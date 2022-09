cours Litecoin (LTC) : en hausse direction les 73.48$ ? Prévisions et Analyses

Au cours de cette année, les principales crypto monnaies comme le Litecoin (LTC) ont souffert d’une chute importante de leur prix, le Litecoin (LTC) valant 53,82 dollars aujourd’hui.

Dans cette analyse technique, nous allons examiner le Litcoin (LTC)

et essayer de faire la meilleure prédiction possible.

Si vous êtes prêt à négocier le Litcoin (LTC) à court terme, alors les niveaux que vous devriez considérer sont :

Support: 52.38 $

Résistance: 63.58 $

Cours Litecoin: Prévision haussière du prix jusqu’à 73.48 $ – Pourquoi ?

Les investisseurs et les traders du monde des crypto-monnaies qualifient souvent le Litecoin comme de l’argent comparé à la réputation d’or du Bitcoin. Le prix du LTC a connu un parcours terrible en 2022, diminuant de plus de 60 % depuis le 1er janvier 2022.

En regardant le graphique, nous pouvons voir que le prix du LTC est proche d’une résistance importante à 63.58 $. Si nous parvenons à la casser, en considérant les bonnes nouvelles de la fusion Ethereum et l’optimisme du ralentissement de l’inflation, nous pouvons dire que le prochain objectif du Litcoin est 73.48 $.

Cours Litecoin: Prédiction baissière du prix jusqu’à 52.38 $ – Pourquoi ?

Nos perspectives baissières consistent en ce que nous ne pouvons pas casser la résistance à 63.58 $, et le prix luttera près de ce niveau avant que les ours prennent le contrôle et renvoient le prix vers le prochain support à 52.38 $.

Bien sûr, si nous avons une escalade sur la guerre ukrainienne ou un mauvais signal de la FED, qui affectera le dollar. Le prix du Litcoin pourrait être martelé à nouveau et continuer sa tendance haussière.

Analyse Technique Long Terme sur le Litcoin (LTC)

Pour les perspectives à long terme, nous pensons toujours que le Litcoin a un excellent potentiel.

Les graphiques suggèrent que nous sommes dans une période de consolidation, mais nous avons un élan haussier si nous regardons le graphique hebdomadaire, car le volume a commencé à augmenter en juin lorsque nous étions au niveau le plus bas de tous les temps à 40 $.

Et comme le montrent les données historiques, avant que le Lictoin ne décolle, nous avons connu la même phase de consolidation qui a duré plus d’un an avant l’explosion des prix.

Le litcoin restera en effet l’une des crypto-monnaies les plus populaires, et actuellement, son prix est une excellente opportunité à long terme pour ceux qui y ont confiance.

Est-il encore Temps d’Acheter du Litecoin ?

Eh bien, nous pouvons voir le grand potentiel de Litcoin, mais c’est encore une période morose pour la crypto en général.

Bien que nous croyons qu’à long terme, les bons projets survivront à cet hiver crypto et reviendront à leur plus haut niveau historique.

Les prix sont déjà bas et pourraient continuer pendant un moment, mais une fois que tout sera revenu à la normale, le prix du Litcoin rebondira fortement.