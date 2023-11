31 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Litecoin (LTC) a récemment atteint une étape exceptionnelle avec une augmentation significative de son taux de hachage réseau, mettant en avant sa sécurité robuste et sa croissance.

La Fondation Litecoin a récemment annoncé une réalisation remarquable concernant le hashrate du réseau Litecoin, une mesure clé de la sécurité des blockchains. Le hashrate représente la puissance de calcul déployée dans le processus de minage du réseau, et un hashrate élevé renforce la sécurité et la résistance contre les menaces potentielles.

Litecoin’s Network Security – Hashrate as an indicator of the overall security of a blockchain network:

August 2014 – 1 TH/s

August 2018 – 250+ TH/s

August 2022 – 500+ TH/s

August 2023 – 750+ TH/s

Litecoin’s hashrate just hit an ATH of 1.1 PH/s. Probably nothing.

— Litecoin Foundation ⚡️ (@LTCFoundation) October 30, 2023