Gérard Mestrallet ass ee vun de Leader, déi d'franséisch Energielandschaft an de leschten drësseg Joer am meeschte geprägt hunn. Gebuer den 1. Abrëll 1949 zu Paräis, huet hien d'Transformatioun vun der Compagnie de Suez an en Industriekonzern geleet, d'Fusioun mat Gaz de France am Joer 2008 organiséiert an duerno President vun der GDF Suez, déi 2015 an Engie ëmbenannt gouf. Dës Biographie erzielt iwwer seng Carrière, déi wichtegst Entscheedungen, déi se geprägt hunn, d'Kontroversen, déi hie verursaacht huet, a wat säi Vermächtnis am Joer 2026 nach ëmmer fir Investisseuren bedeit, déi den Energiesecteur verfollegen.
Ausbildung: en Ingenieur a Profi vun engem héije Beamten
De Gérard Mestrallet huet e typesche Karriärwee vun der franséischer administrativer Elite verfollegt, mat engem staarke wëssenschaftleche Fokus. Hie war e fréiere Schüler vun der École Polytechnique (Klass vun 1968), huet vun der École Nationale de l'Aviation Civile (1971), dem Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) an duerno vun der ENA ofgeschloss, wou hien 1978 mat der Klass "Pierre Mendès France" ofgeschloss huet.
Nom Ofschloss vun der ENA (École nationale d'administration) ass hien als Zivilverwalter an de Finanzministère gaangen. Vu September 1982 bis Juli 1984 war hien als technesche Beroder fir Industrieufroen am Büro vum Jacques Delors, deemolege Wirtschafts- a Finanzminister. Dës Erfahrung am Bercy (Finanzministère) huet him e grëndlecht Verständnis vun der Bezéiung tëscht dem Staat a grousse Konzerner vermëttelt, e Verméigen, deen sech a senger spéiderer Carrière als onschätzbar wäert erweise sollt.
Vun der Suez Finanzgesellschaft bis zur Gesellschaft der GENERALER VEREINIGUNG VUN BELGIEN
1984 ass hien als Projetmanager bei der Suez Financial Company komm. Hie koum séier an d'Ränge erop: Stellvertriedende Generaldelegéierte fir Industrieaffären am Joer 1986, Geschäftsféierer vun der European Rights Company (eng Suez-Duechtergesellschaft) am Joer 1987, duerno Stellvertriedende Geschäftsféierer vun der Firma am Joer 1991. Duerno gouf hie Geschäftsféierer a President vum Exekutivkomitee vun der Société Générale de Belgique, eng vun den eelsten industrielle Holdingsgesellschaften an Europa, där hir Entwécklung hie leet.
Dës belsch Erfahrung war entscheedend: Suez hat do Undeeler am Stroumberäich (Electrabel), an der Finanzwelt an an der Industrie. Dat erkläert, firwat Belsch bis haut e Grondstee vun de Aktivitéite vum Grupp ass, deen spéider zu Engie sollt ginn.
1995-2008: D'Transformatioun vu Suez an e Servicekonzern
1995 huet de Gérard Mestrallet d'Leedung vun der Compagnie de Suez iwwerholl. Seng Strategie war kloer: e Finanzkonglomerat op dräi Kärgeschäfter nei ze konzentréieren, Energie, Waasser a RengheetFir dëst Zil z'erreechen, huet hien d'Fusioun mat Lyonnaise des Eaux initiéiert. Am Joer 1997 gouf Suez Lyonnaise des Eaux gegrënnt, wou hie President vum Verwaltungsrot war, während de Jérôme Monod, den historesche Chef vu Lyonnaise, President vum Opsiichtsrot war.
D'Grupp huet dunn nees den Numm Suez ugeholl. Am Joer 2003 huet se eng Gouvernancestruktur mat engem Verwaltungsrot ugeholl, woubei de Gérard Mestrallet President a CEO gouf. Wärend dëser Period huet Suez seng Finanzaktivitéiten no an no ofgedoen a sech als europäesche Spiller am Beräich vun den Utilities, also am Beräich vun den essentiellen Déngschtleeschtungen (Stroum, Gas, Waasser, Offall), positionéiert.
2008: D'Fusioun vu GDF mat Suez, eng staatlech Bestietnes
D'Fusioun tëscht Gaz de France a Suez, déi am Juli 2008 ofgeschloss gouf, ass déi symboleschst Operatioun vu senger Carrière. Si gouf schonn 2006 am Kontext vun engem bedrohten auslännesche Kafgebot fir Suez ugekënnegt, an et war néideg, datt de franséische Staat seng Participatioun u Gaz de France ënner de Mindestschwellwäert reduzéiere konnt, deen e behale misst. Déi nei Grupp, GDF Suez, gëtt zu engem vun de weltwäit féierende Energiefirmen. De Gérard Mestrallet war vu Juli 2008 bis Mee 2016 CEO, während hien nach ëmmer President vum Verwaltungsrot vu Suez Environnement war, der Waasser- a Müllbranche, déi separat un der Bourse notéiert gouf.
Fir Investisseuren illustréiert dës Fusioun e Schlësselpunkt: a reglementéierte Secteuren hänkt de Wäert vun enger Firma souwuel vun hirer industrieller Strategie wéi och vun hirer Bezéiung mam Staat als Aktionär of. Dëst ass e Kriterium, dat bei der Analyse vun den haitegen...Enge Aktiounvun deem de franséische Staat e groussen Aktionär bleift.
2015: GDF Suez gëtt Engie
Am Joer 2015 huet GDF Suez säin Numm geännert an ass elo EngieNieft dem Rebranding annoncéiert de Grupp eng Verlagerung a Richtung erneierbar Energien, Energieservicer an d'graduell Ausfassung vu Kuel. Dës Verlagerung kënnt awer spéit, laut verschiddene Beobachter: an engem Artikel vum Februar 2020, Le Monde Et huet sech op "strategesch Feeler" bezunn, déi den Iwwergang vum Grupp behënnert hunn, a festgestallt, datt de "grénge" Wandel eréischt 2013 wierklech ugefaangen huet.
Den 3. Mee 2016 huet de Gérard Mestrallet d'Generaldirektioun opginn fir ... Isabelle Kocher an behält d'Presidence vum Verwaltungsrot. Am Joer 2018 iwwergëtt hien d'Presidence un Jean-Pierre ClamadieuZënter 2021 ass d'Catherine MacGregor Generaldirektesch vun Engie.
D'Kontroversen: Entschiedegung a zousätzlech Pensiounspläng
Wéi vill CAC 40 CEOs vu senger Generatioun, stoung de Gérard Mestrallet am Zentrum vun den Debatten iwwer d'Entlohnung vun de Manager:
- 2012 Seng Gesamtbezuelung huet 3.005.079 € erreecht, e liichte Réckgang (-2,7%) am Verglach zu 2011, wat hien deemools op déi 8. Plaz am CAC 40 bruecht huet (Zuelen aus Wikipedia baséiert op der Wirtschaftspress).
- Octobre 2014 D'Héicht vu senger Zousazpensioun, déi op 21 Milliounen Euro geschat gëtt a vum CGT ëffentlech gemaach gouf, suergt fir Kontrovers zu engem Zäitpunkt, wou de Grupp fir d'Geschäftsjoer 2013 grouss Verloschter vergläicht. Den Héije Comité fir Corporate Governance hält d'Schema fir am Aklang mam Afep-Medef-Codex; den Emmanuel Macron, deemolege Wirtschaftsminister, weist drop hin, datt de Staat an Zukunft géint dës Zort vu Resolutioun stëmme wäert.
- Mee 2016 Nodeems hien net-exekutiven President gouf, annoncéiert hien, datt hie säi Presidentsgehalt (350.000 € pro Joer) opgëtt, dat un d'Engie Corporate Foundation bezuelt gëtt.
Dës Evenementer hunn zu Ännerungen an der Gouvernance vu franséische börsennotéierte Firmen bäigedroen: verbindlech Stëmme vun den Aktionären iwwer d'Entlohnung vun de Manager ("Say on Pay", Sapin 2 Gesetz vun 2016) a méi streng Reglementer iwwer Zousazpensiounen. Fir en eenzelnen Aktionär ass d'Liesung vun der Sektioun "Corporate Governance" vum universellen Aschreiwungsdokument elo Deel vun all Iwwerpréiwung vun der Corporate Governance. fundamental Analyse sérieux.
Paräis Europlace, FACE an Wirtschaftsdiplomatie
Nieft senge operationellen Aufgaben huet de Gérard Mestrallet de President Paräisser Europlaz, d'Associatioun, déi Paräis als Finanzzentrum fërdert, souwéi d' Fondatioun fir Aktioun géint Ausgrenzung (FACE) Vun 2007 bis 2020. Am Joer 2015 gouf hie zum "Ambassadeur fir Léieren" ernannt; am Abrëll 2016 huet d'Ségolène Royal him eng Missioun iwwer de Präis vum Kuelestoff an Europa uvertraut, no der COP21.
Nom Engie gouf hien Exekutivpresident vun derFranséisch Agence fir d'Entwécklung vun AlUla (Afalula), zoustänneg fir d'franséisch-saudesch Kooperatioun ronderëm dëst Patrimoine. Am Februar 2024 huet den Emmanuel Macron hien zum franséische Vertrieder fir de Projet ernannt. Wirtschaftskorridor Indien-Mëttleren Osten-Europa (IMEC). Hie war och Member vun enger Rei vu Verwaltungsréit: Société Générale, dem Opsiichtsrot vu Siemens, dem Europäesche Rondetafel vun den Industriellen, a verschiddenen internationale Berodungsréit a China an Hongkong.
Hie ass Kommandeur vun der Légion d'honneur (2016) a Kommandeur vum Ordre du Verdéngscht vun der Nationaler Verdéngscht.
Wat seng Rees dem Investisseur am Joer 2026 léiert
D'Carrière vum Gérard Mestrallet beliicht dräi Realitéiten, déi nëtzlech si fir jiddereen, deen an d'Wäerter vun der Energie an den ëffentleche Servicer investéiert:
- Grouss Fusiounen änneren d'Natur vun enger Aktie. Den Aktionär vu Suez hat 1995 eng Finanzholdinggesellschaft; den Aktionär vun 2008 eng integréiert Energiefirma; an den Aktionär vun 2026 eng Grupp, déi sech op erneierbar Energien an Infrastruktur konzentréiert. D'Investitiounsthese muss a jiddwer Etapp iwwerpréift ginn.
- Aktivitéiten opzebriechen schaaft heiansdo Wäert. Suez Environnement, laang vum Gérard Mestrallet virsëtzend, ass 2008 un d'Bourse gaangen, ier se 2020-2022 en zentralen Deel vum Iwwernahmeangebot vu Veolia gouf. Déi, déi dem ... verfollegenVeolia Aktioun Si kennen dës Episod gutt, déi de Waasser- a Müllsecteur a Frankräich nei geformt huet.
- Gouvernance huet säi Präis. Kontroversen iwwer d'Entlohnung hunn eleng d'Entwécklung vun Engie um Aktienmaart net geännert, awer si hunn d'Bedeelegung vun den Aktionären un den Entscheedunge vum Verwaltungsrot beschleunegt.
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Gérard Mestrallet a wichtegen Datumer
|Joer
|Schrëtt
|1949
|Gebuer zu Paräis (1. Abrëll)
|1978
|Absolvent vun der ENA, ass an d'Finanzministère komm
|1982-1984
|Technesche Beroder vum Jacques Delors, Wirtschaftsminister
|1984
|Bäitrëtt zur Suez Finanzgesellschaft
|1995
|Iwwerhëlt d'Leedung vun der Suez-Kompanie
|1997
|Gebuert vum Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|GDF Suez Fusioun, CEO vun der neier Grupp
|2015
|GDF Suez gëtt Engie
|2016
|Isabelle Kocher gëtt Generaldirektesch; hie bleift Presidentin
|2018
|De Jean-Pierre Clamadieu gëtt säin Nofollger als President vun Engie
|2024
|Vertrieder vu Frankräich fir den IMEC-Korridor
FAQ
Wat war d'Roll vum Gérard Mestrallet bei der Kreatioun vun Engie?
Hie war 2008 Chef vun der Fusioun tëscht Gaz de France a Suez, an duerno bis 2016 Chef vun der GDF Suez. Ënner senger Leedung huet d'Grupp 2015 den Numm Engie ugeholl.
Wien ass den Nofollger vum Gérard Mestrallet bei Engie?
D'Isabelle Kocher huet him am Mee 2016 als Generaldirektesch nogefrot, an de Jean-Pierre Clamadieu als President vum Verwaltungsrot am Joer 2018.
Firwat huet säi gëllene Fallschierm fir Kontrovers gesuergt?
Am Oktober 2014 gouf déi genannte Zomm (21 Milliounen Euro) ëffentlech gemaach, während GDF Suez Rekordverloschter verbucht huet an e Käschtespuerplang virbereet huet. D'Ofkommes gouf als konform mam Afep-Medef-Code ugesinn, awer et huet d'Debatt iwwer d'Reguléierung vun der Entlohnung vun de Manager ugeféiert.