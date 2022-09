Le Terra Luna Classic est prêt à Rebondir à la Hausse ?

Le cours Terra Classic montre un potentiel de hausse à court terme. Jusqu’où le prix du LUNC peut-il augmenter maintenant ?

Cours Terra Luna Classic Crypto : un Support Important à Surveiller

Le cours Terra Classic a atteint un sommet à environ 0,000593 $ alors que toutes les autres crypto monnaies étaient en phase baissière., puis corrigé au support du nombre d’or à environ 0,00025 $. De plus, la moyenne mobile de 100 jours vient à la rescousse à ce stade, ce qui constitue également un soutien important.

Le prix LUNC pourrait maintenant rebondir à la hausse sur le support entre 0,0002375 USD et 0,00025 USD pour cibler les prochaines résistances autour de 0,000375 USD et 0,00046 USD.

De plus, le RSI est neutre tandis que les lignes MACD sont des croisements baissiers. Cependant, l’histogramme est déjà à la hausse aujourd’hui.

Terra Classic Crypto : Une configuration Haussière se met en Place

Sur le graphique 4H, le RSI est également neutre tandis que les lignes MACD montrent un croisement baissier. Cependant, l’histogramme des MACD dans le graphique 4H est à la baisse.

En outre, le prix Luna Classic se situe entre la résistance 50-4H MA et la résistance 200-4H MA, formant à la fois des hauts inférieurs et des bas plus élevés. Néanmoins, le croisement doré des MA signale un potentiel de hausse à court terme, car cela confirme la tendance haussière à court terme.

Faut-il Acheter Terra Luna Classic à 0.00016 USD ?

Si, en revanche, le cours Terra Classic casse à la baisse le support du nombre d’or à environ 0,00025 USD, le cours LUNC trouvera un support significatif entre 0,000128 USD et 0,000166 USD au plus tard.