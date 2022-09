Le Cours de l’or risque de Perdre 20 % de sa Valeur !

Au cours de la semaine dernière, le cours de l’or a été embourbé dans une fourchette de trading, chaque tentative de rupture étant accueillie par une pression de vente encore plus grande. La hausse des taux du Trésor américain, en particulier sur la partie courte sensible aux taux, continue de freiner l’attrait de l’or. Bien que ce ne soit pas nouveau, comme les taux UST augmentent depuis des mois et qu’il y a peu de signes positifs pour l’or, son prix devrait baisser.

Cours Or : l’impact de la FED et du Dollar

Le rendement des obligations UST à 2 ans a atteint un nouveau sommet pluriannuel de 4,25 % jeudi. Les rendements obligataires devraient encore augmenter dans les mois à venir grâce au mantra de la Fed de taux d’intérêt “plus élevés, plus rapides et plus longs“, mais le rythme et l’ampleur de tout nouveau progrès seront probablement limités. La plupart des acteurs du marché s’attendent à ce que les Fed Funds culminent entre 4,50% et 4,75% au premier semestre 2023, laissant peu de place à des hausses de taux à court terme.

Le graphique hebdomadaire de l’or indique que le métal précieux pointe vers un support autour de 1 667 $ / oz, ce qui, s’il était cassé, fixerait le prochain objectif technique à 1 617 $ / oz. Le prix qui tombe en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours est à nouveau baissier pour l’or.

Cours de l’or : Analyse et Prévision

Analyse du prix de l’or la semaine dernière : dans le secteur du commerce de détail, 82,46 % des traders détiennent des positions longues, avec un ratio long-short de 4,70 pour 1. Le nombre de traders avec une position longue nette a augmenté de 0,50 % par rapport à hier et a diminué de 10,29 % par rapport à hier. la semaine dernière, tandis que le nombre de traders avec une position courte nette a augmenté de 7,66 % par rapport à hier et a augmenté de 27,45 % par rapport à la semaine dernière.

Le fait que les traders soient net-long signifie que la baisse des prix de l’or pourrait se poursuivre, contrairement aux idées reçues. Malgré cela, la position longue nette des traders est inférieure aujourd’hui à ce qu’elle était hier et il y a une semaine. Les traders sont nets sur l’or, mais les récentes informations signalent un possible renversement à la hausse à court terme.

Cours Or : Analyse Long Terme

Nous sommes sur la moyenne mobile 200 sur le graphique mensuel, la clôture de ce mois sera décisive.

Si nous pouvons clôturer au-dessus de cette moyenne, le prix de l’or se redressera et reviendra vers 1700$.

L’autre scénario pour trader l’or est que nous clôturons en dessous de la moyenne mobile 200, ce qui serait vraiment une mauvaise nouvelle pour l’or car nous devrions très probablement toucher les 1500$ comme premier objectif.