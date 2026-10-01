Jean-Louis Bffa ລາວໄດ້ນຳພາ Saint-Gobain ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະວັດ, ແຕ່ປີ 1986 ຫາ 2007, ກ່ອນທີ່ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຈົນເຖິງປີ 2010. ເກີດໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 1941, ທີ່ເມືອງ Nice, ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນວິສະວະກຳ Corps des Mines, ລາວເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດຊັ້ນນຳຂອງຝຣັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບສູງຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນບົດບາດຍຸດທະສາດຂອງອຸດສາຫະກຳ. ນອກເໜືອໄປຈາກ Saint-Gobain, ລາວຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ການໂຕ້ວາທີສາທາລະນະຜ່ານບົດລາຍງານ ແລະ ປຶ້ມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກຳຂອງລາວ. ການຫວນຄືນອາຊີບທີ່ສືບຕໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງທາງເລືອກຂອງກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ CAC 40.
ການສຶກສາ: ວິທະຍາໄລໂພລີເຕັກນິກ, ມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ແຮ່ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ລູກຊາຍຂອງວິສະວະກອນ ແລະ ຄູສອນ, Jean-Louis Beffa ໄດ້ກຽມຕົວສຳລັບການສອບເສັງແຂ່ງຂັນທີ່ Lycée Masséna ໃນເມືອງ Nice ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າຮຽນໃນ...Polytechnique École ໃນປີ 1960. ລາວໄດ້ກາຍເປັນວິສະວະກອນຂອງ ກອງທະຫານບໍ່ແຮ່ ໃນປີ 1963 ລາວຍັງໄດ້ສຶກສາຢູ່ທີ່ École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ແລະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈາກ Institut d'études politiques de Paris (1966, ພາກວິຊາເສດຖະສາດ-ການເງິນ).
ການເລີ່ມຕົ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ
ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບຂອງລາວໃນຖານະວິສະວະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ເມືອງ Clermont-Ferrand, ຈາກນັ້ນໃນປີ 1967 ຫາ 1974 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພະແນກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ, ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້າບໍລິການ "ການກັ່ນແລະການນໍາໃຊ້" ແລະຕໍ່ມາເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ. ປະສົບການນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພະລັງງານແລະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງລັດແລະອຸດສາຫະກໍາ, ສອງຫົວຂໍ້ທີ່ຈະດໍາເນີນໄປຕະຫຼອດອາຊີບຂອງລາວ.
1974-1986: ການລຸກຂຶ້ນຂອງ Saint-Gobain
ໃນປີ 1974, Jean-Louis Beffa ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Saint-Gobain ໃນຖານະຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍວາງແຜນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ຈາກນັ້ນກໍ່ເປັນປະທານຂອງ Pont-a-Mousson, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍ່ເຫຼັກຫຼໍ່, ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງສາຂາ "ທໍ່ ແລະ ກົນຈັກ" ຂອງກຸ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 1979 ຫາ 1982. ໃນເດືອນມີນາ 1982, ປີທີ່ Saint-Gobain ໄດ້ຮັບການໂອນເຂົ້າເປັນຂອງລັດ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ.
ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 1986, ລາວໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງ Roger Fauroux. ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ François Mitterrand ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກ Jacques Chirac, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເວລານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ນຳພາການຫັນເປັນເອກະຊົນຂອງ Saint-Gobain, ເຊິ່ງເປັນການຫັນເປັນເອກະຊົນຄັ້ງໃຫຍ່ຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະບານຮ່ວມຊີວິດ, ໃນທ້າຍປີ 1986.
1986-2007: ຊາວປີທີ່ຫົວໜ້າຂອງ Saint-Gobain
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງລາວ, ບໍລິສັດ Saint-Gobain ໄດ້ຜ່ານການຫັນປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເຄີຍສຸມໃສ່ກະຈົກ, ໄດ້ຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງຕົນໃນດ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈຳໜ່າຍວັດສະດຸ, ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສາກົນສູງ. ເຫດການສຳຄັນໃນໄລຍະນີ້ລວມມີການຊື້ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ Norton ຂອງອາເມລິກາໃນປີ 1990, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຜູ້ນຳລະດັບໂລກໃນດ້ານວັດສະດຸຂັດ, ຕາມດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ BPB ຂອງອັງກິດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແຜ່ນປູນ, ໃນປີ 2005.
ຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ Saint-Gobain ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນນຳຂອງໂລກໃນດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ເຊິ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ຜູ້ສືບທອດຂອງລາວໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ເສີມສ້າງ. Jean-Louis Beffa ຍັງຄົງເປັນ CEO ຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2007, ຈາກນັ້ນເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຈົນຮອດປີ 2010; Pierre-André de Chalendar ໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງ CEO. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2021, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍ Benoit Bazin.
ສຳລັບນັກລົງທຶນ, ປະຫວັດສາດຂອງ Saint-Gobain ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ Beffa ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍສະຕະວັດສາມາດປະດິດສ້າງຕົນເອງຄືນໃໝ່ຜ່ານການຊື້ກິດຈະການຕໍ່ເນື່ອງກັນໄດ້ແນວໃດ. ການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫຸ້ນ Saint-Gobain ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂປຣໄຟລ໌ໃນປະຈຸບັນຂອງມັນ, ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປັບປຸງໃໝ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ.
ການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ແຮ່ใยหิน
ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ບໍລິຫານຄົນອື່ນໆໃນລຸ້ນຂອງລາວ, Jean-Louis Beffa ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ໃນປີ 2007, ລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ CEO ຂອງຝຣັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງສຸດ, ໂດຍມີຄ່າຕອບແທນປະມານ 10,2 ລ້ານເອີໂຣ ອີງຕາມການຈັດອັນດັບຂອງໜັງສືພິມໃນປີນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງລາວທີ່ Pont-à-Mousson, ລາວໄດ້ຖືກເປົ້າໝາຍໂດຍຜູ້ຄັດຄ້ານການໃຊ້ asbestos, ທ່າມກາງການໂຕ້ຖຽງທີ່ລົບກວນອຸດສາຫະກໍາວັດສະດຸທັງໝົດ. ບັນຫາ asbestos ມີຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ພາບລັກສະນະແລະຖານະທາງກົດໝາຍຂອງກຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຫະລັດ.
ນັກຄິດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກໍາ
ທ່ານ Jean-Louis Beffa ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບຕົນເອງໃນຖານະເປັນສຽງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກຳຝຣັ່ງ:
- ໃນປີ 2004, ທ່ານ Jacques Chirac ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ລາວໃນການຟື້ນຟູນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກຳ. ບົດລາຍງານຂອງລາວໃນເດືອນມັງກອນ 2005, ສູ່ນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກຳໃໝ່, ນຳໄປສູ່ການສ້າງອົງການນະວັດຕະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການກວດການັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2005;
- ໃນປີ 2002, ລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້າດ້ານເສດຖະສາດ Saint-Gobain ຮ່ວມກັບ Robert Solow ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນສູນ Cournot, ແລະຕໍ່ມາແມ່ນມູນນິທິ Cournot (2010), ເຊິ່ງພວກເຂົາເປັນປະທານຮ່ວມ;
- ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດຂຽນຫຼາຍບົດກັບ Seuil: ຝຣັ່ງຕ້ອງເລືອກ (2012) ຝຣັ່ງຕ້ອງປະຕິບັດ (2013) ກະແຈສູ່ອຳນາດ (2015) ແລະ ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຕາຍ: ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ທຽບກັບ ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນ (2017).
ຫຼັກການຫຼັກຂອງລາວ: ເມື່ອປະເຊີນກັບຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ-ຈີນ, ອຳນາດຂອງປະເທດໜຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸດສາຫະກຳສົ່ງອອກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງທະຫານ. ລາວສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດອຸດສາຫະກຳທີ່ສອດຄ່ອງກັນທີ່ນຳພາໂດຍລັດ ແລະ ວິພາກວິຈານການຍົກເລີກອຸດສາຫະກຳຂອງຝຣັ່ງ. ບາງແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍມີການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການປ່ຽນສະຖານທີ່.
Lazard, Engie, Le Monde: ອາຊີບທີສອງໃນຖານະສະມາຊິກຄະນະ
ຫຼັງຈາກ Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງທະນາຄານ Lazardລາວໄດ້ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຂອງ GDF Suez ແລະ Engie ແຕ່ປີ 2008 ຫາ 2015, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການສະເໜີຊື່ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ, ໃນຄະນະກຳມະການກຳກັບດູແລຂອງ Siemens (2008-2013), ໃນຄະນະກຳມະການຂອງ Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), ແລະ ໃນຄະນະກຳມະການກຳກັບດູແລຂອງ Caisse des Dépôts (2014-2019). ລາວຍັງເຄີຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ BNP Paribas ແລະ Gaz de France. ລາວເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກຳກັບດູແລຂອງກຸ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 1994. Le Mondeລາວໄດ້ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2017.
ບົດບາດຂອງລາວຢູ່ Engie ເຮັດໃຫ້ລາວໃກ້ຊິດກັບບັນຫາພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງການທີ່ພວກເຮົາວິເຄາະໂດຍສະເພາະໃນເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ...ການປະຕິບັດ Engie.
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ທ່ານ Jean-Louis Beffa ເປັນ Grand Officer of the Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), ແລະ Commander of the Order of Arts and Letters (2005). ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄັ້ງ, ລວມທັງ Order of the Rising Sun (ຍີ່ປຸ່ນ). ໃນຖານະຜູ້ທີ່ມັກໂອເປຣາ, ທ່ານເຄີຍເປັນປະທານສະມາຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂອເປຣາແຫ່ງຊາດປາຣີ.
ການເດີນທາງຂອງລາວສອນນັກລົງທຶນແນວໃດ
- ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳກຳລັງປະດິດສ້າງຕົນເອງຄືນໃໝ່ເປັນໄລຍະໆ. ບໍລິສັດ Saint-Gobain ໄດ້ປ່ຽນແປງຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຊື່: ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງການແບ່ງແຍກລາຍຮັບຕາມສາຍທຸລະກິດເພື່ອເຂົ້າໃຈມູນຄ່າຂອງມັນ.
- ການຊື້ກິດຈະການທີ່ສຳຄັນແມ່ນການພະນັນ. ພວກເຂົາສ້າງມູນຄ່າຖ້າການເຊື່ອມໂຍງປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບໜີ້ສິນໄລຍະສັ້ນ.
- ສະພາບການທາງການເມືອງມີຄວາມສຳຄັນ. ການເປັນຊາດ, ການເປັນເອກະຊົນ, ນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກໍາ: ການຕັດສິນໃຈຂອງສາທາລະນະໄດ້ມີອິດທິພົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງ Saint-Gobain.
Saint-Gobain ແລະ Engie ມີສິດໄດ້ຮັບ ສ່ວນພູມິພາກເຄື່ອງມືການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງພາສີມາດຕະຖານສຳລັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວໃນຮຸ້ນຝຣັ່ງ. ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຄຳແນະນຳໃນການລົງທຶນ.
FAQ
Jean-Louis Beffa ນຳພາ Saint-Gobain ມາດົນປານໃດແລ້ວ?
ລາວເປັນປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 1986 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2007, ຈາກນັ້ນກໍ່ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຈົນເຖິງປີ 2010.
Jean-Louis Beffa ຂຽນປຶ້ມຫຍັງແດ່?
ໂດຍສະເພາະ ຝຣັ່ງຕ້ອງເລືອກ (2012) ຝຣັ່ງຕ້ອງປະຕິບັດ (2013) ກະແຈສູ່ອຳນາດ (2015) ແລະ ປ່ຽນຮູບ ຫຼື ຕາຍ (2017), ຈັດພິມທັງໝົດໂດຍ Seuil.
ອົງການນະວັດຕະກໍາອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຫຍັງ?
ອົງການມະຫາຊົນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານຂອງລາວກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກໍາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແລະນະວັດຕະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ລາວເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການກວດກາ.