Le NASDAQ lance un Service de Dépôt pour Bitcoin et Ethereum

Le Nasdaq, la deuxième plus grande bourse des États-Unis, lance une incursion dans le marché de la crypto monnaie.

Selon le vice-président exécutif du Nasdaq, Tal Cohen, Ira Auerbach, ancien responsable des services de courtage de premier ordre de Gemini, dirigera une nouvelle division des actifs numériques. Le département proposera dans un premier temps aux investisseurs institutionnels un service de garde (comprennent généralement le règlement, la garde et la déclaration des titres négociables et des liquidités des clients.)pour Bitcoin et Ethereum.

Nous pensons que la prochaine vague de la révolution cryptographique sera alimentée par une adoption institutionnelle massive. Je ne peux pas penser à un meilleur échange que le Nasdaq pour apporter la confiance au marché de la cryptographie

Bien que le Nasdaq n’ait pas de plans immédiats pour un échange de crypto monnaies, Cohen a déclaré qu’il évaluerait l’option en termes de réglementation et de concurrence.

Le Service de Dépôt Nasdaq pour la Crypto est Fondamental

Today, @Nasdaq announces the first major push into crypto in order to to capitalize on increasing appetite for digital currencies among institutional investors.



Read more in Bloomberg @business: https://t.co/Je3yP9I1hk — Nasdaq (@Nasdaq) September 20, 2022

Aujourd’hui, Nasdaq annonce sa première initiative majeure dans le domaine des crypto monnaies afin de tirer parti de l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour les monnaies numériques.

Le Nasdaq a demandé à la New York Financial Conduct Authority d’être un service de dépôt pour les actifs numériques. Cette étape est importante pour armer l’entreprise contre des concurrents tels que Coinbase, Anchorage Digital et BitGo.

Un dépôt est fondamental. Sur cette base, nous pouvons commencer à proposer d’autres solutions telles que des services d’exécution et de liquidité. Ensuite, nous pourrons réfléchir à d’autres moyens de soutenir les nouveaux marchés

Certaines sociétés financières, notamment BNY Mellon et State Street, ont déjà commencé à proposer des comptes de dépôt crypto institutionnels. Une récente règle de la Securities and Exchange Commission a augmenté le coût d’exploitation des services de garde pour les entreprises publiques. Cela signifie essentiellement que les banques ne sont guère en mesure d’offrir de tels services.

Ce nouveau décret est intervenu après qu’un certain nombre de géants de Wall Street aient déjà fait des progrès majeurs dans les crypto monnaies. Malgré le ralentissement général du marché au cours de l’année écoulée, les investisseurs institutionnels sont toujours intéressés.

La Réaction de Wall Street

Par exemple, BlackRock s’est associé à Coinbase Global pour faciliter l’investissement de ses clients dans Bitcoin et Ethereum. Peu de temps après, la société a proposé son premier produit d’investissement utilisant Bitcoin.

Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Citadel Securities et Virtu Financial ont également uni leurs forces pour créer une nouvelle bourse, EDX Markets. Le commerce des actifs numériques devrait commencer plus tard cette année.