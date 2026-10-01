Eric Trappier féiert Dassault Aviation zënter Januar 2013. Gebuer den 1. Juni 1960, ass hien am Alter vu 24 Joer an de Grupp komm an huet de gréissten Deel vu senger Carrière mam Verkaf vu Kampfjets fir den Export verbruecht, ier hien d'Leedung iwwerholl huet. Ënner senger Leedung, den BoxestoppsLaang Zäit als onverkaafbar ausserhalb vu Frankräich ugesinn, ass et zu engem weltwäite kommerziellen Erfolleg ginn. Am Januar 2025 huet hien och d'Presidence vun der Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) iwwerholl. E Portrait vun engem diskrete Leader, deem seng Entscheedunge fir all déi wichteg sinn, déi d'Verteidegungswäerter vertrieden.
Ausbildung an Ufäng
Den Éric Trappier ass en Diplom-Ingenieur vun der Télécom SudParis. Hie war 1983 an 1984 Offizéier an der franséischer Marine a gouf duerno ... Dassault Aviation am Joer 1984. Hie ass elo Reservekapitän vun der Marine. Hie gouf 1983 bestuet an ass Papp vun dräi Kanner.
Drësseg Joer am Déngscht vum Export
Seng Carrière bei Dassault Aviation huet sech bal ganz op international Affären konzentréiert:
- 1984-1987 : Konstruktiounsbüro a Gestioun vu Waffesystemer.
- 1987-1991 : international technesch Gestioun, verantwortlech fir d'Verhandlungen mat Südkorea, Singapur, Saudi-Arabien, Chile an Däitschland. Hie ass um Verkaf vum Atlantik-Patrouillefliger bedeelegt.
- 1991-1995 Verantwortlech fir de Verkaf an Asien, dorënner de Mirage-Kontrakt mat Indien.
- 1995-2000 Verantwortlech fir de Verkaf an de Vereenegten Arabeschen Emirater, wou hie de Mirage 2000-9 Kontrakt geréiert.
- 2000-2005 : Direkter vun de Regioune vum Mëttleren Osten an Afrika, duerno Direkter vum Militärexport.
- 2006 Internationalen Generaldirekter.
Hie verhandelt och d'Industrieverträg fir den Demonstrateur vu Kampfdronen. nEUROnënner der Leedung vun Dassault Aviation zesumme mat Saab (Schweden), Alenia (Italien), RUAG (Schwäiz), HAI (Griicheland) an EADS (Spuenien). Dëst europäescht Programm huet als Laboratoire fir Stealth- an autonom Pilottechnologien gedéngt.
2013: De jéngste CEO an der Geschicht vun Dassault Aviation
Den 18. Dezember 2012 gouf den Éric Trappier als Direkter kooptéiert an zum President a CEO ernannt. Januar 8 2013als Nofollger vum Charles Edelstenne. Mat 52 Joer gëtt hie de fënnefte CEO vun der Firma zënter hirer Grënnung am Joer 1929, an dee jéngsten, deen dës Positioun bekleet.
Hie krut eng paradox Situatioun: d'Rafale war technesch unerkannt, awer nach keen auslännesche Client hat se kaaft, an d'Fliger gouf nëmme mat Bestellunge vun der franséischer Regierung ënnerstëtzt. D'Erausfuerderung vum Joerzéngt war dofir, en nationale Programm an en Exporterfolleg ëmzewandelen.
Déi grouss Verkafszuele vun der Rafale ënner senger Leedung
Déi folgend Dekade huet him Recht ginn. Schlësselkontrakter, déi zënter 2015 ënnerschriwwe goufen:
|Joer
|Bezilt
|Uerdnung
|2015
|Egypten
|24 Rafale (éischte Exportclient), ergänzt duerch eng zweet Bestellung am Joer 2021
|2015
|Quatar
|24 Rafale, spéider op 36 erhéicht
|2016
|Indien
|36 Rafale Fligeren fir déi franséisch Loftwaff
|2021
|Griicheland
|Nei a gebraucht Rafale Fligeren
|2021
|Croatie
|12 gebrauchten Rafale
|2021
|United Arab Emirates
|80 Rafale Fligeren, déi gréisst Exportbestellung an der Geschicht vum Programm
|2022
|Indonesien
|42 Rafale Fligeren, a verschiddene Chargen
|2024
|Serbien
|12 Rafale
|2025
|Indien
|26 Rafale Marine Fligeren fir déi indesch Marinn
Dës Erfolleger hunn d'Gesiicht vun Dassault Aviation grondleeënd verännert: e méijährege Bestellungsbuch, eng Erhéijung vun der Produktioun an eng ongehéiert Visibilitéit am Militärsecteur. Si kommen och de wichtegste Partner vum Programm, Thales fir Elektronik a Safran fir d'M88 Motoren, zugutt. Investisseuren, déi un dëser Wäertkette interesséiert sinn, kënnen eis Analysen vun der...Aktie vun Dassault Aviation, vuThales Aktioun et de l 'Safran-Bouillon.
Sensibel Dateien: SCAF a Falcon
Et ass net alles sou einfach. Den europäesche Programm vun Zukunftskampf-Loftwaffesystem (FCAS)De Projet, deen zesumme mat Däitschland a Spuenien gestart gouf, war geprägt vu widderhollten industrielle Meenungsverschiddenheeten iwwer d'Aufgabenopdeelung tëscht Dassault Aviation an Airbus. Den Éric Trappier huet ëffentlech d'Noutwennegkeet vun engem kloer definéierten Haaptvertragspartner fir de Kampfjet verdeedegt, eng Positioun, déi reegelméisseg Spannungen tëscht de Partner ugedriwwen huet.
Op der ziviler Säit, d'Palette vu Geschäftsjets Falcon De Falcon 6X hat Verspéidungen, besonnesch wat d'Motoren ugeet, ier en a Betrib geholl gouf an de Falcon 10X entwéckelt gouf. De Falcon-Geschäft bleift méi empfindlech op d'wirtschaftlech Konditiounen ewéi de Militärgeschäft.
President vum GIMD an eng féierend Figur an den industrielle Patronen
Den 9. Januar 2025 huet den Éric Trappier dem Charles Edelstenne als President vun der Marcel Dassault Industriell Grupp (GIMD)D'Dassault Familljenholdinggesellschaft, déi virun allem Dassault Aviation kontrolléiert an e bedeitende Bedeelegung un Dassault Systèmes hält, ass selwer Majoritéitsaktionär vun Thales. Hie bleift CEO vun Dassault Aviation.
Hie besetzt och verschidde representativ Positiounen:
- President vun der Europäescher Associatioun vun der Loft- a Raumfaart- a Verdeedegungsindustrie (ASD), gewielt am Mee 2017;
- President vun der GIFAS (Associatioun vun der franséischer Loftfaartindustrie), gewielt den 8. Juni 2017;
- President vun der CIDEF (Conseil des Industries de la Défense française) vu Mäerz 2021 bis Januar 2023;
- President vun der UIMM (Gewerkschaft vun de Metallindustrien an Handwierker), gewielt de 15. Abrëll 2021.
Hie ass zënter Januar 2025 Kommandant vun der Légion d'honneur a krut d'Aeronautics Medal (2023).
Europäesch Verteidegung am Joer 2026: firwat hir Roll fir Investisseuren wichteg ass
Zënter 2022 huet d'Erhéijung vun de Militärbudgeten an Europa d'Verdeedegungsaktien zu engem vun den Themen um Aktienmaart mat der gréisster Opmierksamkeet gemaach. An dësem Kontext verdéngen e puer Punkten Opmierksamkeet:
- D'Bestellungsbuch Et bitt Visibilitéit iwwer e puer Joer, awer d'Rentabilitéit hänkt vun der Fäegkeet of, fristgerecht ze liwweren, an dofir vun der Ënnervertragskette.
- D'Kontrollstruktur Dassault Aviation ass majoritär am Besëtz vu GIMD, mat Airbus als bedeitende Minoritéitsaktionär. De fräie Float ass dofir limitéiert, wat d'Aktiekursbeweegunge verstäerke kann.
- Exportkontrakter Si hänken vu politeschen Entscheedungen, Finanzéierung an heiansdo och vu Technologietransferten of, mat engem dacks onsécheren Ëmsetzungsplang.
- ESG Critèren : verschidde Fongen ausschléissen Waffen, anerer hunn se zënter 2022 nei integréiert. Dëst beaflosst d'Nofro fir dës Wäertpabeieren.
Fir an dëse Secteur ze investéieren, benotzen déi meescht Eenzelpersounen eng PEA (fir franséisch an europäesch Aktien) oder e Wäertpabeierkonto bei engem Online Broker; fir kuerzfristeg Verteidegungsaktien iwwer CFDs ze handelen, eis Meenung op Vantage Dësen Artikel beschreift d'Käschten an d'Reglementer vun dësem Broker (Produkter mat Leverage, héicht Risiko). Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker a stellt keng Investitiounsberodung duer.
FAQ
Zënter wéini ass den Eric Trappier Verantwortlech fir Dassault Aviation?
Hie ass zënter dem 8. Januar 2013 President a CEO vun Dassault Aviation.
Wat war d'Roll vum Eric Trappier beim Verkaf vun der Rafale?
Als fréieren internationale Geschäftsféierer huet hien d'Exportstrategie geleet, déi déi éischt Kontrakter erméiglecht huet (Ägypten a Katar am Joer 2015, Indien am Joer 2016), an duerno déi Rekordbestellung vun 80 Rafale vun de Vereenegten Arabeschen Emirater am Joer 2021.
Wat ass de GIMD, deen ënnert dem Virsëtz vum Éric Trappier steet?
D'Marcel Dassault Industrial Group ass déi Familljeholdinggesellschaft, déi Dassault Aviation kontrolléiert. Den Éric Trappier gouf den 9. Januar 2025 President.
Ass den Éric Trappier de President vun der UIMM?
Jo, hie gouf de 15. Abrëll 2021 zum President vun der Gewerkschaft vun de Metallurgical Industries and Trades gewielt.