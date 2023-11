Les Altcoins en Pleine Ascension : Retour Triomphal de Jack Dorsey dans le Monde des Cryptomonnaies

6 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Dans le dernier rapport sur les tendances du marché des cryptomonnaies, nous observons une dynamique intéressante où les altcoins semblent prendre leur revanche, avec en prime le retour remarqué de Jack Dorsey dans le monde des cryptos.

Le Bitcoin, la cryptomonnaie emblématique, semble avoir trouvé une certaine stabilité récemment, affichant une légère hausse. Cependant, ce sont les altcoins qui volent actuellement la vedette. En effet, ils enregistrent une progression significative, avec une augmentation de 4 % pour l’Ethereum. Parmi eux, l’XRP se distingue particulièrement avec une impressionnante montée de 17 % en seulement 5 jours. Solana, une autre cryptomonnaie, suit la même tendance avec une croissance de 14 %, tout comme le Cardano.

Ces performances exceptionnelles s’inscrivent dans la continuité de la nette reprise observée sur l’ensemble du marché des cryptos au cours des dernières semaines. Les altcoins semblent avoir trouvé leur élan et gagnent en popularité auprès des investisseurs.

Retour de Jack Dorsey dans les Crypto-Monnaies

Un autre événement marquant de ce rapport concerne Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui fait son grand retour dans l’industrie des cryptomonnaies. Après avoir pris du recul pendant un certain temps, Jack Dorsey est revenu aux commandes de Square, une entreprise spécialisée dans le développement de technologies de paiement. Son retour a été salué comme une véritable standing ovation par les marchés financiers.

Jack Dorsey, ayant également fondé Twitter, a joué un rôle majeur dans la création de Square. L’entreprise avait bien fonctionné en son absence, mais sa présence semble avoir un impact significatif sur son succès. Depuis son retour en septembre dernier en tant que président non exécutif et porte-parole, Square a connu une nette amélioration de ses performances financières. Le trimestre précédent a enregistré des revenus de 5,6 milliards de dollars, dont 3,6 milliards provenaient de l’application phare, Cash App. De plus, le bénéfice brut a augmenté de 30 % par rapport à l’année précédente, en grande partie grâce aux ventes de Bitcoin, totalisant 2,4 milliards de dollars au cours du seul trimestre, soit une hausse de 37 % par rapport à l’année précédente.

Ces chiffres reflètent non seulement la reprise observée sur le marché des cryptomonnaies depuis cet été, mais aussi l’influence indéniable de Jack Dorsey sur sa propre entreprise. Il semble que le génie derrière Twitter et Square soit essentiel à leur réussite, et son retour aux commandes de Square en est une preuve tangible.

En résumé, les tendances actuelles du marché des cryptomonnaies montrent que les altcoins sont en train de s’affirmer avec des performances exceptionnelles. De plus, le retour de Jack Dorsey dans le secteur des cryptomonnaies suscite un vif intérêt parmi les investisseurs et renforce la position de Square. Le marché des cryptos continue d’évoluer rapidement, et les investisseurs sont attentifs aux développements futurs.