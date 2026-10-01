Gérard Mestrallet ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ນຳທີ່ໄດ້ສ້າງຮູບແບບພູມສັນຖານພະລັງງານຂອງຝຣັ່ງໃນໄລຍະສາມສິບປີທີ່ຜ່ານມາ. ເກີດໃນວັນທີ 1 ເມສາ 1949 ທີ່ປາຣີ, ລາວໄດ້ນຳພາການຫັນປ່ຽນຂອງ Compagnie de Suez ໃຫ້ກາຍເປັນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ, ເປັນຜູ້ວາງແຜນການລວມຕົວກັບ Gaz de France ໃນປີ 2008, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເປັນປະທານ GDF Suez, ປ່ຽນຊື່ເປັນ Engie ໃນປີ 2015. ຊີວະປະຫວັດນີ້ຫວນຄືນອາຊີບຂອງລາວ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ການໂຕ້ຖຽງທີ່ລາວໄດ້ກະຕຸ້ນ, ແລະສິ່ງທີ່ມໍລະດົກຂອງລາວຍັງຄົງມີຄວາມໝາຍໃນປີ 2026 ສຳລັບນັກລົງທຶນທີ່ຕິດຕາມຂະແໜງພະລັງງານ.
ການສຶກສາ: ວິສະວະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນອາວຸໂສ
ທ່ານ Gérard Mestrallet ໄດ້ເດີນຕາມເສັ້ນທາງອາຊີບທົ່ວໄປຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງຝຣັ່ງ, ໂດຍມີຈຸດສຸມດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລາວເຄີຍເປັນນັກສຶກສາຂອງ École Polytechnique (ລຸ້ນປີ 1968), ຈົບການສຶກສາຈາກ École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂອງ ENA, ເຊິ່ງລາວໄດ້ຈົບການສຶກສາໃນປີ 1978 ດ້ວຍລຸ້ນ "Pierre Mendès France".
ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຈາກ ENA (ໂຮງຮຽນການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ), ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກະຊວງການຄັງໃນຖານະຜູ້ບໍລິຫານພົນລະເຮືອນ. ແຕ່ເດືອນກັນຍາ 1982 ຫາເດືອນກໍລະກົດ 1984, ລາວໄດ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານອຸດສາຫະກໍາໃນຫ້ອງການຂອງ Jacques Delors, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດແລະການເງິນໃນເວລານັ້ນ. ປະສົບການນີ້ຢູ່ Bercy (ກະຊວງການເງິນ) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງເປັນຊັບສິນທີ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄຸນຄ່າຕະຫຼອດອາຊີບຕໍ່ມາຂອງລາວ.
ຈາກບໍລິສັດການເງິນ Suez ຈົນເຖິງສະມາຄົມທົ່ວໄປຂອງປະເທດແບນຊິກ
ໃນປີ 1984, ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດ Suez Financial ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ. ລາວໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນຢ່າງໄວວາຜ່ານຕຳແໜ່ງຕ່າງໆຄື: ຮອງຜູ້ແທນທົ່ວໄປຝ່າຍອຸດສາຫະກຳໃນປີ 1986, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຄຸ້ມຄອງສິດທິຂອງ European Rights Company (ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Suez) ໃນປີ 1987, ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດໃນປີ 1991. ຕໍ່ມາ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງ Société Générale de Belgique, ໜຶ່ງໃນບໍລິສັດໂຮນດິ້ງອຸດສາຫະກຳທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ, ເຊິ່ງລາວເປັນຜູ້ນຳພາການພັດທະນາຂອງລາວ.
ປະສົບການຂອງແບນຊິກນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ: Suez ຖືຫຸ້ນໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ (Electrabel), ການເງິນ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ມັນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງແບນຊິກຍັງຄົງເປັນຫີນກ້ອນໃຫຍ່ຂອງກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງກຸ່ມຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້, ເຊິ່ງຕໍ່ມາຈະກາຍເປັນ Engie.
1995-2008: ການຫັນປ່ຽນຂອງ Suez ໄປເປັນກຸ່ມບໍລິການ
ໃນປີ 1995, Gérard Mestrallet ໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າບໍລິສັດ Compagnie de Suez. ຍຸດທະສາດຂອງລາວແມ່ນຈະແຈ້ງຄື: ເພື່ອປັບຈຸດສຸມຂອງບໍລິສັດການເງິນໃຫ້ຢູ່ໃນສາມທຸລະກິດຫຼັກຄື: ພະລັງງານ, ນ້ຳ ແລະ ຄວາມສະອາດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ລາວໄດ້ລິເລີ່ມການລວມຕົວກັບ Lyonnaise des Eaux. ໃນປີ 1997, Suez Lyonnaise des Eaux ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ, ໃນຂະນະທີ່ Jérôme Monod, ຫົວໜ້າປະຫວັດສາດຂອງ Lyonnaise, ໄດ້ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ Suez. ໃນປີ 2003, ມັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງຄະນະກຳມະການ, ໂດຍມີ Gérard Mestrallet ກາຍເປັນປະທານ ແລະ CEO ຂອງບໍລິສັດ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, Suez ໄດ້ຄ່ອຍໆຖອນກິດຈະການທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນ ແລະ ວາງຕຳແໜ່ງຕົນເອງເປັນຜູ້ຫຼິ້ນໃນເອີຣົບໃນຂະແໜງສາທາລະນູປະໂພກ, ນັ້ນຄື ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ (ໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ, ນ້ຳ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ).
2008: ການລວມຕົວຂອງ GDF Suez, ການແຕ່ງງານຂອງລັດ
ການລວມຕົວລະຫວ່າງ Gaz de France ແລະ Suez, ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2008, ແມ່ນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນສັນຍະລັກທີ່ສຸດໃນອາຊີບຂອງລາວ. ໄດ້ມີການປະກາດໃນຕົ້ນປີ 2006 ໃນສະພາບການທີ່ມີການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມ Suez ຈາກຕ່າງປະເທດ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົດໝາຍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຝຣັ່ງຫຼຸດຜ່ອນສ່ວນແບ່ງຂອງຕົນໃນ Gaz de France ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າເກນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ມັນຕ້ອງຮັກສາໄວ້. ກຸ່ມໃໝ່, GDF Suez, ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດພະລັງງານຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ. Gérard Mestrallet ເປັນ CEO ຂອງບໍລິສັດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2008 ຫາເດືອນພຶດສະພາ 2016, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຂອງ Suez Environnement, ສາຂານໍ້າ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຍກຕ່າງຫາກ.
ສຳລັບນັກລົງທຶນ, ການລວມຕົວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດສຳຄັນ: ໃນຂະແໜງການທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດແມ່ນຂຶ້ນກັບຍຸດທະສາດອຸດສາຫະກຳຂອງມັນຫຼາຍເທົ່າກັບຄວາມສຳພັນກັບລັດໃນຖານະຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ຄວນພິຈາລະນາເມື່ອວິເຄາະໃນປະຈຸບັນ...ການປະຕິບັດ Engieເຊິ່ງລັດຝຣັ່ງຍັງຄົງເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່.
2015: GDF Suez ກາຍເປັນ Engie
ໃນປີ 2015, GDF Suez ໄດ້ປ່ຽນຊື່ ແລະ ກາຍເປັນ Engieນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ຽນຊື່ຍີ່ຫໍ້ແລ້ວ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງປະກາດການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ, ການບໍລິການພະລັງງານ, ແລະ ການຄ່ອຍໆຢຸດເຊົາການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນມາຊ້າ, ອີງຕາມຜູ້ສັງເກດການຫຼາຍຄົນ: ໃນບົດຄວາມເດືອນກຸມພາ 2020, Le Monde ມັນໄດ້ກ່າວເຖິງ "ຄວາມຜິດພາດທາງຍຸດທະສາດ" ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງການຫັນປ່ຽນຂອງກຸ່ມ, ໂດຍສັງເກດວ່າການປ່ຽນແປງ "ສີຂຽວ" ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2013 ເທົ່ານັ້ນ.
ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2016, Gérard Mestrallet ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປໃຫ້ກັບ ອີຊາເບວ ໂຄເຊີ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາຕຳແໜ່ງປະທານຄະນະກຳມະການ. ໃນປີ 2018, ລາວໄດ້ມອບໂອນຕຳແໜ່ງປະທານໃຫ້ Jean-Pierre Clamadieuນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2021, Catherine MacGregor ໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ Engie.
ການໂຕ້ຖຽງກັນ: ການຊົດເຊີຍ ແລະ ແຜນການເງິນບຳນານເພີ່ມເຕີມ
ເຊັ່ນດຽວກັບ CEO ຫຼາຍຄົນຂອງ CAC 40 ໃນລຸ້ນຂອງລາວ, Gérard Mestrallet ໄດ້ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ:
- 2012 : ຄ່າຕອບແທນທັງໝົດຂອງລາວບັນລຸ €3,005,079, ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ (-2,7%) ເມື່ອທຽບກັບປີ 2011, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຢູ່ໃນອັນດັບທີ 8 ໃນ CAC 40 (ຕົວເລກທີ່ນຳມາຈາກ Wikipedia ໂດຍອີງໃສ່ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ).
- ຕຸລາ 2014 ຈຳນວນເງິນບຳນານເພີ່ມເຕີມຂອງລາວ, ເຊິ່ງຄາດຄະເນໄວ້ທີ່ 21 ລ້ານເອີໂຣ ແລະ ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໂດຍ CGT, ກຳລັງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນໃນເວລາທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກຳລັງບັນທຶກການສູນເສຍຢ່າງໜັກສຳລັບປີງົບປະມານ 2013. ຄະນະກຳມະການລະດັບສູງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຖືວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບລະຫັດ Afep-Medef; ທ່ານ Emmanuel Macron, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດໃນເວລານັ້ນ, ຊີ້ບອກວ່າລັດຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານມະຕິປະເພດນີ້ໃນອະນາຄົດ.
- ອາດ 2016 ຫຼັງຈາກກາຍເປັນປະທານທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານ, ລາວໄດ້ປະກາດວ່າລາວຈະຍົກເລີກເງິນເດືອນຂອງປະທານ (350,000 ເອີໂຣຕໍ່ປີ), ເຊິ່ງຈ່າຍໃຫ້ກັບມູນນິທິບໍລິສັດ Engie.
ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນປະເທດຝຣັ່ງ: ການລົງຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ("ເວົ້າກ່ຽວກັບເງິນເດືອນ," ກົດໝາຍ Sapin 2 ຂອງປີ 2016), ແລະລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າກ່ຽວກັບເງິນບຳນານເພີ່ມເຕີມ. ສຳລັບຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນບຸກຄົນ, ການອ່ານພາກສ່ວນ "ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ" ຂອງເອກະສານລົງທະບຽນທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົບທວນການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດໃດໆ. ການວິເຄາະພື້ນຖານ ຮ້າຍແຮງ.
ປາຣີ ຢູໂຣປລາສ, FACE ແລະ ການທູດເສດຖະກິດ
ນອກເໜືອໄປຈາກໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຂອງລາວແລ້ວ, ທ່ານ Gérard Mestrallet ຍັງໄດ້ເປັນປະທານ ປາຣີ ຢູໂຣພລາສ, ສະມາຄົມທີ່ສົ່ງເສີມປາຣີໃຫ້ເປັນສູນກາງທາງດ້ານການເງິນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ມູນນິທິເພື່ອການປະຕິບັດຕໍ່ຕ້ານການຍົກເວັ້ນ (FACE) ແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2020. ໃນປີ 2015, ລາວໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ "ທູດເພື່ອການຮຽນຮູ້"; ໃນເດືອນເມສາ 2016, Ségolène Royal ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ລາວກ່ຽວກັບລາຄາຄາບອນໃນເອີຣົບ, ຫຼັງຈາກ COP21.
ຫຼັງຈາກ Engie, ລາວໄດ້ກາຍເປັນປະທານບໍລິຫານຂອງອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ AlUla (Afalula), ຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຝຣັ່ງ-ຊາອຸດິອາຣາເບຍ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ມໍລະດົກແຫ່ງນີ້. ໃນເດືອນກຸມພາ 2024, Emmanuel Macron ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງຝຣັ່ງ ສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ເສັ້ນທາງເສດຖະກິດອິນເດຍ-ຕາເວັນອອກກາງ-ເອີຣົບ (IMEC). ທ່ານຍັງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນຫຼາຍຄະນະກຳມະການຄື: Société Générale, ຄະນະກຳມະການກຳກັບດູແລ Siemens, ໂຕະມົນອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ, ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາສາກົນຫຼາຍຄະນະໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຮ່ອງກົງ.
ລາວເປັນຜູ້ບັນຊາການຂອງ Legion of Honour (2016) ແລະ ເປັນຜູ້ບັນຊາການຂອງ National Order of Merit.
ການເດີນທາງຂອງລາວສອນນັກລົງທຶນໃນປີ 2026 ແນວໃດ
ອາຊີບຂອງ Gérard Mestrallet ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງສາມຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ລົງທຶນໃນຄຸນຄ່າຂອງພະລັງງານ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ:
- ການລວມຕົວຂະໜາດໃຫຍ່ປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງຫຸ້ນ. ຜູ້ຖືຫຸ້ນ Suez ໃນປີ 1995 ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໂຮນດິ້ງທາງດ້ານການເງິນ; ຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນປີ 2008 ເປັນບໍລິສັດພະລັງງານປະສົມປະສານ; ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນປີ 2026 ເປັນກຸ່ມທີ່ສຸມໃສ່ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຫົວຂໍ້ການລົງທຶນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.
- ການທຳລາຍກິດຈະກຳຕ່າງໆບາງຄັ້ງກໍ່ສ້າງມູນຄ່າ. ບໍລິສັດສິ່ງແວດລ້ອມ Suez ເຊິ່ງມີທ່ານ Gérard Mestrallet ເປັນປະທານມາດົນນານ ໄດ້ເປີດຕົວສູ່ສາທາລະນະຊົນໃນປີ 2008 ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນສູນກາງຂອງການປະມູນຊື້ກິດຈະການຂອງ Veolia ໃນປີ 2020-2022. ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມການປະຕິບັດ Veolia ພວກເຂົາຄຸ້ນເຄີຍກັບເຫດການນີ້ດີ, ເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງຂະແໜງການນ້ຳ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອໃນປະເທດຝຣັ່ງ.
- ການປົກຄອງມີລາຄາ. ການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງການຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ Engie ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ແຕ່ມັນໄດ້ເລັ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກຳມະການ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຮຸ້ນພະລັງງານທີ່ສຳຄັນຂອງເອີຣົບ, ນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍຄົນໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບ ຫຼື PEA (ແຜນການປະຢັດຫຸ້ນຂອງຝຣັ່ງ) ກັບນາຍໜ້າອອນໄລນ໌; ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຊື້ຂາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານ CFDs, ຂອງພວກເຮົາ ການທົບທວນລະອຽດກ່ຽວກັບ Vantage ບົດຄວາມນີ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ, ກົດລະບຽບ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂບຣກເກີນີ້ (CFDs ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການສູນເສຍຍ້ອນການໃຊ້ leverage). ເຊັ່ນເຄີຍ, ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ.
Gérard Mestrallet ໃນວັນສຳຄັນ
|ປີ
|ຂັ້ນຕອນ
|1949
|ເກີດຢູ່ປາຣີ (ວັນທີ 1 ເມສາ)
|1978
|ຈົບການສຶກສາຈາກ ENA, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກະຊວງການຄັງ
|1982-1984
|ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານ Jacques Delors, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ
|1984
|ການເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດການເງິນ Suez
|1995
|ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າບໍລິສັດ Suez
|1997
|ເກີດຂອງ Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|ການລວມຕົວ GDF Suez, ຊີອີໂອຂອງກຸ່ມໃໝ່
|2015
|GDF Suez ກາຍເປັນ Engie
|2016
|Isabelle Kocher ກາຍເປັນ CEO; ລາວຍັງຄົງເປັນປະທານ
|2018
|ທ່ານ Jean-Pierre Clamadieu ໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງປະທານບໍລິສັດ Engie ຕໍ່ໄປ.
|2024
|ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ສຳລັບແລວເສດຖະກິດ IMEC
FAQ
ບົດບາດຂອງ Gérard Mestrallet ໃນການສ້າງ Engie ແມ່ນຫຍັງ?
ລາວໄດ້ນຳພາການລວມຕົວລະຫວ່າງ Gaz de France ແລະ Suez ໃນປີ 2008, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ນຳພາ GDF Suez ຈົນຮອດປີ 2016. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ຊື່ວ່າ Engie ໃນປີ 2015, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງລາວ.
ໃຜເປັນຜູ້ສືບທອດ Gérard Mestrallet ຢູ່ Engie?
ນາງ Isabelle Kocher ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປແທນທ່ານໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016, ແລະ ທ່ານນາງ Jean-Pierre Clamadieu ໃນຖານະປະທານຄະນະກຳມະການໃນປີ 2018.
ເປັນຫຍັງຮົ່ມຊູຊີບສີທອງຂອງລາວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນ?
ໃນເດືອນຕຸລາ 2014, ຕົວເລກທີ່ກ່າວເຖິງ (21 ລ້ານເອີໂຣ) ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໃນຂະນະທີ່ GDF Suez ກຳລັງລາຍງານການສູນເສຍທີ່ສູງທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການ ແລະ ກະກຽມແຜນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຈັດການດັ່ງກ່າວຖືກຖືວ່າສອດຄ່ອງກັບລະຫັດ Afep-Medef, ແຕ່ມັນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຄ່າຕອບແທນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ.