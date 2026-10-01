ຟີລິບ ຄຣູເຊັດ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຂອງ Vallourecຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ຊາວຝຣັ່ງ, ແຕ່ປີ 2009 ຫາ 2020. ເກີດໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 1956, ທີ່ Neuilly-sur-Seine, ລາວຈົບການສຶກສາອັນດັບຕົ້ນໆຈາກ ENA (ໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດດ້ານການບໍລິຫານ), ເຮັດວຽກຢູ່ສະພາແຫ່ງລັດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຊາວປີທີ່ Saint-Gobain. ລາວໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິສັດ Vallourec ໃນຊ່ວງທີ່ນ້ຳມັນມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດ, ກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານຜ່າວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງກຸ່ມ. ອາຊີບຂອງລາວເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຸ້ນທີ່ມີວົງຈອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜີ້ສິນ.
ການສຶກສາ: Sciences Po, ENA ແລະ ສະພາແຫ່ງລັດ
ໃນຖານະນັກສຶກສາຢູ່ Lycée Pasteur ໃນ Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet ຈົບການສຶກສາຈາກ Sciences Po Paris (1976, ພະແນກບໍລິການສາທາລະນະ). ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນການປົກຄອງແຫ່ງຊາດທີ່ລາວອອກມາ ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຊັ້ນຮຽນຂອງລາວ ໃນປີ 1981. ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບຂອງລາວທີ່ ຄະນະລັດ, ໃນຖານະຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ້ອງຂໍ.
ໃນປີ 1983, ລາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບ Sylvie Hubac, ພະນັກງານລັດຖະກອນອາວຸໂສ ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານຂອງປະທານາທິບໍດີ François Hollande ແຕ່ປີ 2012 ຫາ 2015.
ຊາວສອງປີທີ່ Saint-Gobain (1986-2008)
ໃນປີ 1986, Philippe Crouzet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Saint-Gobain, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນນຳພາໂດຍ Jean-Louis Beffa, ໃນຖານະຜູ້ອຳນວຍການແຜນການ. ລາວໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທັງດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ການເງິນ:
- 1989-1992 ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງໂຮງງານເຈ້ຍ Condat;
- 1992-1996 ຜູ້ແທນທົ່ວໄປ ສຳລັບ ສະເປນ ແລະ ປອກຕຸຍການ;
- ແຕ່ປີ 1996 : ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາອຸດສາຫະກຳ;
- ແຕ່ປີ 2000 ຮອງຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊື້ ແລະ ໄອທີ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນແມ່ນພະແນກຈຳໜ່າຍອາຄານ.
ເສັ້ນທາງອາຊີບນີ້ໄດ້ໃຫ້ລາວມີປະສົບການຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ: ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ການກວດສອບດ້ານການເງິນ, ແລະ ການແຈກຢາຍ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເບິ່ງການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ...ຫຸ້ນ Saint-Gobain.
2009: ຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ Vallourec
ໃນເດືອນເມສາ 2008, Philippe Crouzet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງ Vallourec; ໜຶ່ງປີຕໍ່ມາ, ໃນ 2009ລາວໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ. ວາລະຂອງລາວໄດ້ຖືກຕໍ່ອາຍຸເປັນເວລາສີ່ປີໃນເດືອນມີນາ 2012. ລາວຍັງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ EDF ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນເວລາຫ້າປີ, ແລະ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຕິດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານນິວເຄຼຍ.
ໃນເວລານັ້ນ Vallourec ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງສູງສຸດ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຜະລິດທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຊິ່ງໃຊ້ຕົ້ນຕໍສຳລັບການເຈາະນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ (ທີ່ເອີ້ນວ່າທໍ່ OCTG), ແຕ່ຍັງໃຊ້ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ດ້ວຍລາຄານ້ຳມັນທີ່ຍັງຄົງສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການຈຶ່ງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຮຸ້ນຊັ້ນນຳໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປາຣີ.
2009-2014: ການລົງທຶນເພື່ອການເຕີບໂຕ
ຍຸດທະສາດສຳລັບໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງການມີໜ້າຂອງ Vallourec ໃນຂົງເຂດທີ່ມີການເຕີບໂຕຂອງການຜະລິດໄຮໂດຄາບອນທີ່ເຂັ້ມແຂງຄື: ປະເທດບຣາຊິນ (ດ້ວຍໂຮງງານເຫຼັກກ້າແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ໂຮງງານເຫຼັກມ້ວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຮ່ວມກັບ Sumitomo ຂອງຍີ່ປຸ່ນ), ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ບ່ອນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຍແກັສຈາກຫີນດິນຊາຍ ແລະ ນ້ຳມັນກຳລັງສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການ), ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງກຸ່ມ, ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການຈະຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງ.
ໃນປີ 2010, ຄ່າຕອບແທນຂອງລາວໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໄວ້ທີ່ 2,73 ລ້ານເອີໂຣ, ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກວິພາກວິຈານໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນບາງຄົນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຖືວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວມີຄວາມທະເຍີທະຍານເກີນໄປ.
2014-2020: ວິກິດການນ້ຳມັນ ແລະ ການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
ການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງລາຄານ້ຳມັນນັບແຕ່ເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງ. ບໍລິສັດນ້ຳມັນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນໃນການເຈາະນ້ຳມັນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປະລິມານທໍ່ ແລະ ລາຄາກໍ່ຕົກຕໍ່າລົງ, ແລະ Vallourec, ເຊິ່ງມີພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ ແລະ ໜີ້ສິນ, ໄດ້ປະສົບກັບການຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຕົວແຜນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງການຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະໃນເອີຣົບ.
ໃນປີ 2016, Vallourec ໄດ້ເພີ່ມທຶນປະມານໜຶ່ງພັນລ້ານເອີໂຣ, ດ້ວຍການເຂົ້າມາຂອງ Nippon Steel & Sumitomo Metal ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ Bpifrance, ຜູ້ຖືຫຸ້ນມະຫາຊົນ. ການດຳເນີນງານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໄດ້, ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວຍັງຖືກໝາຍໂດຍກໍລະນີໂຮງງານເຫຼັກກ້າ.ອາສໂຄວານ, ໃນ Saint-Saulve (Nord), ເຊິ່ງ Vallourec ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ລູກຄ້າ. ບົດບາດຂອງກຸ່ມໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານຢ່າງໜັກ, ໂດຍສະເພາະໃນສາລະຄະດີ Ascoval, ການສູ້ຮົບເພື່ອເຫຼັກກ້າ ໂດຍ Éric Guéret.
ທ່ານ Philippe Crouzet ອອກຈາກຄະນະກຳມະການ 2020ເອດົວຣ໌ ກີໂນດ ໄດ້ຂຶ້ນຄອງລາດແທນລາວ.
ຫຼັງຈາກ Crouzet: ການປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່
ໃນປີ 2021, Vallourec ໄດ້ຜ່ານການປັບໂຄງສ້າງທາງດ້ານການເງິນທີ່ສຳຄັນ: ໜີ້ສິນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນທຶນ, ແລະເຈົ້າໜີ້, ລວມທັງກອງທຶນ Apollo, ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່. ຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ Philippe Guillemot, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນປີ 2022, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດໂຮງງານໃນເຢຍລະມັນ, ສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ (ບຣາຊິນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ), ແລະຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປີ 2025, ArcelorMittal ໄດ້ປະກາດການຊື້ຮຸ້ນປະມານ 28% ທີ່ຖືໂດຍ Apollo.
ເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການໃນປະຈຸບັນຂອງກຸ່ມ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ, ເບິ່ງການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫຸ້ນ Vallourec.
ບົດຮຽນສຳລັບນັກລົງທຶນ
ຜົນງານຂອງ Vallourec ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງ Philippe Crouzet ແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປາຣີ. ສີ່ຈຸດສຳຄັນຄື:
- ຫຸ້ນວົງຈອນຈະຖືກຕັດສິນຕະຫຼອດວົງຈອນທັງໝົດ. ກຳໄລສູງສຸດເປັນປະຫວັດການໃນຈຸດສູງສຸດຂອງວົງຈອນແມ່ນບໍ່ຍືນຍົງ. ການປະເມີນມູນຄ່າກຸ່ມເຊັ່ນ Vallourec ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ 2008 ຫຼື 2013 ແມ່ນການລືມວ່າລາຄານ້ຳມັນອາດຈະຫຼຸດລົງ.
- ໜີ້ສິນເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະການເຕີບໂຕທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ມັນເປັນເຊື້ອເພີງໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ; ໃນໄລຍະເສດຖະກິດຊຸດໂຊມ, ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຢູ່ລອດ. ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນສຸດທິຕໍ່ລາຍໄດ້ກ່ອນດອກເບ້ຍ, ພາສີ, ຄ່າເສື່ອມລາຄາ, ແລະ ຄ່າຕັດຈຳໜ່າຍ (EBITDA) ເປັນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາ.
- ການເພີ່ມທຶນ ແລະ ການປ່ຽນໜີ້ສິນຫຼຸດລົງ. ຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ຮັກສາຮຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນລະຫວ່າງການປັບໂຄງສ້າງອາດຈະສູນເສຍການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຈະຢູ່ລອດກໍຕາມ.
- ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມສຳຄັນ. ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຄະນະກຳມະການກວດກາ, ໂດຍມີຜູ້ຖືຫຸ້ນສາທາລະນະຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ, ບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງຈາກຄວາມຜິດພາດທາງຍຸດທະສາດ.
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Philippe Crouzet ໃນວັນສຳຄັນ
|ປີ
|ຂັ້ນຕອນ
|1956
|ເກີດຢູ່ Neuilly-sur-Seine (ວັນທີ 18 ຕຸລາ)
|1981
|ຈົບການສຶກສາຈາກ ENA, ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງຊັ້ນຮຽນ; ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະພາແຫ່ງລັດ
|1986
|ເຂົ້າຮ່ວມທີມ Saint-Gobain
|2000
|ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ Saint-Gobain
|2008
|ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງ Vallourec
|2009
|ປະທານຄະນະກຳມະການຂອງ Vallourec; ຜູ້ອຳນວຍການ EDF
|2012
|ອຳນາດໄດ້ຕໍ່ອາຍຸເປັນເວລາສີ່ປີ
|2016
|ການເພີ່ມທຶນກັບ Nippon Steel ແລະ Bpifrance
|2020
|ລາວກຳລັງຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງປະທານຄະນະກຳມະການ
FAQ
Philippe Crouzet ຈັດການ Vallourec ເມື່ອໃດ?
ລາວໄດ້ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງ Vallourec ແຕ່ປີ 2009 ຫາ 2020, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂອງ Vallourec ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2008.
ເປັນຫຍັງລາຄາຫຸ້ນຂອງ Vallourec ຈຶ່ງຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງລາວ?
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນຕົກຕໍ່າຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທໍ່ເຈາະຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີໜີ້ສິນຫຼາຍຫຼັງຈາກການລົງທຶນທີ່ເຕີບໂຕ.
ເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງ Philippe Crouzet ກ່ອນ Vallourec ເປັນແນວໃດ?
ລາວຈົບການສຶກສາຊັ້ນນຳຂອງຫ້ອງຮຽນຈາກ ENA ໃນປີ 1981, ແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສະພາແຫ່ງລັດກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຊາວປີທີ່ Saint-Gobain, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ.