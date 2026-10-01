Jean-Cyril Spinetta Hie gehéiert zu de wéinege franséische Beamten, déi erfollegräich eng zweet Carrière un der Spëtzt vu grousse Firmen ugefaangen hunn. Gebuer de 4. Oktober 1943 am 15. Arrondissement vu Paräis, war hie President vun Air Inter, duerno Air France fir iwwer eelef Joer, huet d'partiell Privatiséierung vun der Firma an hir Fusioun mat KLM am Joer 2004 geleet, ier hien de Verwaltungsrot vun Areva President gouf. Am Joer 2018 ass säin Numm erëm an den Neiegkeeten opgedaucht mam "Spinetta Report" iwwer d'Zukunft vum Eisebunnsverkéier. Hei ass säi Karriärwee, seng wichtegst Entscheedungen a wat se nach ëmmer fir Investisseuren am Loftfaartsektor bedeiten.
Originen a Formatioun
De Jean-Cyril Spinetta ass an enger Famill opgewuess, déi dem Sozialismus staark engagéiert war. Säi Grousspapp, de Cyrille Spinetta, en Ingenieur vun der Schoul Arts et Métiers, huet vun 1911 un d'Glasfabréck vun Albi geleet a war dem Jean Jaurès enk verbonnen. Seng Mamm, d'Antoinette Brignoli, eng Schoulmeeschtesch ursprénglech vu Korsika, a säi Papp, den Adrien Spinetta, e Bauingenieur, hunn sech zu Paräis néiergelooss, wou de Jean-Cyril gebuer gouf.
Als Student am Lycée Hoche zu Versailles huet hien e Postgraduéiertenstudium am ëffentleche Recht op der Fakultéit fir Recht zu Paräis gemaach, säin Ofschloss op de Sciences Po Paris gemaach an duerno op der ENA (École nationale d'administration) an der Klass vum Charles de Gaulle gemaach. Hie war bis 1977 Member vun der Sozialistescher Partei.
Eng Carrière als héije Beamten am Staatsministère (1969-1990)
Seng administrativ Carrière ass extensiv a variéiert. Nodeems hien als Léierassistent geschafft hat, huet hien hannereneen Positiounen am Ministère fir National Bildung (Chef vum Investitiouns- a Planungsbüro, duerno Direkter vun de Colleges), am Staatsrot als Auditeur, am Generalsekretariat vun der Regierung a beim Informatiounsdéngscht vum Premierminister besat.
Duerno huet hien sech méi no un den Transportsecteur gewandert, andeems hien zweemol Chef vum Kabinett vum Michel Delebarre gouf, virun allem wéi dee Minister fir Transport a Schëfffaart war, a spéider Minister fir Infrastruktur. Dës Erfahrung huet him e genaue Wëssen iwwer d'zivil Loftfaart an hir reglementaresch Erausfuerderunge ginn.
Air Inter, duerno Air France: Restrukturéierung an Ouverture vun der Haaptstad
Vun 1990 bis 1993 war hie President a CEO vunAir Inter, déi franséisch Inlandsfluchgesellschaft, zu enger Zäit wou d'Virbereedunge fir d'Ouverture vum europäesche Loftraum fir Konkurrenz amgaang waren. No enger Missioun mam President François Mitterrand an engem Openthalt bei der Europäescher Kommissioun gouf hien zum Chef ernanntAir France den 22 September 1997.
Seng Plang war zweifach: d'Erhuelung vun enger Firma, déi sech vu Verloschter aus Joeren erholl huet, weiderféieren, an hir Ouverture um Maart virbereeden. Am Joer 1999 huet hien d'... partiell Privatiséierung vun Air France, mam Börsengang vun der Firma. Wärend dëser Period ass Air France och der SkyTeam-Allianz bäigetrueden, déi am Joer 2000 mat Delta, Aeromexico a Korean Air gegrënnt gouf.
2004: d'Grënnung vun Air France-KLM
Déi bedeitendst Operatioun a senger Carrière war d'Fusioun mat der hollännescher Firma. KLMD'Fusioun, déi 2004 ofgeschloss gouf, war déi éischt grouss grenziwwerschreidend Fusioun am europäesche Loftverkéier. Déi gewielte Struktur huet zwou Fluchgesellschaften an zwou Marken, mat zwou Hubs (Paräis-Charles-de-Gaulle an Amsterdam-Schiphol), ënner enger gemeinsam gehalener, börsennotéierter Gesellschaft erhalen. D'Operatioun huet och zur Privatiséierung vun Air France gefouert, woubei d'Participatioun vum franséische Staat ënner d'Majoritéitsschwell gefall ass.
De Jean-Cyril Spinetta ass bis den 31. Dezember 2008 CEO vum Grupp bliwwen, duerno gouf hien vum 1. Januar 2009 un President vum Verwaltungsrot vun Air France-KLM an Air France, woubäi de Pierre-Henri Gourgeon d'Positioun als CEO iwwerholl huet. De 17. Oktober 2011, nom Depart vum Gourgeon, huet de Spinetta d'Roll vum CEO bis 2013 iwwerholl, wéi den Alexandre de Juniac him nogefollegt huet.
Dat zweekäppegt Modell, dat 2004 konzipéiert gouf, gouf dacks diskutéiert, besonnesch wärend de Spannungen tëscht Paräis an Den Haag am Joer 2019, wéi den hollännesche Staat eng Participatioun un der Firma kaaft huet. Fir ze verstoen, wéi dëst Ierfschaft nach ëmmer d'Bewäertung vum Grupp beaflosst, ass eis Analyse vun derAktie vun Air France-KLM iwwerpréift d'Kapitalstruktur an d'Flottproblemer.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: e Verwalter gesicht
Parallel dozou sëtzt de Jean-Cyril Spinetta a ville Verwaltungsréit. Hie presidéiert de Areva Opsiichtsrot Vun Abrëll 2009 bis Juni 2013, eng Period geprägt vu Schwieregkeeten mam EPR-Reaktor an enger Fro vun der Strategie vum Atomkonzern (déi fir de Brennstoffzyklus Orano gouf). Hie ass och Direkter vun Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (zënter 2005), Unilever a GDF Suez.
Seng Präsenz am Verwaltungsrot vu Saint-Gobain huet hien niewent Persounen ewéi dem Jean-Louis Beffa placéiert; déi, déi un der Materialgrupp interesséiert sinn, kënnen eise Profil op der Säit consultéieren.Saint-Gobain Aktien.
E juristesche Prozess ouni Uklo ofgeschloss.
Am Juli 2006 gouf de Jean-Cyril Spinetta vum Geriicht am Kader vun enger Enquête géint e fréiere Subvertragspartner vun Air France, deen sech op d'Sécherheet vun der Loftfaart spezialiséiert huet, viru Geriicht geruff. Hie gouf schlussendlech als assistéierten Zeie verhéiert a gouf net formell ugeklot. Hie behaapt ëmmer seng Onschold an dësem Fall.
2018: De Spinetta-Rapport iwwer d'Zukunft vun der Eisebunn
De 15. Februar 2018 huet hien dem Premierminister Édouard Philippe e Rapport iwwer "d'Zukunft vum Schinneverkéier" virgeluecht. Seng am meeschte diskutéiert Empfehlungen hunn dozou gefouert, d'Praxis vun der Astellung vun neie Mataarbechter ënnert dem Status vun engem Eisebunnsaarbechter ofzeschafen, d'SNCF an eng Aktiengesellschaft ëmzewandelen, d'Virbereedung op d'Ouverture vum Schinnenetz fir de Concours an d'Reduzéierung vun der Zuel vun den Niewestrecken. E puer vun dëse Virschléi goufen an d'Gesetz fir en neien Eisebunnspakt integréiert, deen 2018 no enger laanger Streikbewegung ugeholl gouf.
Hie war och zënter Oktober 2013 President vum Nationalen Conseil fir Bildung a Wirtschaft, deen d'Aufgab huet, d'Schoulen an d'Geschäftswelt méi no zesummenzebréngen.
Grënn mécht
De Jean-Cyril Spinetta ass Kommandant vun der Légion d'honneur an dem Ordre nationale des merits, an Officier vun de Palmen académiques. Hie gouf zum "Manager vum Joer" gewielt. Den Neien Ekonomist am Joer 2003 an huet 2004 den Icare-Präis vun der Association of Professional Aeronautics and Space Journalists kritt.
Wat seng Rees dem Investisseur léiert
De Fluchsecteur ass ee vun de zyklechsten um Aktienmaart. D'Carrière vum Jean-Cyril Spinetta illustréiert e puer vun dëse Faktoren:
- Konsolidéierung ass déi primär Quell vun der Wäertschöpfung. Air France-KLM, duerno IAG (British Airways-Iberia) an d'Lufthansa Group sinn duerch Fusiounen entstanen. De Maart schätzt Gruppen, déi fäeg sinn, hir Netzwierker ze rationaliséieren.
- D'Präsenz vum Staat ännert alles. De franséischen an hollännesche Staat bleiwen Aktionäre vun Air France-KLM; dëst bitt Ënnerstëtzung a Krisenzäiten, wéi am Joer 2020, limitéiert awer och déi strategesch Fräiheet a kann zu Verdënnungen bei Rekapitaliséierunge féieren.
- D'Firme si vun de Produzenten ofhängeg. Liwwerungsverspéidungen an d'Disponibilitéit vu Motoren beaflossen d'Kapazitéit. Vill Investisseure léiwer et, sech iwwer Hiersteller an de Secteur ze engagéieren, wéi eis Analyse vum...Airbus Aktioun.
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Jean-Cyril Spinetta a wichtegen Datumer
|Joer
|Schrëtt
|1943
|Gebuer zu Paräis (4. Oktober)
|1990-1993
|CEO vun Air Inter
|1997
|Ernannt zum CEO vun Air France (22. September)
|1999
|Partiell Privatiséierung a Börsennotéierung vun Air France
|2004
|Méi enk Verbindunge mat der KLM, Gebuert vun Air France-KLM
|2009
|President vum Verwaltungsrot vun Air France-KLM a vum Opsiichtsrot vun Areva
|2011-2013
|Hie setzt seng Aufgaben als CEO vun Air France-KLM erëm op.
|2018
|Rapport iwwer d'Zukunft vum Eisebunnsverkéier
FAQ
Wat huet de Jean-Cyril Spinetta bei Air France gemaach?
Hie war vun 1997 bis 2008 Chef vun Air France, huet 1999 hir partiell Privatiséierung duerchgefouert an 2004 d'Fusioun mat KLM organiséiert, aus där d'Air France-KLM Grupp entstanen ass.
Wat ass de Spinetta-Rapport?
E Bericht, deen am Februar 2018 der Regierung iwwer d'Zukunft vum Schinneverkéier virgeluecht gouf, an deen d'SNCF-Reform inspiréiert huet, déi am selwechte Joer ugeholl gouf.
War de Jean-Cyril Spinetta President vun Areva?
Jo, hie war vun Abrëll 2009 bis Juni 2013 President vum Opsiichtsrot vun Areva.