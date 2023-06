Le Meilleur ETF pour un Placement à Haut Rendement avec 0 Risque !

16 juin 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Alors que l’actualité a été marquée par les décisions des deux principales banques centrales, il est temps pour les investisseurs de se tourner vers un ETF de long terme qui offre un rendement significatif avec (presque) zéro risque.

SGOV : le Meilleur ETF pour un Rendement sans Risque

Dans un contexte économique incertain, où se mêlent risque de récession et optimisme prudent, j’étais à la recherche d’un investissement qui offre un rendement correct, tout en sécurisant mon capital. Et je l’ai enfin trouvé : l’ETF iShares 0-3 Month Treasury Bond (NYSEARCA:SGOV).

Alors que la FED marque une pause avant deux nouvelles hausses des taux, et que la BCE continue de rattraper son retard, il est important d’acheter des valeurs défensives qui continueront à rapporter un peu de cash, tout en limitant le risque sur le portefeuille. Et justement, l’ETF SGOV d’iShare répond parfaitement à ce besoin.

Cet ETF SGOV est investi dans des obligations américaines. Or, ces dernières ont enregistré une hausse record de leur taux de rendement. Actuellement, le rendement à 30 jours est de 5,1 %, presque entièrement sans risque de défaut de la part des Etats-Unis. Mais surtout, c’est le fait que deux nouvelles hausses des taux soit à venir pour la FED qui nous intéresse. En effet, qui dit hausse des taux à venir, dit que le rendement des obligations devrait continuer de monter, au moins à court terme.

Un ETF avec un Rendement presque Garanti

Si l’ETF SGOV peut-être considéré comme un actif quasiment sans risque, c’est grâce à sa composition. Bien qu’il soit peu diversifié, cet ETF est composé à 100% d’obligations américaines à court terme, des obligations avec un risque de défaut quasi nul pour la première économie mondiale.

Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez retrouver 10 des 16 principales lignes qui composent le portefeuille de l’ETF, et ces 10 lignes représentent 80% de la valeur du SGOV. Les gestionnaires du Fonds Négociés en Bourse, ont eu la bonne idée de continuer à renforcer leurs achats d’obligation au fur et à mesure que les taux grimpaient. Ce qui a permis d’arriver à une rentabilité supérieure à 5%.

Pourquoi TOUS les Investisseurs Devraient Acheter du SGOV

Comme expliqué, l’ETF d’iShare répond à deux préoccupations majeures des investisseurs :

apporté un rendement significatif

un risque proche de zéro

Les investisseurs les plus frileux se tournent généralement vers le plus populaire des produits de placement d’épargne en France : le Livret A. Le problème, c’est que malgré le risque 0 du Livret A, son rendement est particulièrement faible. En effet, il n’est que de 3% depuis le 1er février 2023… bien inférieur à l’inflation. Et c’est justement là qu’intervient le SGOV.

En plus d’être presque sans risque, le SGOV offre un rendement à plus de 5%, qui devrait continuer de progresser dans les mois à venir. Cette rentabilité vient du fait que l’ETF soit investi dans des bons du Tresor à court terme, et que ces derniers enregistre un rendement historiquement haut (voir graphique ci-dessus). C’est donc un excellent titre à détenir, à la fois pour les investisseurs les plus prudents, mais aussi pour les plus agressifs qui souhaiterait se diversifier avec une ligne de fond de portefeuille qui garantit un minimum de rendement et de stabilité des performances.

Pourquoi Faut-il Acheter l’ETF SGOV Maintenant

C’est avant tout pour des raisons macroéconomiques.

Comme expliqué précédemment, l’ETF SGOV profite de la hausse des rendements obligataires aux USA. Alors que la FED a marqué une pause dans sa hausse des taux ce jeudi, Jerome Powell a confirmé dans sa conférence de presse que deux nouvelles hausses seraient à venir d’ici la fin de l’année.

Or, les taux d’intérêts des obligations suivent le taux d’intérêt directeur de la banque centrale. En toute logique, les rendements devraient donc continuer d’augmenter au-delà de 5% au fur et à mesure que l’on se rapprochera de la date des prochaines hausses des taux.

En revanche, si le SGOV est idéal pour un investissement à horizon 1 à 3 ans, ce n’est pas un investissement de (très) long terme. En effet, lorsque l’inflation ralentira aux USA, et que la FED mettra fin à sa politique de hausse des taux, les rendements obligataires diminueront. Certes, cela prendra du temps, et ne se produira pas avant plusieurs années. Mais c’est aussi ce qui explique pourquoi cet investissement est idéal maintenant, et ne sera probablement plus intéressant d’ici 2 ou 3 ans.