Wéi vill huet hie verdéngt? Emmanuel Faber Un der Spëtzt vun Danone? D'Fro stellt sech dacks, well de fréiere Chef vum Liewensmëttelkonzern sech duerch verschidde ëffentlech Konzessiounen vun senge Kollegen aus dem CAC 40 ënnerscheet huet: eng Zousazpensioun, e Kënnegungspak an eng fräiwëlleg Reduktioun vu sengem fixe Gehalt während der Covid-19-Kris. Dës Säit stellt déi verfügbar Zuelen zesummen, ëmmer mat Joer a Quell, setzt seng Entlohnung am Kontext vu senger Carrière a erkläert, wat en Aktionär am Joer 2026 dovunner mathuele kann.
Wien ass den Emmanuel Faber?
Gebuer den 22. Januar 1964 zu Grenoble, huet den Emmanuel Faber säin Ofschloss op der HEC Paris (1986) gemaach. Hie war bei Bain & Company aktiv, ass bei d'Baring Bank gewiesselt, ass dann 1993 als Administrativ- a Finanzdirekter bei Legris Industries komm, ier hien 1996 Managing Director gouf.
Hie koum 1997 bei Danone als Direkter fir Finanzen, Strategie an Informatiounssystemer, gouf 2000 Chief Financial Officer a Member vum Exekutivkomitee, duerno 2005 Vizepresident vun der Asien-Pazifik Regioun. Vun 2008 bis September 2014 war hie Stellvertriedende Chief Executive Officer, duerno huet hien de Franck Riboud als Nofollger ernannt. Generaldirekter am Oktober 2014. Am Joer 2017 hat hien e puer Positiounen a gouf President a CEOHien huet d'Grupp am Mäerz 2021 verlooss.
Seng Carrière ass onzertrennlech mat der Sozialwirtschaft verbonnen: hien huet 2006 zesumme mam Muhammad Yunus de Joint Venture Grameen Danone Foods a Bangladesch gegrënnt, huet d'Grënnung vum Investitiounsfong Danone Communities iwwerwaacht an 2020 d'Unhuele vum Status vun engem soziale Betrib duerch Danone ugefouert.Entreprise mat Missiounvun iwwer 99% vun den Aktionären guttgeheescht.
Dem Emmanuel Faber säi Gehalt: Zuelen no Joer
Déi folgend Zuelen stamen aus Informatiounen, déi op den Danone Generalversammlungen publizéiert goufen a vun der Wirtschaftspress a Wikipedia gemellt goufen. Fir offiziell Detailer (fixe Gehalt, variabelt jäerlecht Gehalt, Leeschtungsaktie), kuckt w.e.g. den Universal Registration Document vun Danone fir dat jeeweilegt Joer.
|bewéegen
|Funktioun
|Gemellte Entlohnung
|Source
|2016
|Generaldirekter
|4,82 Milliounen Euro (ongeféier 170 Mol den Duerchschnëttsgehalt vun de Mataarbechter vum Grupp)
|Wirtschaftspress, zitéiert vu Wikipedia
|2018
|CEO
|2,8 Milliounen Euro, guttgeheescht vun 98% vun der Generalversammlung vum 25. Abrëll 2019
|Danone Generalversammlung 2019
|2020
|CEO
|De fixe Saz gëtt op seng Ufro ëm 30% fir de Rescht vum Joer reduzéiert
|Decisioun vum Verwaltungsrot, Mee 2020
Zwee Punkte sollten erwähnt ginn. Éischtens sinn d'Beträg vun engem Joer zum nächsten net direkt vergläichbar: déi variabel Komponent an d'Bewäertung vun de Performance-Aktien hänken vun de Resultater an dem Aktienmaart of. Zweetens bedeit den Réckgang tëscht 2016 an 2018 keng Réckgang vum Basisgehalt, mä éischter eng Ännerung vun de variablen an laangfristegen Elementer.
D'Verzichter, déi fir Opreegung gesuergt hunn
Zousazpensioun a Kënnegungsgeld (2019)
Op der Generalversammlung vum 25. Abrëll 2019 huet den Emmanuel Faber ugekënnegt, datt hien aus sengem Mandat zrécktrëtt. Kompensatioun fir gezwongen Depart a sengem definéiert LeeschtungszousazpensiounDës Zousazpensioun, déi op 1,2 Milliounen Euro pro Joer geschat gëtt, ass e bedeitende Virdeel. Hie sot, datt hie just de Standardpensiounsplang fir Mataarbechter vum Grupp wëll kréien. Dëse Schrëtt steet am staarke Kontrast zu de Kontroversen, déi aner gläichzäiteg Manager vum CAC 40 ëmginn.
30% Reduktioun vun de fixe Käschten während der Gesondheetskris (2020)
Am Mee 2020 huet de Verwaltungsrot säi Virschlag ugeholl, seng fix Entlohnung fir de Rescht vum Joer ëm 30% ze reduzéieren, aus Solidaritéit mat de Mataarbechter an an engem Kontext, wou Danone ënner den Auswierkunge vun de Lockdowns gelidden huet, besonnesch wat d'Mineralwaasser ugeet, dat ausserhalb vum Haus verkaaft gouf.
Den Depart vum Mäerz 2021: wann d'Bourse d'Missioun erfëllt
Enn 2020 huet den Aktivistenfong Bluebell Capital iwwerhëlt eng Participatioun un der Firma a kritiséiert déi "enttäuschend" Leeschtung vum Grupp um Aktienmaart. Am Februar 2021, HandwierkspartnerDen drëttgréissten Aktionär, mat ongeféier 3% vum Kapital, fuerdert och de Récktrëtt vum CEO. Dës Zuele stäerken d'Debatt: tëscht dem 1. Dezember 2017 an dem 31. Dezember 2020 ass den Aktiekurs vun Danone ëm bal 23% gefall, während de CAC 40 Index am selwechte Zäitraum ëm 4,5% geklommen ass. Seng Unhänger weisen dogéint drop hin, datt d'Aktie am September 2019 en Allzeithoch erreecht huet, eng Erhéijung vun 58% zënter senger Ernennung zum CEO am Joer 2014.
Den 1. Mäerz 2021 huet de Verwaltungsrot decidéiert, d'Rolle vum President a vum CEO ze trennen. De 14. Mäerz 2021 huet en d'Beschäftegung vum Emmanuel Faber mat direkter Wierkung gekënnegt. De Gilles Schnepp, fréiere CEO vu Legrand, huet de Presidentposten iwwerholl; den Antoine de Saint-Affrique gouf am September 2021 CEO. Nodeems hien zwee Joer virdrun op seng Kënnegungsgeld verzicht hat, krut den Emmanuel Faber bei sengem Depart kee "gëllene Fallschierm".
Dëse Fall ass zu engem studéierte Beispill a Business Schools ginn: e weist, datt e Leader fir seng sozial an ökologesch Visioun geschätzt ka ginn, wärend hien trotzdem vun den Aktionären bestrooft gëtt, déi d'Wäertschöpfung am Verglach mat Konkurrenten wéi Nestlé oder Unilever als net genuch betruechten. Fir dës Trajektorien ze vergläichen, kënnt Dir eis Faktenblieder iwwer... consultéieren.Danone Aktioun an opNestlé-Aktie.
Nom Danone: Risikokapital a ausserfinanziell Standarden
Am Oktober 2021 ass den Emmanuel Faber Partner fir Europa beiAstanor Ventures, e Risikokapitalfonds, deen sech op Landwirtschaft a Liewensmëttel spezialiséiert huet. Am Dezember 2021 gouf hie zum President vun derISSB Den International Sustainability Standards Board (ISSB), d'Organisatioun, déi vun der IFRS Foundation gegrënnt gouf, fir global Standarde fir Nohaltegkeetsberichterstattung ze definéieren, huet am Juni 2023 seng éischt zwee Standarden, IFRS S1 an IFRS S2 (Klima), publizéiert. Dës Standarde déngen als Benchmark fir vill Jurisdiktiounen.
Fir den Investisseur ass dat kee klengen Detail: dës Standarden bestëmmen d'Qualitéit vun den ESG-Donnéeën, déi vu börsennotéierte Firmen publizéiert ginn, an domat d'Méiglechkeet, Firmen no ausserfinanzielle Critèren ze vergläichen.
Wéi een d'Entlohnung vun engem Manager interpretéiert, wann een Aktionär ass
De Faber-Fall bitt e nëtzlechen analytesche Kader, deen op all CAC 40-Firma uwendbar ass:
- Ënnerscheed tëscht fixer, variabler a laangfristeger Prêt. De fixe Betrag seet wéineg aus; et sinn déi variabel Critèren (Wuesstem, Marge, Cashflow, ESG-Critèren), déi d'Prioritéite vum Verwaltungsrot weisen.
- Kuckt Iech den Equity-Ratio un. Zënter dem Pacte-Gesetz vun 2019 publizéieren börsennotéiert Firmen de Verhältnis tëscht der Entlohnung vum Manager an der duerchschnëttlecher a medianer Entlohnung vun de Mataarbechter.
- Follegt de Stëmmen an der Assemblée. Eng Stëmm mat engem "Meenungsverhältnis zum Gehalt" ënner 80% ass en Zeeche vu Mësstrauen, dat eescht geholl soll ginn. Am Joer 2019 gouf d'Entlohnung vum Emmanuel Faber mat 98% Stëmme guttgeheescht, wat säin Depart zwee Joer méi spéit net verhënnert huet: e Konsens iwwer d'Gehalt garantéiert kee Konsens iwwer d'Strategie.
- Identifizéiert opgeschoben Engagementer. Zousätzlech Pensiounen, Kënnegungspaketten a Konkurrenzverbuetsklauselen kënne méi schwéier weien wéi de Joresgehalt.
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FAQ
Wéi vill huet den Emmanuel Faber bei Danone verdéngt?
Seng insgesamt gemellt Entlohnung huet sech op 4,82 Milliounen Euro fir 2016 an 2,8 Milliounen Euro fir 2018 belaf (e Betrag, deen vun 98% vun den Aktionären op der Generalversammlung am Abrëll 2019 guttgeheescht gouf). Dës Beträg enthalen fix, variabel a laangfristeg Komponenten.
Huet den Emmanuel Faber eng Kënnegungsgeld kritt?
Nee. Hie hat am Abrëll 2019 op seng Entschiedegung fir gezwongen Depart a seng Zousazpensioun, déi op 1,2 Milliounen Euro pro Joer geschat gouf, verzicht.
Firwat huet den Emmanuel Faber Danone verlooss?
Ënner Drock vun Aktivistenfongen (Bluebell Capital, Artisan Partners), déi d'Bourseperformance als net ausreechend ugesinn hunn, huet de Verwaltungsrot de 14. Mäerz 2021 zu sengem Depart decidéiert.
Wat mécht den Emmanuel Faber haut?
Nom Danone ass hien dem Astanor Ventures Fonds (2021) bäigetrueden a gouf am Dezember 2021 zum President vum ISSB ernannt, dem Organ, deen international Standarden fir d'Nohaltegkeetsberichterstattung entwéckelt.