André Citroen (1878-1935) ເປັນໜຶ່ງໃນຊື່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກຳຝຣັ່ງ. ຈົບການສຶກສາຈາກ École Polytechnique, ລາວບໍ່ໄດ້ປະດິດລົດຍົນ, ແຕ່ລາວເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ທຳອິດໃນເອີຣົບທີ່ຜະລິດມັນໃນຈຳນວນຫຼາຍ, ຂາຍມັນເປັນຜະລິດຕະພັນຕະຫຼາດຈຳນວນຫຼາຍ, ແລະ ນຳໃຊ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ. ຊີວິດຂອງລາວຍັງເປັນບົດຮຽນໃນດ້ານເສດຖະສາດ: ຄວາມສຳເລັດທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໜີ້ສິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍ ແລະ ການເຂົ້າຄວບຄຸມບໍລິສັດໂດຍ Michelin. ໃນປີ 2026, ຊື່ສຽງຂອງລາວໄດ້ປາກົດຂຶ້ນອີກຄັ້ງໃນຂ່າວພ້ອມກັບການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອຝັງສົບຂອງລາວໃນ Panthéon.
ຊີວິດໃນໄວເດັກ: ລູກຊາຍຂອງຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີຄວາມມັກໃນເຕັກໂນໂລຢີ
André Citroën ເກີດໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 1878, ທີ່ປາຣີ, ເລກທີ 44 rue Laffitte, ໃນເຂດທີ 9. ລາວເປັນລູກຄົນທີຫ້າ ແລະ ລູກຄົນສຸດທ້າຍຂອງ Levie Citroen, ພໍ່ຄ້າເພັດຊາວຢິວຊາວໂຮນລັງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປາຣີໃນປີ 1873, ແລະ Amalia Kleinmann, ມີຖິ່ນກຳເນີດມາຈາກ Warsaw. ນາມສະກຸນມາຈາກບັນພະບຸລຸດຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ຄ້າໝາກນາວໃນປະເທດເນເທີແລນ ("citroen" ໝາຍເຖິງໝາກນາວໃນພາສາໂຮນລັງ); ມັນແມ່ນ André ຜູ້ທີ່ຮັບເອົາ diaeresis ໃນຕົວອັກສອນ "e".
ໄວເດັກຂອງລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ: ໃນປີ 1884, ພໍ່ຂອງລາວໄດ້ຂ້າຕົວຕາຍຫຼັງຈາກການລົງທຶນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນບໍ່ແຮ່ເພັດໃນອາຟຣິກາໃຕ້. ໃນຖານະເປັນນັກສຶກສາທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມຢູ່ Lycée Condorcet, ມີຄວາມສົນໃຈໃນ Jules Verne ແລະການກໍ່ສ້າງຫໍໄອເຟວ, André ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນPolytechnique École ໃນ 1898.
ເກຍຮູບເງືອກ: ການເກີດຂອງໂລໂກ້
ໃນປີ 1900, ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປປະເທດໂປແລນ, ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບຂະບວນການຜະລິດເກຍຮ່ອງຮູບຕົວ V. ເກຍເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງມີສຽງງຽບກວ່າ ແລະ ສາມາດສົ່ງກຳລັງໄດ້ສູງ, ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳສູງໃນການເຄື່ອງຈັກ. André Citroën ໄດ້ຊື້ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳໂດຍໃຊ້ເຫຼັກກ້າ. ໃນປີ 1901, ລາວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນສອງຄົນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຜະລິດເກຍໃນເຂດ Faubourg Saint-Denis ຂອງປາຣີ.
ຕົວອັກສອນຄູ່ນີ້ຕໍ່ມາຈະກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຍີ່ຫໍ້ລົດຍົນ: ໜຶ່ງໃນໂລໂກ້ທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາໂລກມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກ.
Mors, ອາເມລິກາ, ແລະການຄົ້ນພົບການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 1906 ເປັນຕົ້ນມາ, ລາວໄດ້ຖືກເອີ້ນເຂົ້າມາຊ່ວຍຜູ້ຜະລິດລົດยนต์ ມໍເຕີ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ລາວໄດ້ຈັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄືນໃໝ່: ການຜະລິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 300 ຄັນໃນປີ 1908 ເປັນ 800 ຄັນໃນປີ 1913. ໃນປີ 1912, ການເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາວຢ່າງເລິກເຊິ່ງ: ລາວໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ Ford ແລະ ຄົ້ນພົບການຜະລິດສາຍການປະກອບ. ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງລາວໄດ້ກາຍເປັນ "Henry Ford ຊາວເອີຣົບ".
1915-1918: ໂຮງງານຜະລິດເປືອກຫອຍຢູ່ Quai de Javel
ໃນປີ 1914 ໃນຖານະນາຍທະຫານປືນໃຫຍ່, ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນການຂາດແຄນລູກປືນ. ໃນເດືອນມັງກອນ 1915, ລາວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສົງຄາມກໍ່ສ້າງໂຮງງານທີ່ສາມາດຜະລິດລູກປືນຂະໜາດ 75 ມມ ໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນພາຍໃນສອງສາມເດືອນ. ໂດຍອີງໃສ່ ທ່າເຮືອ Javelທີ່ປາຣີ, ລາວໄດ້ສ້າງໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງ ໂດຍມີພະນັກງານແມ່ຍິງເຖິງ 13,000 ຄົນ. ມັນໄດ້ຜະລິດເປືອກຫອຍທັງໝົດປະມານ 23 ລ້ານໜ່ວຍ. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານການບໍລິການທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງຫາຍາກໃນເວລານັ້ນຄື: ໂຮງອາຫານ, ຫ້ອງພະຍາບານ, ແລະ ສວນກ້າເດັກ.
1919: ລົດປະເພດ A ແລະ ລົດເອີຣົບທີ່ຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຄັນທຳອິດ
ທັນທີຫຼັງຈາກການຢຸດຍິງ, ໂຮງງານໄດ້ສູນເສຍຄຳສັ່ງທາງທະຫານ. André Citroën ໄດ້ຄາດຄະເນເລື່ອງນີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າ: ລາວໄດ້ປ່ຽນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນໂຮງງານຜະລິດລົດພາຍໃນສອງສາມເດືອນ. ໃນເດືອນມັງກອນ 1919, ລາວໄດ້ປະກາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບລົດທີ່ມີລາຄາ 7,250 ຟຣັງ, ເຊິ່ງປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລາຄາທີ່ຖືກທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ. ການໂຄສະນາຫາສຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງການສອບຖາມຫຼາຍກວ່າ 16,000 ຄັ້ງພາຍໃນສອງອາທິດ.
La Citroën Type Aລົດ Citroën 2CV ທີ່ອອກແບບໂດຍວິສະວະກອນ Jules Salomon ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີດຽວກັນ. ມັນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເປັນລົດເອີຣົບຄັນທຳອິດທີ່ຜະລິດໃນຊຸດໃຫຍ່, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ 30 ຄັນຕໍ່ມື້. ໃນປີ 1929, Citroën ໄດ້ຜະລິດລົດยนต์ 102,891 ຄັນ, ເກືອບໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການຜະລິດຂອງຝຣັ່ງ, ແລະ ມີພະນັກງານປະມານ 32,000 ຄົນໃນໂຮງງານຂອງຕົນໃນ Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, ແລະ Grenelle.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າຍຸກສະໄໝຂອງລາວ
André Citroën ເຂົ້າໃຈກ່ອນຄົນອື່ນວ່າການໂຄສະນາຂາຍໄດ້:
- ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 1922, ເຮືອບິນລຳໜຶ່ງໄດ້ຂຽນຄຳວ່າ "Citroën" ດ້ວຍຕົວອັກສອນຄວັນຢູ່ເທິງປະຕູ Arc de Triomphe ໃນລະຫວ່າງງານວາງສະແດງລົດຍົນ;
- ແຕ່ປີ 1925 ຫາ 1933, ປ້າຍໄຟສະຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍ ຫໍ Eiffel ປ້າຍໂຄສະນາຍັກໃຫຍ່;
- ການເດີນທາງເຄິ່ງທາງຂອງ Kégresse ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ: ຂ້າມທະເລຊາຮາຣາ (1922-1923), ເຮືອດຳ ໃນອາຟຣິກາ (1924), ລ່ອງເຮືອສີເຫຼືອງ ໃນອາຊີ (1931);
- ມັນຍັງປະດິດສ້າງໃໝ່ໃນດ້ານຫຼັງການຂາຍຄື: ຄູ່ມືຂັບຂີ່, ເຄືອຂ່າຍຕົວແທນຈຳໜ່າຍ, ຮັບປະກັນອາໄຫຼ່ຕົ້ນສະບັບ.
ຂະບວນການ Traction Avant ແລະ ການລົ້ມລະລາຍໃນປີ 1934
ໃນປີ 1933, ເພື່ອຍັງຄົງແຂ່ງຂັນກັບ Louis Renault, André Citroën ໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານ Javel ຄືນໃໝ່ພາຍໃນເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນໂຮງງານໃຫ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ. ລາວໄດ້ຈ້າງວິສະວະກອນ André Lefebvre, ຜູ້ທີ່ອອກແບບ... ພາຍໃນໜຶ່ງປີ. ລໍ້ໜ້າ, ນຳສະເໜີໃນວັນທີ 24 ມີນາ 1934. ລົດຄັນນີ້ມີການປະຕິວັດ, ແຕ່ບໍລິສັດກຳລັງໝົດແຮງທາງດ້ານການເງິນ: ບົດລາຍງານຈາກທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງທີ່ຈັດພິມໃນເດືອນພຶດສະພາ 1934 ລາຍງານການສູນເສຍ 200 ລ້ານຟຣັງ.
ທະນາຄານປະຕິເສດທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນລາວ, ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະແຊກແຊງ. 21 ທັນວາ 1934ບໍລິສັດ Citroën ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົ້ມລະລາຍຕາມກົດໝາຍ. ເຈົ້າໜີ້ຫຼັກ, Michelinລາວໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມບໍລິສັດ. ໃນເດືອນມັງກອນ 1935, André Citroën ໄດ້ຂາຍຮຸ້ນຂອງລາວ; Pierre Michelin ໄດ້ປ່ຽນແທນລາວໃນຖານະເປັນປະທານໃນເດືອນກໍລະກົດ. André Citroën ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 1935, ທີ່ປາຣີ, ອາຍຸ 57 ປີ.
ມໍລະດົກ: ຈາກ Michelin ເຖິງ Stellantis
ຍີ່ຫໍ້ດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Michelin, ດ້ວຍລຸ້ນທີ່ເປັນສັນຍະລັກເຊັ່ນ: 2CV (1948) ແລະ DS (1955). ໃນປີ 1976, Peugeot ໄດ້ຊື້ Citroën, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ. PSA Peugeot Citroenໃນເດືອນມັງກອນ 2021, ການລວມຕົວຂອງ PSA ແລະ Fiat Chrysler ໄດ້ສ້າງ ຄົນເລິຊາເມັນໃນນັ້ນ Citroën ແມ່ນໜຶ່ງໃນສິບສີ່ຍີ່ຫໍ້.
ໃນປາຣີ, Quai de Javel ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ Quai André-Citroën ໃນປີ 1958, ແລະໂຮງງານເກົ່າໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍ Parc André-Citroën. ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະຫລານຊາຍຂອງລາວ Henri-Jacques Citroën, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຝັງສົບຂອງລາວໃນ Panthéon. ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2026, ປະທານຂອງ Medef (ສະຫະພັນທຸລະກິດຝຣັ່ງ), Patrick Martin, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສະໝັກນີ້ຢ່າງເປີດເຜີຍຢູ່ໂຮງຮຽນລະດູຮ້ອນຂອງອົງການ.
ເລື່ອງລາວຂອງ André Citroën ສອນນັກລົງທຶນແນວໃດ
ເສັ້ນທາງຂອງ Citroën ສະເໜີບົດຮຽນທີ່ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະຜູ້ຜະລິດລົດທີ່ລະບຸໄວ້:
- ປະລິມານບໍ່ພຽງພໍ. Citroën ຂາຍໄດ້ຫຼາຍ, ແຕ່ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າຫຼາຍເພື່ອເອົາຊະນະຕະຫຼາດ. ຖ້າບໍ່ມີກຳໄລພຽງພໍ, ການເຕີບໂຕທີ່ເກີດຈາກໜີ້ສິນກໍ່ກາຍເປັນອ່ອນແອ. ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ທ່ານເບິ່ງກຳໄລຈາກການດຳເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຍອດຂາຍເທົ່ານັ້ນ.
- ອຸດສາຫະກຳຍານຍົນແມ່ນໃຊ້ທຶນຫຼາຍ. ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຫຼື ການເປີດຕົວລົດຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ມີການປະຕິວັດແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໃນປີ 2026 ດ້ວຍການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ລົດຍົນໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເງິນຂອງຜູ້ຜະລິດທັງໝົດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
- ຄູ່ຮ່ວມທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມສຳຄັນ. Michelin, ເຈົ້າໜີ້, ໄດ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຍັງຄົງໃກ້ຊິດ; ການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫຸ້ນ Michelin ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຜະລິດຢາງລົດໄດ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແນວໃດຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ສືບທອດຍີ່ຫໍ້ chevron ໃນປະຈຸບັນ, ໃຫ້ປຶກສາໂປຣໄຟລ໌ຂອງພວກເຮົາໃນຫຸ້ນ Stellantisແລະ ເພື່ອປຽບທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງທາງປະຫວັດສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Citroën, ອັນທີ່ຢູ່ໃນຫຸ້ນ Renaultການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.
André Citroën ໃນວັນສຳຄັນ
|ປີ
|ເຫດການ
|1878
|ເກີດຢູ່ປາຣີ (5 ກຸມພາ)
|1898
|ການເຂົ້າຮຽນ École Polytechnique
|1901
|ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດເຄື່ອງມືຮູບກະດູກຫາງເຕົ່າ
|1906
|ນຳໜ້າໃນການຟື້ນຟູ Mors
|1915
|ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດເປືອກຫອຍທ່າເຮືອ Javel
|1919
|ການເປີດຕົວລົດ Citroën Type A
|1924
|ເຮືອດຳ
|1934
|Traction Avant (ເດືອນມີນາ), ການຊຳລະບັນຊີຂອງຕຸລາການ (21 ທັນວາ)
|1935
|ຮັບช่วงຕໍ່ຈາກ Michelin; ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ
|1976
|ການເກີດຂອງ PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën ກາຍເປັນຍີ່ຫໍ້ Stellantis
FAQ
ເປັນຫຍັງໂລໂກ້ Citroën ຈຶ່ງມີສອງຕົວນຳ?
ມັນເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງເກຍຮູບຕົວ V (ຮູບກະດູກເງືອກ) ທີ່ André Citroën ຜະລິດໃນຕອນຕົ້ນຂອງອາຊີບຂອງລາວ, ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ.
ເປັນຫຍັງ Citroën ຈຶ່ງລົ້ມລະລາຍໃນປີ 1934?
ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຜິດຊອບໜີ້ສິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕ, ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ Javel ຄືນໃໝ່, ແລະ ການພັດທະນາ Traction Avant, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂາຍຕໍ່າໄດ້ຈຳກັດອັດຕາກຳໄລຂອງຕົນ. ທະນາຄານປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນມັນ, ແລະ ມັນໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນການຮັບຊັບສິນໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 1934.
ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ Citroën ໃນປະຈຸບັນ?
Citroën ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ Stellantis, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2021 ຈາກການລວມຕົວລະຫວ່າງ PSA ແລະ Fiat Chrysler Automobiles.