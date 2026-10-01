Philippe Crouzet huet de Verwaltungsrot vun VallourecDe franséische Spezialist fir nahtlos Réier, vun 2009 bis 2020. Gebuer den 18. Oktober 1956 zu Neuilly-sur-Seine, huet hien den éischte Schouljoer op der ENA (École nationale d'administration) ofgeschloss, huet am Conseil d'État geschafft an duerno iwwer zwanzeg Joer bei Saint-Gobain geschafft. Hie war um Héichpunkt vun engem Uelegboom un der Spëtzt vu Vallourec, ier hien duerch eng vun de schlëmmste Krisen an der Geschicht vum Grupp navigéiert huet. Seng Carrière ass e Léierbuch fir d'Verständnis vun zyklechen Aktien an de Risiken, déi mat Scholden verbonne sinn.
Ausbildung: Sciences Po, ENA an de Staatsrot
Als Schüler vum Lycée Pasteur zu Neuilly-sur-Seine huet de Philippe Crouzet säin Ofschloss op der Sciences Po Paris gemaach (1976, Sektioun ëffentlechen Déngscht). Duerno ass hien an d'...National School of Administrationaus deem hien erauskënnt beschte vu senger Klass am Joer 1981. Hien huet seng Carrière ugefaangen bei Staatsrot, als Auditeur an duerno als Meeschter vun Ufroen.
1983 huet hie sech mat der Sylvie Hubac bestuet, enger héijer Beamtin, déi virun allem vun 2012 bis 2015 Chefin vum Staatspresident François Hollande war.
Zweeanzwanzeg Joer bei Saint-Gobain (1986-2008)
1986 ass de Philippe Crouzet dobäi komm. Saint-Gobain, deemools ënnert der Leedung vum Jean-Louis Beffa, als Direkter vum Plang. Hie war do a verschiddene Positiounen, souwuel operationell wéi och finanziell:
- 1989-1992 : Generaldirekter vun de Pabeierfabrécken zu Condat;
- 1992-1996 : Generaldelegéierte fir Spuenien a Portugal;
- vum 1996 : Direkter vun der Divisioun fir industriell Keramik;
- vum 2000 : Stellvertriedende Generaldirekter verantwortlech fir Finanzen, Akaf an IT, duerno vun der Divisioun Building Distribution.
Dëse Karriärwee huet him ëmfangräich Erfahrung a globale Industriekonzerner ginn: Fabrécksmanagement, finanziell Iwwerwaachung a Verdeelung. Fir d'Firma, déi hien ausgebilt huet, besser ze verstoen, kuckt eis Analyse vun...Saint-Gobain Aktien.
2009: Ufänken vun enger Positioun bei Vallourec
Am Abrëll 2008 ass de Philippe Crouzet Member vum Opsiichtsrot vu Vallourec ginn; ee Joer méi spéit, am 2009Hie gouf zum President vum Verwaltungsrot ernannt. Säi Mandat gouf am Mäerz 2012 ëm véier Joer verlängert. Hie war och zënter 2009 fir fënnef Joer Direkter vun der EDF a war President vum Comité, deen d'Nuklearverpflichtungen iwwerwaacht.
Vallourec war deemools op sengem Héichpunkt. De Grupp huet nahtlos Stolréier hiergestallt, déi haaptsächlech fir Ueleg- a Gasbuerungen (sougenannt OCTG-Réier), awer och fir Kraaftwierker an d'Industrie benotzt goufen. Well d'Uelegpräisser stänneg héich bliwwe sinn, war d'Nofro staark an d'Aktie war eng vun de féierende Aktien op der Paräisser Bourse.
2009-2014: Investitioune fir Wuesstem
D'Strategie fir dës Period ass et, d'Präsenz vu Vallourec a Regiounen mat staarkem Wuesstem vun der Kuelewaasserstoffproduktioun ze stäerken: Brasilien (mat engem neie Stolwierk a Walzwierk, dat a Partnerschaft mam japanesche Sumitomo gebaut gouf), den USA (wou de Schiefergas- a Pëtrolsboom d'Nofro ënnerstëtzt) an de Mëttleren Osten. Dës Investitioune erhéijen d'Kapazitéit an d'Scholden vum Grupp, baséiert op der Viraussetzung, datt d'Nofro staark bleift.
Am Joer 2010 gouf seng Entlohnung op 2,73 Milliounen Euro geschat, eng Zomm, déi vu verschiddenen Aktionären kritiséiert gouf, laut der deemoleger Press, déi d'Strategie als ze ambitiéis ugesinn hunn.
2014-2020: D'Uelegkris an den Ënnergang vun der Bourse an d'Häll
De staarke Réckgang vun den Uelegpräisser vun der zweeter Hallschent vum Joer 2014 un huet alles geännert. D'Uelegfirme hunn hir Investitioune fir Buerungen däitlech reduzéiert, d'Volumen an d'Präisser vun de Päifen sinn erofgaangen, a Vallourec, dat mat fixe Käschten a Scholden belaascht war, huet eng Rei Verloschter erlidden. De Grupp huet Pläng fir Käschtespuermoossnamen a Kapazitéitsreduktiounen lancéiert, besonnesch an Europa.
Am Joer 2016 huet Vallourec eng Kapitalerhéijung vu ronn enger Milliard Euro duerchgefouert, mam Bäitrëtt vun Nippon Steel & Sumitomo Metal an der Ënnerstëtzung vu Bpifrance, engem ëffentlechen Aktionär. Dës Operatioun huet et der Firma erméiglecht, hir Erausfuerderungen ze bewältegen, op Käschte vun enger bedeitender Verdënnung fir déi existent Aktionären.
D'Period war och vum Fall Stolwierk geprägt.Ascoval, zu Saint-Saulve (Nord), wou Vallourec Aktionär a Client war. D'Roll vum Grupp bei de Versich, de Site z'iwwerhuelen, gouf staark kritiséiert, virun allem am Dokumentarfilm. Ascoval, d'Schluecht ëm de Stol vum Éric Guéret.
De Philippe Crouzet verléisst de Verwaltungsrot. 2020Den Édouard Guinotte ass him nokomm.
Nom Crouzet: Restrukturéierung an en neien Ufank
Am Joer 2021 huet Vallourec eng grouss finanziell Restrukturéierung duerchgemaach: e groussen Deel vu senge Scholden gouf an Aktien ëmgewandelt, an d'Gläubiger, dorënner den Apollo-Fong, sinn zu de Majoritéitsaktionäre ginn. D'Participatioune vun den existente Aktionäre goufen däitlech verdënntem. Ënnert der Leedung vum Philippe Guillemot, deen 2022 ernannt gouf, huet de Grupp seng däitsch Fabriken zougemaach, sech op seng rentabelst Standuerter (Brasilien, USA) nei konzentréiert a seng Scholden drastesch reduzéiert. Am Joer 2025 huet ArcelorMittal d'Acquisitioun vun den ongeféier 28% Participatioun vun Apollo ugekënnegt.
Fir déi aktuell Situatioun vun der Grupp, hir Resultater an Ausbléck ze verfollegen, kuckt eis Analyse vun derVallourec Aktien.
Lektioune fir den Investisseur
D'Performance vu Vallourec während der Amtszäit vum Philippe Crouzet ass ee vun de meescht studéierte Beispiller op der Paräisser Bourse. Véier wichteg Erkenntnisser:
- Eng zyklisch Aktie gëtt iwwer de ganze Zyklus beurteelt. Rekordgewënn um Héichpunkt vun engem Zyklus sinn net nohalteg. Eng Grupp wéi Vallourec op Basis vun hire Resultater vun 2008 oder 2013 ze bewerten, war ze vergiessen, datt den Uelegpräis kéint falen.
- Scholden verstäerken alles. An enger Boomphase fërdert et d'Wuesstem; an enger Kris menacéiert et d'Iwwerliewe. D'Verhältnes tëscht Nettoverscholdung a Gewënn virun Zënsen, Steieren, Abschreiwungen an Amortisatiounen (EBITDA) ass e Schlësselindikator, deen et ze iwwerwaachen gëllt.
- Kapitalerhéijungen a Scholdenkonversioune verdënnen. En Aktionär, deen seng Aktien während enger Restrukturéierung behält, kéint de gréissten Deel vu senger Investitioun verléieren, och wann d'Firma iwwerlieft.
- Gouvernance ass wichteg. E Verwaltungsrot, dee vun engem Opsiichtsrot kontrolléiert gëtt, mat engem ëffentlechen Aktionär am Kapital, schützt net viru strategesche Feeler.
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Philippe Crouzet a wichtegen Datumer
|Joer
|Schrëtt
|1956
|Gebuer zu Neuilly-sur-Seine (18. Oktober)
|1981
|Hien huet säin Ofschloss op der ENA gemaach, de beschte vu senger Klass; ass an de Staatsrot bäigetrueden
|1986
|Bäitrëtt zu Saint-Gobain
|2000
|Stellvertriedende Geschäftsféierer vu Saint-Gobain
|2008
|Member vum Opsiichtsrot vu Vallourec
|2009
|President vum Verwaltungsrot vu Vallourec; Direkter vun EDF
|2012
|Mandat fir véier Joer erneiert
|2016
|Kapitalerhéijung mat Nippon Steel a Bpifrance
|2020
|Hie verléisst de Presidentschaftsposten
FAQ
Wéini huet de Philippe Crouzet Vallourec geréiert?
Hie war vun 2009 bis 2020 President vum Verwaltungsrot vu Vallourec, nodeems hien zënter Abrëll 2008 Member vum Opsiichtsrot war.
Firwat ass de Wäert vun der Aktie vum Vallourec während senger Amtszäit gefall?
Haaptsächlech wéinst dem Zesummebroch vun den Uelegpräisser vun 2014 un, wat d'Nofro no Buerréier reduzéiert huet, während de Grupp no senge Wuesstemsinvestitioune staark verschëlt war.
Wéi war dem Philippe Crouzet seng Karriär viru Vallourec?
Nodeems hien 1981 als beschte vu senger Klass op der ENA ofgeschloss huet, huet hien beim Conseil d'État ugefaangen, ier hien méi wéi zwanzeg Joer bei Saint-Gobain verbruecht huet a schliisslech stellvertriedende Geschäftsféierer gouf.