Eric Trappier ໄດ້ນຳພາ Dassault Aviation ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2013. ເກີດໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 1960, ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຕອນອາຍຸ 24 ປີ ແລະ ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນອາຊີບຂອງລາວໃນການຂາຍເຮືອບິນລົບເພື່ອສົ່ງອອກກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງລາວ, ຄວາມວຸ່ນວາຍຖືວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ຂາຍບໍ່ໄດ້ນອກປະເທດຝຣັ່ງມາດົນແລ້ວ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສຳເລັດທາງການຄ້າທົ່ວໂລກ. ໃນເດືອນມັງກອນ 2025, ລາວຍັງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). ຮູບແຕ້ມຂອງຜູ້ນຳທີ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍທີ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ຍຶດໝັ້ນຄຸນຄ່າດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ.
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນ
ທ່ານ Éric Trappier ເປັນວິສະວະກອນຈົບການສຶກສາຈາກ Télécom SudParis. ລາວໄດ້ສຳເລັດການຮັບໃຊ້ທາງທະຫານໃນຖານະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກອງທັບເຮືອຝຣັ່ງໃນປີ 1983 ແລະ 1984, ຈາກນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Dassault Aviation ໃນປີ 1984. ປະຈຸບັນລາວເປັນນາຍເຮືອສຳຮອງ. ແຕ່ງງານໃນປີ 1983, ລາວເປັນພໍ່ຂອງລູກສາມຄົນ.
ສາມສິບປີໃນການຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກ
ອາຊີບຂອງລາວທີ່ Dassault Aviation ເກືອບທັງໝົດແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານສາກົນ:
- 1984-1987 : ຫ້ອງການອອກແບບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບອາວຸດ.
- 1987-1991 : ການຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການສາກົນ, ຮັບຜິດຊອບການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີໃຕ້, ສິງກະໂປ, ຊາອຸດິອາຣາເບຍ, ຊິລີ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂາຍເຮືອບິນລາດຕະເວນທາງທະເລອັດລັງຕິກ.
- 1991-1995 ຮັບຜິດຊອບການຂາຍໃນອາຊີ, ລວມທັງສັນຍາ Mirage ກັບອິນເດຍ.
- 1995-2000 ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຂາຍໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມີເຣດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຄຸ້ມຄອງສັນຍາ Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : ຜູ້ອຳນວຍການພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາ, ຈາກນັ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍສົ່ງອອກທາງທະຫານ.
- 2006 : ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປສາກົນ.
ລາວຍັງໄດ້ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບເຄື່ອງສາທິດເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຕໍ່ສູ້. nEUROnນຳພາໂດຍ Dassault Aviation ພ້ອມດ້ວຍ Saab (ສະວີເດັນ), Alenia (ອິຕາລີ), RUAG (ສະວິດເຊີແລນ), HAI (ກຣີຊ) ແລະ EADS (ສະເປນ). ໂຄງການຂອງເອີຣົບນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີການບິນແບບລັບໆ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ.
2013: CEO ທີ່ໜຸ່ມທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ Dassault Aviation
ທ່ານ Éric Trappier ໄດ້ຮ່ວມດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2012, ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານ ແລະ ຊີອີໂອ ໃນວັນທີ ມັງກອນ 8 2013ຕໍ່ຈາກທ່ານ Charles Edelstenne. ໃນອາຍຸ 52 ປີ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນ CEO ຄົນທີ 5 ຂອງບໍລິສັດນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1929, ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງນີ້.
ລາວໄດ້ຮັບມໍລະດົກສະຖານະການທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຄື: ເຮືອບິນ Rafale ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລູກຄ້າຕ່າງປະເທດຊື້ມັນເທື່ອ, ແລະເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍການສັ່ງຊື້ຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງທົດສະວັດນີ້ແມ່ນການຫັນປ່ຽນໂຄງການແຫ່ງຊາດໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມສຳເລັດໃນການສົ່ງອອກ.
ຍອດຂາຍເຮືອບິນ Rafale ຫຼັກພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງລາວ
ທົດສະວັດຕໍ່ມາໄດ້ພິສູດວ່າລາວຖືກຕ້ອງ. ສັນຍາສຳຄັນທີ່ໄດ້ເຊັນກັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2015:
|ປີ
|ປະເທດ
|ຄໍາສັ່ງ
|2015
|ອີຢິບ
|24 Rafale (ລູກຄ້າສົ່ງອອກລາຍທຳອິດ), ເພີ່ມເຕີມດ້ວຍການສັ່ງຊື້ຄັ້ງທີສອງໃນປີ 2021
|2015
|ກາຕາ
|24 ລຳ Rafale, ຕໍ່ມາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 36 ລຳ
|2016
|ອິນເດຍ
|ເຮືອບິນ Rafale ຈຳນວນ 36 ລຳ ສຳລັບກອງທັບອາກາດຝຣັ່ງ
|2021
|ກີຊ
|ເຮືອບິນ Rafale ໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ
|2021
|ໂຄເອເຊຍ
|ເຮືອບິນ Rafale ມືສອງ 12 ລຳ
|2021
|United Arab Emirates
|ເຮືອບິນ Rafale 80 ລຳ, ເຊິ່ງເປັນຄຳສັ່ງຊື້ສົ່ງອອກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງໂຄງການ
|2022
|ອິນໂດເນເຊຍ
|ເຮືອບິນ Rafale 42 ລຳ, ໃນຫຼາຍລຸ້ນ
|2024
|ເຊີເບຍ
|12 ຣາຟາເລ
|2025
|ອິນເດຍ
|ເຮືອບິນ Rafale ຈຳນວນ 26 ລຳ ສຳລັບກອງທັບເຮືອອິນເດຍ
ຄວາມສຳເລັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງໜ້າຕາຂອງ Dassault Aviation ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ: ປື້ມສັ່ງຊື້ຫຼາຍປີ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຜະລິດ, ແລະ ການເບິ່ງເຫັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຂະແໜງການທະຫານ. ພວກມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງໂຄງການ, Thales ສຳລັບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ Safran ສຳລັບເຄື່ອງຈັກ M88. ນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່ານີ້ສາມາດປຶກສາການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ...ຫຸ້ນ Dassault Aviation, ຈາກການປະຕິບັດ Thales et de l 'ຫຸ້ນ Safran.
ໄຟລ໌ທີ່ລະອຽດອ່ອນ: SCAF ແລະ Falcon
ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ. ໂຄງການຂອງເອີຣົບ ລະບົບການຕໍ່ສູ້ທາງອາກາດໃນອະນາຄົດ (FCAS)ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວຮ່ວມກັບເຢຍລະມັນ ແລະ ສະເປນ, ໄດ້ຖືກໝາຍໂດຍຄວາມບໍ່ເຫັນດີກັນທາງອຸດສາຫະກໍາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກກ່ຽວກັບການແບ່ງໜ້າວຽກລະຫວ່າງ Dassault Aviation ແລະ Airbus. Éric Trappier ໄດ້ປົກປ້ອງຕໍ່ສາທາລະນະຊົນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຜູ້ຮັບເໝົາຫຼັກທີ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບເຮືອບິນລົບ, ເຊິ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຄູ່ຮ່ວມງານເປັນປະຈຳ.
ໃນດ້ານພົນລະເຮືອນ, ເຮືອບິນທຸລະກິດຫຼາຍລຳ Falcon Falcon 6X ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກ, ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮັບໃຊ້ ແລະ Falcon 10X ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ. ທຸລະກິດ Falcon ຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າທຸລະກິດທາງທະຫານ.
ປະທານ GIMD ແລະ ບຸກຄົນຊັ້ນນໍາໃນນາຍຈ້າງອຸດສາຫະກໍາ
ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ທ່ານ Éric Trappier ໄດ້ຂຶ້ນດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານບໍລິສັດ Charles Edelstenne ແທນທ່ານ Charles ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ Marcel Dassault (GIMD)ບໍລິສັດໂຮນດິ້ງຄອບຄົວ Dassault, ເຊິ່ງຄວບຄຸມ Dassault Aviation ໂດຍສະເພາະ ແລະ ຖືຫຸ້ນທີ່ສຳຄັນໃນ Dassault Systèmes, ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Thales. ລາວຍັງຄົງເປັນ CEO ຂອງ Dassault Aviation.
ລາວຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ຕາງໜ້າຫຼາຍຕຳແໜ່ງຄື:
- ປະທານສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳການບິນ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດເອີຣົບ (ASD), ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017;
- ປະທານຂອງ GIFAS (ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳການບິນອາວະກາດຝຣັ່ງ), ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2017;
- ປະທານ CIDEF (ສະພາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດຝຣັ່ງ) ແຕ່ເດືອນມີນາ 2021 ຫາເດືອນມັງກອນ 2023;
- ປະທານ UIMM (ສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳໂລຫະ ແລະ ການຄ້າ), ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2021.
ລາວເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບກຽດຕິຍົດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2025 ແລະ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊການບິນ (2023).
ການປ້ອງກັນປະເທດເອີຣົບໃນປີ 2026: ເປັນຫຍັງບົດບາດຂອງມັນຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ນັກລົງທຶນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2022, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງງົບປະມານດ້ານການທະຫານໃນເອີຣົບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຸ້ນປ້ອງກັນປະເທດເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ໃນສະພາບການນີ້, ມີຫຼາຍຈຸດທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ:
- ປື້ມສັ່ງຊື້ ມັນໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນໃນໄລຍະຫຼາຍປີ, ແຕ່ຜົນກຳໄລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງມອບຕາມເວລາ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຮັບເໝົາຍ່ອຍ.
- ໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມ Dassault Aviation ເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ GIMD, ໂດຍມີ Airbus ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນນ້ອຍທີ່ສຳຄັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລອຍຕົວແບບເສລີຈຶ່ງມີຈຳກັດ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ສັນຍາສົ່ງອອກ ພວກມັນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ບາງຄັ້ງການໂອນເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍມີຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.
- ເງື່ອນໄຂ ESG ບາງກອງທຶນບໍ່ລວມເອົາອາວຸດ, ບາງກອງທຶນໄດ້ລວມເຂົ້າກັນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ປີ 2022. ສິ່ງນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້.
ເພື່ອລົງທຶນໃນຂະແໜງການນີ້, ບຸກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ PEA (ສຳລັບຮຸ້ນຝຣັ່ງ ແລະ ເອີຣົບ) ຫຼື ບັນຊີຫຼັກຊັບກັບນາຍໜ້າຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌; ເພື່ອຊື້ຂາຍຮຸ້ນປ້ອງກັນປະເທດໃນໄລຍະສັ້ນຜ່ານ CFDs, ຂອງພວກເຮົາ ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ Vantage ບົດຄວາມນີ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງນາຍໜ້ານີ້ (ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເລເວີເຣດ, ຄວາມສ່ຽງສູງ). ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ.
FAQ
ທ່ານ Eric Trappier ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ Dassault Aviation ຕັ້ງແຕ່ເວລາໃດ?
ລາວເປັນປະທານ ແລະ CEO ຂອງ Dassault Aviation ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2013.
ບົດບາດຂອງ Eric Trappier ໃນການຂາຍເຮືອບິນ Rafale ແມ່ນຫຍັງ?
ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານສາກົນ, ລາວໄດ້ນຳພາຍຸດທະສາດການສົ່ງອອກເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດສັນຍາທຳອິດໄດ້ (ອີຢິບ ແລະ ກາຕາ ໃນປີ 2015, ອິນເດຍ ໃນປີ 2016), ຈາກນັ້ນກໍ່ສັ່ງຊື້ເຮືອບິນ Rafale ຈຳນວນ 80 ລຳ ໂດຍສະຫະລັດອາຫລັບເອມີເຣດ ໃນປີ 2021.
GIMD ທີ່ມີ Éric Trappier ເປັນປະທານນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ Marcel Dassault ແມ່ນບໍລິສັດໂຮນດິ້ງຄອບຄົວທີ່ຄວບຄຸມ Dassault Aviation. ທ່ານ Éric Trappier ໄດ້ກາຍເປັນປະທານບໍລິສັດໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025.
ທ່ານ Éric Trappier ເປັນປະທານຂອງ UIMM ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ລາວໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໂລຫະໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2021.