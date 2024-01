Les ETF Bitcoin sont une “Affaire Réglée” et les Transactions Commenceront Jeudi selon Fox Business

La SEC devrait approuver les ETF Bitcoin mercredi, les transactions commençant jeudi, rapporte le correspondant principal de FOX Business.

Charles Gasparino, correspondant principal de FOX Business, a rapporté que le Exchange-Traded Funds (ETF) sur Bitcoin, attendu depuis longtemps, est en effet une “affaire réglée”, et que les transactions devraient commencer ce jeudi.

Cette confirmation de FOX Business confirme les spéculations antérieures, affirmant que le feu vert final pour les ETF Spot Bitcoin a été accordé, signalant un saut imminent dans la sphère d’investissement réglementée pour le Bitcoin.

Le début potentiel des échanges jeudi marquerait un tournant pour le secteur du Bitcoin, en permettant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers d’accéder à l’exposition au BTC par le biais d’instruments financiers traditionnels.

Il est important de noter que la SEC n’a pas encore officiellement approuvé d’ETF Bitcoin au moment où nous écrivons ces lignes. Mais comme la décision d’approbation ou de refus est attendue demain (mercredi 10 janvier 2024), les experts du secteur s’attendent à ce que les ETF soient approuvés.

Alors que le compte à rebours commence en vue de l’approbation attendue demain et du lancement potentiel jeudi, l’impatience monte chez les investisseurs, désireux d’assister à cette étape historique qui est sur le point de remodeler la dynamique des investissements en bitcoins et d’ouvrir potentiellement la voie à une adoption institutionnelle plus poussée de bitcoins.

L’ETF Bitcoin au comptant a été officiellement annoncé sur le compte X (Twitter) de la SEC, mais le Président de la SEC Gary Gensler a ensuite annoncé sur son compte X que le compte de la SEC a été compromis et qu’aucun ETF Bitcoin Spot n’a encore été approuvé.

“Le compte twitter @SECGov a été compromis et un tweet non autorisé a été posté. La SEC n’a pas approuvé la cotation et la négociation de produits négociés en bourse de bitcoins au comptant.”

Le prix du Bitcoin a grimpé à près de 48000 dollar suite au premier tweet, avant de retomber à 45000 suite au démenti de la SEC. Cela démontre que le marché est prêt à massivement acheter du Bitcoin en cas d’approbation de la SEC jeudi comme attendu par FOX Business. Le BTC semble encore avoir du potentiel à la hausse malgré le récent rallye.