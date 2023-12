Litecoin (LTC) Connaît Un Changement Majeur sur son réseau

15 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Litecoin, une blockchain de type Proof-of-Work (PoW), connaît d’importants changements dans sa dynamique de réseau, en particulier dans l’activité de minage. Ces évolutions sont cruciales car le minage est au cœur de la sécurité de la blockchain et de la validité des systèmes PoW.

Afflux de Mineurs Sur Litecoin

Récemment, Litecoin [LTC] a vu sa difficulté de minage atteindre un niveau record de 30,03 millions (M), selon les données de Litecoin Space. Cela représente une augmentation de près de 6 % en seulement 24 heures et une hausse significative de 16 % en une semaine.

L’ajustement de la difficulté de minage est un processus régulier, influencé par le taux de hachage total du réseau. Cet ajustement vise à maintenir un temps constant pour la génération de nouveaux blocs, soit environ 2,5 minutes sur la blockchain Litecoin. La récente hausse du taux de hachage, atteignant 872 TeraHashes par seconde (TH/s), est probablement due à un afflux de mineurs ou à l’adoption d’équipements de minage plus avancés. Pour équilibrer cette capacité de minage accrue, la difficulté a été augmentée.

Une difficulté de minage plus élevée indique généralement un réseau plus sécurisé, réduisant les chances de manipulation par des entités puissantes. De plus, l’augmentation du nombre de mineurs est un signe positif pour la croissance du réseau, pouvant être favorable pour Litecoin à long terme.

Augmentation de l’Utilisation du Réseau

Depuis décembre 2023, Litecoin connaît une forte hausse de l’activité, avec un nombre quotidien d’utilisateurs actifs et de transactions sur la chaîne atteignant de nouveaux sommets. Les adresses actives ont atteint un record de 1,39 million le 8 décembre, selon les données de Santiment.

Les Frais Restent Modérés

Malgré cette augmentation de l’activité réseau, les frais de transaction sont restés relativement stables. En moyenne, les mineurs gagnent environ 1,84 $ pour chaque bloc produit, selon les données de Litecoin Space. Ce tarif est considérablement inférieur aux 3,44 $/bloc observés pendant la frénésie des Ordinals en mai. Une raison probable de cela pourrait être le taux de hachage plus élevé, garantissant une inclusion plus rapide des transactions dans les blocs, réduisant ainsi le besoin pour les utilisateurs de payer des frais plus élevés pour accélérer leurs transactions.

Les tendances positives des indicateurs de minage ont également eu un impact favorable sur la monnaie native de Litecoin, le LTC. Connu comme l'”argent numérique”, le LTC a connu une croissance de 2,58 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinMarketCap.