Le Cours de l’Action Robinhood en Hausse après le Rapport de la SEC

Même si une grande partie du marché était dans le rouge ce matin, les actions de Robinhood (NASDAQ:HOOD) affichaient une hausse de plusieurs points dans le vert. Alors, que se passe-t-il exactement ? Selon un rapport de Bloomberg, la Securities and Exchange Commission (SEC) est prête à envisager de permettre à Robinhood de continuer à accepter le paiement du flux d’ordres. Ce développement a un impact positif sur l’action HOOD.

Action Robinhood : Le Meilleur Moment pour Acheter ?

Les actions de Robinhood Markets et Virtu Financial ont progressé rapidement jeudi après que Bloomberg ait rapporté que la Securities and Exchange Commission n’interdirait pas le paiement du flux d’ordres. C’est une très bonne nouvelle si elle est confirmée et le fait d’acheter des actions maintenant est la meilleure décision possible

Robinhood : +2.9%

Virtu : +9.6%

Le prix de l’action Robinhood est proche d’une résistance majeure, ce qui pourrait indiquer une rupture d’une longue tendance.

Une fois que nous aurons cassé la résistance à 11.20, nous pensons que l’action Robinhood va grimper jusqu’à 15.

Résistance : $ 11 .20

Support : $ 7.00

Cible : $ 15

L’action HOOD profite d’un changement de position de la SEC.

Les teneurs de marché comme Citadel Securities, Virtu et Two Sigma exécutent désormais plus de 90 % des transactions de détail, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un discours prononcé en juin.

Alors que certains affirment que le paiement du flux d’ordres a permis aux courtiers d’offrir des transactions sans commission, Gensler a fait valoir que l’argent économisé sur les commissions peut parfois être réduit par une tarification sous-optimale.

Les investisseurs doivent continuer à surveiller cette situation pour de nouveaux développements. Une déclaration définitive de la SEC indiquant qu’elle n’interdira pas le paiement du flux d’ordres serait un développement énorme. Elle aurait des effets positifs dans le monde du trading et et acheter des actions Robinhood serait peut-être votre plus heureuse initiative.

Ils auraient bien besoin d’un peu d’espoir maintenant, car l’action HOOD est tombée à 10 $ et quelques après avoir commencé 2022 au-dessus de 18 $. Restez donc à l’écoute car les régulateurs américains pourraient bien donner une chance à Robinhood.