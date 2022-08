Les escroqueries NFT atteignent un niveau record : plus de 100 millions de dollars volés en un an

Selon un rapport de la société d’analyse de blockchain Elliptic, les criminels ont volé plus de 100 millions de dollars de NFT entre juillet 2021 et juillet 2022.

En mai 2022, la valeur totale volée par les escroqueries NFT (Non Fongible Token) a atteint un nouveau record de près de 24 millions de dollars.

Les recherches d’Elliptic ont révélé que le nombre d’escroqueries NFT sur les réseaux sociaux, en particulier sur les serveurs Discord, a explosé en 2022. 23% de tous les NFT volés au cours des 12 derniers mois (environ 5000 NFT) ont été volés via des plateformes de médias sociaux. La valeur combinée de ces NFT est d’environ 20 millions de dollars.

🚨Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting perpetrators $300,000 per scam on average.

