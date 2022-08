Le Metaverse Médical vaudra 71,2 milliards de $ d’ici 2030

Le dernier rapport d’InsightAce Analytic prévoit que le marché mondial du métaverse axé sur l’industrie de la santé et des soins médicaux vaudra jusqu’à 71,2 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que ce marché est évalué jusqu’en 2021 à 5,06 milliards de dollars.

Metaverse Médical : un Investissement Prometteur

Les principales entreprises qui piloteront le métaverse médical seront Meta, Microsoft, CableLabs et 8 Chili, tandis que d’autres technologies qui se développeront également dans le domaine de la santé seront la réalité augmentée et la réalité virtuelle et le marché principal sera situé en Amérique du Nord.

Le rapport soutient que le métaverse va révolutionner les soins médicaux, attirer plus de patients, améliorer les diagnostics, améliorer la conception des salles d’opération, optimiser les traitements et la formation, et même permettre le suivi à distance des patients et, au passage, augmenter les revenus de l’industrie médicale.

Premier hôpital géré avec des actifs numériques pour la gestion hospitalière et la bio-recherche par le biais d’organismes gouvernementaux symbolisés pour sa conception par la communauté scientifique de la santé. “UNE MÉDECINE RÉELLE DANS UN ESPACE VIRTUEL”. Nous avons l’intention de fournir de nouvelles façons d’offrir d’excellents soins de santé au profit de la population générale et des patients. En plus de générer des alternatives à une gestion plus efficace des services de santé.

L’un des pays où l’adoption de la crypto-monnaie est la plus élevée est la France , qui défend également les projets dans le métaverse. Un autre pays bien représenté est l’Espagne qui a été annoncé que le premier événement médical du métaverse se tiendrait le 27 octobre dans le pays. Le projet mettra en vedette l’hôpital Metaverse. Ce centre de santé entend appliquer le métaverse et les dernières avancées du Web 3.0 à la prestation des services de santé.

Avec un potentiel aussi important, et au sein d’une industrie telle que la santé, investir dans des actions de groupes pharmaceutiques ou d’entreprises médicales tournés vers le metaverse peut être une aubaine pour des rendements significatifs à long terme.

Le métaverse va révolutionner l’industrie médicale

Le dernier rapport d’InsightAce Analytic soutient que le métaverse en est « à ses balbutiements », mais ce sera une excellente ressource pour les prestataires de soins de santé et les patients pour apprendre et se sentir plus à l’aise et en confiance pour aller chez le médecin plus souvent.

« L’importance de l’intégration du métaverse, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l’intelligence artificielle, de l’informatique quantique, de l’Internet des objets, du Web 3.0, du cloud et de la robotique va révolutionner les soins de santé. La réalité augmentée, avec ses casques amusants et ses accessoires de science-fiction, est sur le point de transformer la façon dont les gens interagissent avec les professionnels de la santé.”

De plus, les principales entreprises qui poussent l’industrie médicale à accélérer son immersion dans le métaverse sont : BioflightVR, CAE Inc., Devden Creative Solutions, Dhi Tattva, Eon Reality, Intuitive Surgical , Global Healthcare Academy, 3D Systems, AccuVein, ImmersiveTouch, Koninklijke Philips NV, Medical Realities, parmi les plus importants. Ces valeurs constituent une bonne base d’investissement pour des actions du metaverse liées à l’industrie de la santé.

L’hôpital San Juan de Dios de Saragosse avait été plongé dans le métaverse grâce au développement d’un centre hospitalier virtuel interactif, ce qui en a fait le premier hôpital européen à offrir une expérience immersive dans le métaverse.