La Blockhain Zcash a souffert d’un coup de spam qui remplit les blocs de transactions à une vitesse sans précédent. Beaucoup de gens pensent que cette attaque vise à le discréditer. Un spammeur non identifié a fait des ravages auprès des opérateurs de nœuds Zcash. Et cela en chargeant les blocs d’échange avec un très grand nombre de sorties de transaction protégées. Les mineurs de Zcash avaient examiné un bloc avec quatre sorties de transaction chargée avec une hauteur de bloc de 1832666, d’après l’outil d’exploration de la Blockchain.

Bax1337 de Convex Labs est d’avis que l’objectif des spammeurs est de discréditer Zcash par le biais de nœuds fragiles en raison de problèmes de mémoire, de réalisation et de synchronisation. Qui plus est, les utilisateurs de nœuds potentiels pourraient être démotivés de contribuer au réseau. Ce qui rendrait la blockchain vulnérable à la surveillance ou aux soi- disant attaques Eclipse.

En effet, les attaques Eclipse se passent lorsqu’un pirate abuse d’un nœud de réseau en mettant en place un environnement artificiel autour de lui. Dans le but de lui faire parvenir de fausses affirmations de transaction, entre autres. À vrai dire, la réussite d’une attaque Eclipse dépend avant tout de la structure de la Blockchain sous-jacente. Mais la plupart du temps, la structure inhérente de la Blockchain suffit pour interférer ces attaques.

Un utilisateur Zcash à laisser entendre que les développeurs de la communauté de la monnaie rivale Monero sont derrière l’attaque de celui-ci. Monero (avis Monero crypto) est un autre projet focalisé sur la confidentialité qui utilise les signatures en anneau afin de dissimuler les identités de l’expéditeur et du destinataire dans une transaction. Les signatures en anneau associent la signature et la permission d’un expéditeur pour un échange avec d’autres signatures. Cette association complique la détermination de la signature qui appartient à l’expéditeur.

Blockchain #Zcash was the victim of a spam attack. pic.twitter.com/4fRD0iJnYP

— MoonDefi (@moondefi1) October 6, 2022