Le cours du Solana (SOL) sous pression après une nouvelle panne sur la blockchain !

Le prix de Solana a pris un coup lors d’une nouvelle panne majeure qui a paralysé l’activité du réseau. Mème si, Solana est l’une des crypto monnaies dont la croissance est la plus rapide sur le marché, avec près de 100 milliards de transactions à ce jour.

Le coût moyen d’une transaction sur la plateforme est de 0,00025 $, ce qui en fait l’une des altcoins les plus économiques du monde des crypto monnaies. Avec ses 1 850 nœuds de validation, la plateforme se présente comme l’un des réseaux de blockchain les plus sûrs.

Spécialiste des crypto monnaies et animateur du programme NFT Alpha, Nick Valdez a été le premier à attirer la situation à l’attention du public sur Twitter après une série de rapports spéculatifs.

Quelques heures plus tard, le compte Twitter officiel de Solana affiche le rapport aux premières heures.

The Solana network is experiencing an outage and not processing transactions. Developers across the ecosystem are working on diagnosing the issue and to restart the network. More information will be provided as it becomes available.

— Solana Status (@SolanaStatus) October 1, 2022