroun op Hollännesch); et war den André, deen d'Trema um "e" ugeholl huet.
Seng Kandheet war vun enger Tragödie geprägt: Am Joer 1884 huet säi Papp sech no enger katastrophaler Investitioun an eng Diamantminn a Südafrika ëmbruecht. Als brillante Schüler am Lycée Condorcet, faszinéiert vum Jules Verne an dem Bau vum Eiffeltuerm, ass den André an d'...École polytechnique en 1898.
Fëschgratzahnrad: d'Gebuert vun engem Logo
Am Joer 1900, wärend enger Rees a Polen, huet hien e Produktiounsprozess fir V-Nut-Zännrieder entdeckt. Dës Zännrieder, déi méi roueg waren a méi héich Leeschtung iwwerdroe konnten, hunn eng héich Bearbechtungspräzisioun erfuerdert. Den André Citroën huet d'Lizenz kaaft an en industrielle Produktiounsprozess mat Stol entwéckelt. Am Joer 1901 huet hien a seng zwee Lycéeskollegen eng Firma fir d'Produktioun vu Zännrieder am Quartier Faubourg Saint-Denis zu Paräis gegrënnt.
Dësen duebele Chevron sollt spéider zum Emblem vun der Automark ginn: ee vun de bekanntsten Logoen an der globaler Industrie staamt vun engem mechaneschen Deel.
Mors, Amerika, an d'Entdeckung vun der Masseproduktioun
Vun 1906 un gouf hie geruff fir dem Automobilhersteller ze hëllefen Morse, déi deemools a Schwieregkeeten war. Hie reorganiséiert seng Gestioun a Produktpalette: d'Produktioun ass vun 300 Autoen am Joer 1908 op 800 am Joer 1913 geklommen. Am Joer 1912 huet eng Rees an d'USA hien déif beaflosst: hie besicht d'Ford-Fabréck an entdeckt d'Produktioun um Montageband. Seng Ambitioun war et, en "europäeschen Henry Ford" ze ginn.
1915-1918: D'Muschelefabrik um Quai de Javel
Hie gouf 1914 als Artillerieoffizéier mobiliséiert an huet de Manktem u Munitioun observéiert. Am Januar 1915 huet hien dem Krichsministère de Bau bannent e puer Méint vun enger Fabréck virgeschloen, déi fäeg wier, 75mm-Granaten mat enger ongekënnter Geschwindegkeet ze produzéieren. Aus Grënn vun Javel-DockZu Paräis huet hien eng ultramodern Fabréck gebaut, déi bis zu 13.000 Frae beschäftegt huet. Si huet am Ganzen ongeféier 23 Millioune Muschele produzéiert. D'Fabréck ass och bekannt fir hir sozial Servicer, déi deemools rar waren: eng Kantin, eng Krankeklinik an eng Crèche.
1919: Den Typ A an den éischten europäeschen Auto a Masseproduktioun
Direkt nom Waffestëllstand huet d'Fabréck hir militäresch Uerder verluer. Den André Citroën huet dat virausgesot: hien huet d'Plaz bannent e puer Méint an eng Autofabréck ëmgebaut. Am Januar 1919 huet hien der Press en Auto ugekënnegt, deen 7.250 Frang kascht huet, ongeféier d'Halschent vum Präis vum bëllegsten um Maart. D'Campagne huet bannent zwou Wochen iwwer 16.000 Ufroen generéiert.
La Citroën Typ ADe Citroën 2CV, entworf vum Ingenieur Jules Salomon, gouf am selwechte Joer erausbruecht. Hie gouf als den éischten europäeschen Auto presentéiert, deen a grousse Serien hiergestallt gouf, mat engem Zil vun 30 Autoen pro Dag. Am Joer 1929 huet Citroën 102.891 Autoen produzéiert, bal en Drëttel vun der franséischer Produktioun, an huet ongeféier 32.000 Aarbechter a senge Fabriken zu Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen a Grenelle beschäftegt.
E Marketinggenie, senger Zäit viraus
Den André Citroën huet virun aneren verstanen, datt Reklamme sech verkeeft:
- De 4. Oktober 1922 huet e Fliger während dem Autosalon "Citroën" a Rauchbuschtawen iwwer dem Arc de Triomphe geschriwwen;
- Vun 1925 bis 1933, e risegt Liichtschëld aus Eiffeltuerm e risege Reklammeplakat;
- D'Kégresse-Halfbunnsexpeditioune hunn e staarken Androck op d'ëffentlech Meenung hannerlooss: d'Iwwerquerung vun der Sahara (1922-1923), Schwaarz Croisière an Afrika (1924), Giel Croisière an Asien (1931);
- Et innovéiert och am After-Sales: Fuererhandbuch, Händlernetz, garantéiert original Ersatzdeeler.
D'Traction Avant an de Faillite vun 1934
Fir géint Louis Renault kompetitiv ze bleiwen, huet den André Citroën 1933 d'Javel-Fabréck a just e puer Méint nei opbaue gelooss an domat eng vun de modernsten an Europa ginn. Hien huet den Ingenieur André Lefebvre engagéiert, deen d'... an engem Joer entworf huet. Front-Rad Drive, presentéiert de 24. Mäerz 1934. D'Auto ass revolutionär, awer d'Firma ass finanziell erschöpft: e Bericht vun der Banque de France, deen am Mee 1934 publizéiert gouf, bericht iwwer Verloschter vun 200 Millioune Frang.
D'Banken refuséieren, hien weider z'ënnerstëtzen, an d'Regierung wëll net intervenéieren. 21 Dezember 1934D'Firma Citroën gouf a geriichtlech Liquidatioun gestallt. Den Haaptgläubiger, MichelinHien huet d'Firma iwwerholl. Am Januar 1935 huet den André Citroën seng Aktien verkaaft; de Pierre Michelin huet hien am Juli als President ersat. Den André Citroën ass den 3. Juli 1935 zu Paräis am Alter vu 57 Joer gestuerwen.
D'Ierfschaft: vu Michelin bis Stellantis
D'Mark huet ënner dem Besëtz vu Michelin iwwerlieft a gebléit, mat ikonesche Modeller wéi dem 2CV (1948) an dem DS (1955). Am Joer 1976 huet Peugeot Citroën iwwerholl, wouduerch de Grupp entstanen ass. PSA Peugeot CitroënAm Januar 2021 huet d'Fusioun vu PSA a Fiat Chrysler ... Stellarvun deenen Citroën eng vun de véierzéng Marken ass.
Zu Paräis gouf de Quai de Javel 1958 a Quai André-Citroën ëmbenannt, an déi fréier Fabréck gouf duerch de Parc André-Citroën ersat. Zënter e puer Joer setzt sech d'Famill, besonnesch säin Enkel Henri-Jacques Citroën, fir seng Bäisetzung am Panthéon an. De 26. August 2026 huet de President vun der Medef (Franséischer Wirtschaftsfederatioun), de Patrick Martin, dës Kandidatur ëffentlech an der Summerschoul vun der Organisatioun ënnerstëtzt.
Wat d'Geschicht vum André Citroën dem Investisseur léiert
D'Trajektur vu Citroën bitt Lektiounen, déi nach ëmmer relevant sinn fir d'Analyse vu börsennotéierten Autoshersteller:
- De Volume ass net genuch. Citroën huet vill verkaaft, awer zu ganz niddrege Präisser fir de Maart ze erueweren. Ouni genuch Margen ass de scholdfinanzéierte Wuesstem fragil ginn. Op der Bourse kuckt een op d'Betribsmarge an de Cashflow, net nëmmen op den Ëmsaz.
- D'Automobilindustrie ass ganz kapitalintensiv. Den Neiopbau vun enger Fabréck oder d'Aféierung vun engem revolutionäre Modell kascht beträchtlech Zomme. Dëst ass am Joer 2026 wouer mam Iwwergank op Elektroautoen, wat d'Finanze vun alle Produzenten belaascht.
- De Finanzpartner ass wichteg. Michelin, de Gläubiger, ass Proprietär ginn. D'Verbindungen tëscht Hiersteller a Fournisseuren bleiwen enk; eis Analyse vun derMichelin Aktie weist, wéi de Pneuenhersteller sech zënterhier diversifizéiert huet.
Fir dem aktuellen Ierwe vun der Chevron Mark ze verfollegen, kuckt Iech eise Profil un.Stellantis Aktiea fir et mat Citroën sengem grousse historesche Rival ze vergläichen, deem op derRenault-AktienDës Analysen sinn nëmme fir Informatiounszwecker geduecht a stellen keng Investitiounsberodung duer.
André Citroën a wichtegen Datumer
|Joer
|Event
|1878
|Gebuer zu Paräis (5. Februar)
|1898
|Entrée an d'École Polytechnique
|1901
|Grënnung vun enger Firma fir Fëschgratzahnrad
|1906
|Iwwerhëlt d'Féierung an der Erhuelung vum Mors
|1915
|Bau vun der Schuelefabrik um Quai Javel
|1919
|Aféierung vum Citroën Typ A
|1924
|Schwaarz Croisière
|1934
|Traction Avant (Mäerz), geriichtlech Liquidatioun (21. Dezember)
|1935
|Iwwerholl vu Michelin; gestuerwen den 3. Juli
|1976
|Gebuert vum PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën gëtt eng Stellantis-Mark
FAQ
Firwat huet de Citroën Logo zwou Chevronen?
Et erënnert un déi V-fërmeg (Fëschgrat-)Zännrieder, déi den André Citroën um Ufank vu senger Carrière hiergestallt huet, ier hien an d'Automobilindustrie getraut huet.
Firwat ass Citroën 1934 faillite gaangen?
D'Firma hat sech bedeitend Scholden opgeholl fir hiert Wuesstem, den Ëmbau vun der Javel-Fabréck an d'Entwécklung vun der Traction Avant ze finanzéieren, während hir niddreg Verkafspräisser hir Gewënnmargen limitéiert hunn. D'Banken hunn refuséiert, si z'ënnerstëtzen, an si gouf den 21. Dezember 1934 ënner Konkursverwaltung gestallt.
Wien ass haut de Proprietär vu Citroën?
Citroën ass eng Mark vum Stellantis-Grupp, déi 2021 aus der Fusioun tëscht PSA a Fiat Chrysler Automobiles gegrënnt gouf.