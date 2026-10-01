Jean-Louis Beffa Hie war iwwer zwee Joerzéngte laang un der Spëtzt vu Saint-Gobain, vun 1986 bis 2007, ier hien bis 2010 President vum Verwaltungsrot war. Gebuer den 11. August 1941 zu Nice, als Absolvent vun der Ingenieursschoul vum Corps des Mines, verkierpert hien eng Generatioun vu féierende franséische Geschäftsleit, déi an den ieweschte Schichten vum ëffentleche Déngscht ausgebilt goufen a vun der strategescher Roll vun der Industrie iwwerzeegt waren. Nieft Saint-Gobain huet hien d'ëffentlech Debatt duerch seng Rapporten a Bicher iwwer Industriepolitik beaflosst. E Réckbléck op eng Carrière, déi weiderhin d'Entscheedunge vun den Industriekonzerner vum CAC 40 beaflosst.
Ausbildung: Polytechnik, Minièren a Wëssenschaften Po
De Jong vun engem Ingenieur an engem Enseignant, de Jean-Louis Beffa, huet sech op kompetitiv Examen am Lycée Masséna zu Nice virbereet a gouf an d'...École polytechnique am Joer 1960. Hie gouf Ingenieur vun Korps vun de Minen 1963 huet hien och op der École nationale supérieure du pétrole et des moteurs studéiert an en Diplom vum Institut d'études politiques de Paris (1966, Sektioun Wirtschaft-Finanzen) kritt.
Ufäng an der Energieverwaltung
Hie huet seng Carrière als Biergbauingenieur zu Clermont-Ferrand ugefaangen, duerno vun 1967 bis 1974 an d'Brennstoffabteilung vum Industrieministère geschafft, wou hie Chef vum Service "Raffinerie et Notzung" a spéider stellvertriedende Direkter gouf. Dës Erfahrung huet him e grëndlecht Wëssen iwwer Energie an d'Bezéiung tëscht Staat an Industrie ginn, zwee Themen, déi seng ganz Carrière laang duerchlafen.
1974-1986: Den Opstig bei Saint-Gobain
1974 ass de Jean-Louis Beffa dobäigetrueden. Saint-Gobain als Direkter vun der Planung. Duerno huet hien d'Positioun als Generaldirekter an duerno als President vun Pont-à-Mousson, eng Duechtergesellschaft, déi sech op Gossrohre spezialiséiert huet, a gläichzäiteg vun 1979 bis 1982 d'Filial "Rohre a Mechanik" vum Grupp geleet huet. Am Mäerz 1982, dem Joer vun der Nationaliséierung vu Saint-Gobain, gouf hie Geschäftsféierer.
Am Januar 1986 huet hien dem Roger Fauroux seng Nofolleg als President a CEOËnnert der Presidentschaft vum François Mitterrand ernannt a vum deemolege Premierminister Jacques Chirac bestätegt, huet hien d'Privatiséierung vu Saint-Gobain, déi éischt grouss Privatiséierung vun der Zesummeliewensregierung, Enn 1986 ugefouert.
1986-2007: Zwanzeg Joer un der Spëtzt vu Saint-Gobain
Ënner senger Leedung huet Saint-Gobain eng déifgräifend Transformatioun erlieft. De Grupp, deen sech fréier op Glas konzentréiert huet, huet seng Präsenz a Baumaterialien an dem Materialdistributioun ausgebaut a gouf staark internationaliséiert. Schlëssel Meilesteen an dëser Period waren d'Acquisitioun vun der amerikanescher Firma Norton am Joer 1990, déi de Grupp zu engem Weltmarktführer am Beräich Schleifmëttel gemaach huet, gefollegt vun der Acquisitioun vun der britescher Firma BPB, engem Spezialist fir Gipskartonplacken, am Joer 2005.
Dës Strategie huet Saint-Gobain zu engem vun de weltwäit féierende Spezialisten am Beräich Wunneng a Bau gemaach, eng Positioun, déi seng Nofollger weidergefouert a gestäerkt hunn. De Jean-Louis Beffa ass bis Juni 2007 CEO bliwwen, duerno bis 2010 President vum Verwaltungsrot; de Pierre-André de Chalendar huet säin Nofollger als CEO iwwerholl. Zënter Juli 2021 gëtt de Grupp vum Benoit Bazin geleet.
Fir Investisseuren weist d'Geschicht vu Saint-Gobain ënner Beffa, wéi eng honnert Joer al Industriefirma sech duerch successiv Acquisitioune nei erfannen kann. Eis Analyse vun derSaint-Gobain Aktien detailléiert säi aktuellt Profil, dat sech op nohaltegt Bauen an energieeffizient Renovatiounen konzentréiert.
D'Debatt iwwer Pai an Asbest
Wéi aner Manager vu senger Generatioun gouf de Jean-Louis Beffa op verschiddene Fronte kritiséiert. Am Joer 2007 war hien ee vun den am beschte bezuelte franséische CEOs, mat enger geschätzter Entlohnung vun 10,2 Milliounen Euro laut de Pressebewäertunge vun deem Joer. Ausserdeem war hien, wärend senger Zäit un der Spëtzt vu Pont-à-Mousson, Zil vun de Géigner vum Asbestverbrauch, an engem Kontrovers, deen déi ganz Materialindustrie geplot huet. D'Asbestfro hat en negativen Impakt op d'Image an d'juristesch Positioun vum Grupp, besonnesch an den USA.
E Denker iwwer Industriepolitik
De Jean-Louis Beffa huet sech als eng aflossräich Stëmm fir d'Zukunft vun der franséischer Industrie etabléiert:
- Am Joer 2004 huet de Jacques Chirac him d'Missioun uvertraut, d'Industriepolitik nei ze beliewen. Säi Rapport vum Januar 2005, Op eng nei Industriepolitik, huet zu der Grënnung vun derAgence fir industriell Innovatioun, vun deem hien zënter September 2005 de President vum Opsiichtsrot ass;
- Am Joer 2002 huet hien zesumme mam Nobelpräisdréier an der Ekonomie Robert Solow de Saint-Gobain Zentrum fir Wirtschaftsfuerschung gegrënnt, deen zum Cournot Zentrum an duerno zur Cournot Fondation (2010) gouf, déi si zesumme virsëtzen;
- Hie huet e puer Essayen zesumme mam Seuil publizéiert: Frankräich muss wielen (2012), Frankräich muss handelen (2013), D'Schlësselen zur Muecht (2015) a Transforméieren oder stierwen: Groussfirmen versus Start-ups (2017).
Seng zentral These: Konfrontéiert mam US-China-Duo läit d'Muecht vun engem Land op senger Exportindustrie, senge Technologien, senger Energie a senge militäresche Fäegkeeten. Hie setzt sech fir eng kohärent Industriestrategie an, déi vum Staat gefouert gëtt, a kritiséiert d'Desindustrialiséierung vu Frankräich. E puer vun dësen Iddien hunn zënter der Gesondheetskris vill Resonanz fonnt, mat Debatten iwwer industriell Souveränitéit a Reshoring.
Lazard, Engie, Le Monde: eng zweet Carrière als Verwaltungsrot
Nom Saint-Gobain gouf de Jean-Louis Beffa Senior Advisor vun der Bank. LAZARDHie war vun 2008 bis 2015 Member vum Verwaltungsrot vu GDF Suez an duerno vun Engie, wou hie President vum Nominatiouns- a Bezoldscomité war, am Opsiichtsrot vu Siemens (2008-2013), am Verwaltungsrot vu Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) a vum Opsiichtsrot vu Caisse des Dépôts (2014-2019). Hie war och Direkter vu BNP Paribas a Gaz de France. Hie ass zënter 1994 Member vum Opsiichtsrot vum Grupp. Le MondeHie gouf de 5. Oktober 2017 hire President.
Seng Roll bei Engie bréngt hien méi no un déi wichteg Energiefroen, e Secteur, deen mir besonnesch an eisem Faktenblat iwwer den... analyséieren.Enge Aktioun.
Grënn mécht
De Jean-Louis Beffa ass Groussoffizéier vun der Légion d'honneur (2007), Grousskräiz vum Ordre des Mérites Nationales (2016) a Kommandeur vum Ordre des Arts et des Lettres (2005). Hie krut vill auslännesch Auszeechnungen, dorënner den Ordre de la Rising Sun (Japan). Als Operenbegeeschterten huet hie President vun der Associatioun fir d'Promotioun vun der Paräisser Nationaloper ginn.
Wat seng Rees dem Investisseur léiert
- Industriell Gruppen erfannen sech selwer etappweis nei. Saint-Gobain huet säi Schwéierpunkt geännert, ouni säin Numm ze änneren: ee muss sech d'Opdeelung vun den Ëmsätz no Geschäftsberäich ukucken, fir säi Wäert ze verstoen.
- Grouss Acquisitioune si Glécksspiller. Si schafen Wäert, wann d'Integratioun erfollegräich ass, awer belaaschten d'Kuerzfristeg Scholden.
- De politesche Kontext spillt eng Roll. Nationaliséierung, Privatiséierung, Industriepolitik: ëffentlech Entscheedungen hunn d'Entwécklung vu Saint-Gobain staark beaflosst.
Saint-Gobain an Engie sinn dofir berechtegt PEADat steuerlech virdeelhaft Standardinvestitiounsinstrument fir laangfristeg Investitiounen a franséisch Aktien. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker a stellt keng Investitiounsberodung duer.
FAQ
Wéi laang huet de Jean-Louis Beffa Saint-Gobain geleet?
Hie war vu Januar 1986 bis Juni 2007 President a CEO, duerno bis 2010 President vum Verwaltungsrot.
Wéi eng Bicher huet de Jean-Louis Beffa geschriwwen?
Besonnesch Frankräich muss wielen (2012), Frankräich muss handelen (2013), D'Schlësselen zur Muecht (2015) a Transforméieren oder stierwen (2017), all publizéiert vu Seuil.
Wat ass d'Agence fir industriell Innovatioun?
Eng ëffentlech Institutioun, déi 2005 no sengem Rapport iwwer d'Industriepolitik gegrënnt gouf, fir grouss Fuerschungs- an Innovatiounsprojeten z'ënnerstëtzen. Hie war President vum Opsiichtsrot.