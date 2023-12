L’Euro continue de monter alors que la BCE n’a pas fait d’annonces significatives

14 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

La paire EUR/USD a continué à progresser tôt ce jeudi, alimentée par la baisse globale du dollar américain déclenchée par la décision de politique monétaire de la Fed américaine. Comme prévu, la banque centrale américaine a laissé son taux de référence inchangé pour une troisième réunion consécutive à 5,25 % – 5,50 %, mais a changé de ton dans le résumé des projections économiques (SEP). Les décideurs politiques prévoient désormais trois baisses de taux pour 2024, contre deux dans le SEP de septembre.

En outre, le président Jerome Powell a noté que les réductions de taux ont été mises sur la table lors de la réunion et qu’ils n’attendraient pas que l’inflation atteigne 2 % pour commencer à réduire les taux record. Dans l’ensemble, l’annonce a donné une vision plus optimiste que prévu.

La BCE maintient ses taux inchangés sans surprise

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu’elle laissait ses taux directeurs inchangés à l’issue de la réunion de décembre. Avec cette décision, le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt resteront respectivement à 4,50 %, 4,75 % et 4,00 %, comme largement anticipé.

Dans sa déclaration de politique monétaire, la BCE a réaffirmé que les décisions futures garantiront que les taux directeurs seront fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire. On peut également noter ces mentions :

Selon les dernières projections des services de l’Eurosystème pour la zone euro, l’inflation devrait diminuer progressivement au cours de l’année prochaine, avant de se rapprocher de l’objectif de 2 % de la BCE en 2025.

Dans l’ensemble, les services de l’Eurosystème prévoient que l’inflation globale s’établira en moyenne à 5,4 % en 2023, à 2,7 % en 2024, à 2,1 % en 2025 et à 1,9 % en 2026.

Par rapport aux projections de septembre des services de l’Eurosystème, il s’agit d’une révision à la baisse pour 2023 et surtout pour 2024.

Les services de l’Eurosystème prévoient que l’inflation hors énergie et alimentation s’établira en moyenne à 5,0 % en 2023, à 2,7 % en 2024, à 2,3 % en 2025 et à 2,1 % en 2026.

Les hausses de taux d’intérêt passées continuent de se transmettre avec force à l’économie.

Les services de l’Eurosystème s’attendent à ce que la croissance économique reste modérée à court terme.

Les services de l’Eurosystème prévoient donc une accélération de la croissance, qui passerait d’une moyenne de 0,6 % en 2023 à 0,8 % en 2024 et à 1,5 % en 2025 et 2026.

Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé que les ventes au détail de novembre étaient en hausse de 0,3 %, tandis que les demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine se terminant le 8 décembre étaient en hausse de 202 000, dépassant les attentes du marché. Le dollar américain a progressé grâce à ces chiffres.

Analyse technique EUR/USD

Le graphique de court terme reste haussier malgré le fait que la paire soit surachetée. Le graphique de 4 heures montre que les indicateurs techniques maintiennent des pentes haussières modérées à l’intérieur de niveaux extrêmes et que la paire se développe au-dessus de toutes ses moyennes mobiles majeures. Tant que l’optimisme prévaudra, le risque sera orienté à la hausse, avec des prises de bénéfices susceptibles d’avoir lieu plus tard dans la journée et avant le week-end.

En termes de seuils techniques, l’Euro Dollar teste la résistance des 1,0965 avec un pic de séance à 1,0978. Une percée plus décisive des 1,0970 reste donc nécessaire pour aller chercher les récents sommets vers 1,1017. Une cassure de ce pic pourrait accentuer les pressions haussières, mais attention aux risques de repli à court terme après le récent rallye haussier.

En effet, alors que les marchés digèrent les récentes données de la Fed et de la BCE, et que la paire EUR/USD a déjà pas mal progressé depuis hier soir, soulignant les lectures de surachat sur les graphiques de court terme (H1 et H4), le risque d’une consolidation se renforce. Un premier signal de repli serait donné par un retour en dessous des 1,0960, avec un risque de correction en direction des 1,0900.