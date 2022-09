Les Paiements en Crypto seront-ils bientôt Légaux en Russie ?

Les États du monde entier imposent des sanctions à la Russie en lien avec la crise ukrainienne. Afin de les contourner, le pays envisage de mettre en place une légalisation des crypto-paiements internationaux prochainement.

la Russie et les Paiements en Crypto

Le ministère russe des Finances et la banque centrale russe ont déclaré qu’ils pourraient reconsidérer leur politique actuelle et approuver l’utilisation de portefeuilles numériques pour les crypto-paiements transfrontaliers. Cette mesure va dans le sens d’une remise en cause des sanctions mondiales, car elle crée une alternative au rouble russe.

“Il est impossible de se passer des paiements transfrontaliers en crypto”, a affirmé le vice-ministre des Finances Alexei Moiseev dans une interview à la chaîne de télévision Russia-24.

La Russie et les portefeuilles numériques

La stratégie récente de la banque centrale russe visant à légaliser les paiements transfrontaliers permet à la Russie de disposer d’un moyen d’échange supplémentaire. Elle permettrait également de minimiser les coûts humanitaires causés par les sanctions.

Enfin, les sanctions concernent 80 % des actifs bancaires russes, dont deux des plus grandes banques du pays. Selon les sceptiques, cette mesure viserait à miner le bitcoin et à contourner les sanctions à l’aide d’un portefeuille d’État.

“

Actuellement, les résidents russes ouvrent des portefeuilles numériques en dehors de la Fédération de Russie. Toutefois, un tel service devrait absolument être proposé par des entreprises russes sous la supervision de la banque centrale. Ces entreprises seraient tenues de respecter les exigences de la législation anti-blanchiment d’argent et, plus important encore, de pouvoir authentifier leurs clients

Volume des transactions crypto de la Russie

Actuellement, les résidents russes ouvrent des portefeuilles numériques en dehors de la Fédération de Russie. Toutefois, un tel service devrait absolument être proposé par des entreprises russes sous la supervision de la banque centrale. Ces entreprises seraient tenues de respecter les exigences de la législation anti-blanchiment d’argent et, plus important encore, de pouvoir authentifier leurs clients”, a expliqué le vice-ministre.

Selon le ministère des Finances, la Russie souhaite continuer à adopter une approche souple vis-à-vis des crypto-monnaies. L’infrastructure prévue pour les cryptomonnaies serait encore trop rigide et pas prête pour une mise en œuvre.

“D’un côté, nous voulons offrir aux gens la possibilité d’utiliser la crypto. D’un autre côté, nous voulons éviter le blanchiment d’argent et la gestion d’autres activités illégales. (…) Un cadre réglementaire approprié sera mis en place”, a-t-il ajouté.

Au cours des dernières années, les paiements crypto transfrontaliers ont fonctionné pour d’autres pays sanctionnés. Les États-Unis et leurs alliés ont gelé les actifs de la banque centrale russe et exclu certaines banques du réseau SWIFT. Ce dernier est un réseau de communication pour des transactions transfrontalières fluides. Malgré cela, le volume des échanges cryptographiques russes entre le rouble, le bitcoin et le tether a fait un bond en avant.