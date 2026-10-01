ຊີວະປະຫວັດຂອງ Philippe Crouzet, ຈາກ Saint-Gobain ຈົນເຖິງປະທານາທິບໍດີຂອງ Vallourec

ຟີລິບ ຄຣູເຊັດ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຂອງ Vallourecຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ຊາວຝຣັ່ງ, ແຕ່ປີ 2009 ຫາ 2020. ເກີດໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 1956, ທີ່ Neuilly-sur-Seine, ລາວຈົບການສຶກສາອັນດັບຕົ້ນໆຈາກ ENA (ໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດດ້ານການບໍລິຫານ), ເຮັດວຽກຢູ່ສະພາແຫ່ງລັດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຊາວປີທີ່ Saint-Gobain. ລາວໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິສັດ Vallourec ໃນຊ່ວງທີ່ນ້ຳມັນມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດ, ກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານຜ່າວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງກຸ່ມ. ອາຊີບຂອງລາວເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຸ້ນທີ່ມີວົງຈອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜີ້ສິນ.

ສະຫຼຸບໜ້າ ການສະແດງ

ການສຶກສາ: Sciences Po, ENA ແລະ ສະພາແຫ່ງລັດ

ໃນຖານະນັກສຶກສາຢູ່ Lycée Pasteur ໃນ Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet ຈົບການສຶກສາຈາກ Sciences Po Paris (1976, ພະແນກບໍລິການສາທາລະນະ). ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນການປົກຄອງແຫ່ງຊາດທີ່ລາວອອກມາ ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຊັ້ນຮຽນຂອງລາວ ໃນປີ 1981. ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບຂອງລາວທີ່ ຄະນະລັດ, ໃນຖານະຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ້ອງຂໍ.

ໃນປີ 1983, ລາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບ Sylvie Hubac, ພະນັກງານລັດຖະກອນອາວຸໂສ ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານຂອງປະທານາທິບໍດີ François Hollande ແຕ່ປີ 2012 ຫາ 2015.

ຊາວສອງປີທີ່ Saint-Gobain (1986-2008)

ໃນປີ 1986, Philippe Crouzet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Saint-Gobain, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນນຳພາໂດຍ Jean-Louis Beffa, ໃນຖານະຜູ້ອຳນວຍການແຜນການ. ລາວໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທັງດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ການເງິນ:

  • 1989​-1992 ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງໂຮງງານເຈ້ຍ Condat;
  • 1992​-1996 ຜູ້ແທນທົ່ວໄປ ສຳລັບ ສະເປນ ແລະ ປອກຕຸຍການ;
  • ແຕ່ປີ 1996 : ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາອຸດສາຫະກຳ;
  • ແຕ່ປີ 2000 ຮອງຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊື້ ແລະ ໄອທີ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນແມ່ນພະແນກຈຳໜ່າຍອາຄານ.

ເສັ້ນທາງອາຊີບນີ້ໄດ້ໃຫ້ລາວມີປະສົບການຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ: ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ການກວດສອບດ້ານການເງິນ, ແລະ ການແຈກຢາຍ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເບິ່ງການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ...ຫຸ້ນ Saint-Gobain.

2009: ຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ Vallourec

ໃນເດືອນເມສາ 2008, Philippe Crouzet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງ Vallourec; ໜຶ່ງປີຕໍ່ມາ, ໃນ 2009ລາວໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ. ວາລະຂອງລາວໄດ້ຖືກຕໍ່ອາຍຸເປັນເວລາສີ່ປີໃນເດືອນມີນາ 2012. ລາວຍັງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ EDF ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນເວລາຫ້າປີ, ແລະ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຕິດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານນິວເຄຼຍ.

ໃນເວລານັ້ນ Vallourec ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງສູງສຸດ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຜະລິດທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຊິ່ງໃຊ້ຕົ້ນຕໍສຳລັບການເຈາະນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ (ທີ່ເອີ້ນວ່າທໍ່ OCTG), ແຕ່ຍັງໃຊ້ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ດ້ວຍລາຄານ້ຳມັນທີ່ຍັງຄົງສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການຈຶ່ງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຮຸ້ນຊັ້ນນຳໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປາຣີ.

2009-2014: ການລົງທຶນເພື່ອການເຕີບໂຕ

ຍຸດທະສາດສຳລັບໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງການມີໜ້າຂອງ Vallourec ໃນຂົງເຂດທີ່ມີການເຕີບໂຕຂອງການຜະລິດໄຮໂດຄາບອນທີ່ເຂັ້ມແຂງຄື: ປະເທດບຣາຊິນ (ດ້ວຍໂຮງງານເຫຼັກກ້າແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ໂຮງງານເຫຼັກມ້ວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຮ່ວມກັບ Sumitomo ຂອງຍີ່ປຸ່ນ), ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ບ່ອນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຍແກັສຈາກຫີນດິນຊາຍ ແລະ ນ້ຳມັນກຳລັງສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການ), ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງກຸ່ມ, ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການຈະຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງ.

ໃນປີ 2010, ຄ່າຕອບແທນຂອງລາວໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໄວ້ທີ່ 2,73 ລ້ານເອີໂຣ, ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກວິພາກວິຈານໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນບາງຄົນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຖືວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວມີຄວາມທະເຍີທະຍານເກີນໄປ.

2014-2020: ວິກິດການນ້ຳມັນ ແລະ ການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງລາຄານ້ຳມັນນັບແຕ່ເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງ. ບໍລິສັດນ້ຳມັນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນໃນການເຈາະນ້ຳມັນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປະລິມານທໍ່ ແລະ ລາຄາກໍ່ຕົກຕໍ່າລົງ, ແລະ Vallourec, ເຊິ່ງມີພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີ່ ແລະ ໜີ້ສິນ, ໄດ້ປະສົບກັບການຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຕົວແຜນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງການຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະໃນເອີຣົບ.

ໃນປີ 2016, Vallourec ໄດ້ເພີ່ມທຶນປະມານໜຶ່ງພັນລ້ານເອີໂຣ, ດ້ວຍການເຂົ້າມາຂອງ Nippon Steel & Sumitomo Metal ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ Bpifrance, ຜູ້ຖືຫຸ້ນມະຫາຊົນ. ການດຳເນີນງານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໄດ້, ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວຍັງຖືກໝາຍໂດຍກໍລະນີໂຮງງານເຫຼັກກ້າ.ອາສໂຄວານ, ໃນ Saint-Saulve (Nord), ເຊິ່ງ Vallourec ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ລູກຄ້າ. ບົດບາດຂອງກຸ່ມໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານຢ່າງໜັກ, ໂດຍສະເພາະໃນສາລະຄະດີ Ascoval, ການສູ້ຮົບເພື່ອເຫຼັກກ້າ ໂດຍ Éric Guéret.

ທ່ານ Philippe Crouzet ອອກຈາກຄະນະກຳມະການ 2020ເອດົວຣ໌ ກີໂນດ ໄດ້ຂຶ້ນຄອງລາດແທນລາວ.

ຫຼັງຈາກ Crouzet: ການປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່

ໃນປີ 2021, Vallourec ໄດ້ຜ່ານການປັບໂຄງສ້າງທາງດ້ານການເງິນທີ່ສຳຄັນ: ໜີ້ສິນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນທຶນ, ແລະເຈົ້າໜີ້, ລວມທັງກອງທຶນ Apollo, ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່. ຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ Philippe Guillemot, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນປີ 2022, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດໂຮງງານໃນເຢຍລະມັນ, ສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດ (ບຣາຊິນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ), ແລະຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປີ 2025, ArcelorMittal ໄດ້ປະກາດການຊື້ຮຸ້ນປະມານ 28% ທີ່ຖືໂດຍ Apollo.

ເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການໃນປະຈຸບັນຂອງກຸ່ມ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ, ເບິ່ງການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫຸ້ນ Vallourec.

ບົດຮຽນສຳລັບນັກລົງທຶນ

ຜົນງານຂອງ Vallourec ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງ Philippe Crouzet ແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບປາຣີ. ສີ່ຈຸດສຳຄັນຄື:

  1. ຫຸ້ນວົງຈອນຈະຖືກຕັດສິນຕະຫຼອດວົງຈອນທັງໝົດ. ກຳໄລສູງສຸດເປັນປະຫວັດການໃນຈຸດສູງສຸດຂອງວົງຈອນແມ່ນບໍ່ຍືນຍົງ. ການປະເມີນມູນຄ່າກຸ່ມເຊັ່ນ Vallourec ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ 2008 ຫຼື 2013 ແມ່ນການລືມວ່າລາຄານ້ຳມັນອາດຈະຫຼຸດລົງ.
  2. ໜີ້ສິນເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະການເຕີບໂຕທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ມັນເປັນເຊື້ອເພີງໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ; ໃນໄລຍະເສດຖະກິດຊຸດໂຊມ, ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຢູ່ລອດ. ອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນສຸດທິຕໍ່ລາຍໄດ້ກ່ອນດອກເບ້ຍ, ພາສີ, ຄ່າເສື່ອມລາຄາ, ແລະ ຄ່າຕັດຈຳໜ່າຍ (EBITDA) ເປັນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາ.
  3. ການເພີ່ມທຶນ ແລະ ການປ່ຽນໜີ້ສິນຫຼຸດລົງ. ຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ຮັກສາຮຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນລະຫວ່າງການປັບໂຄງສ້າງອາດຈະສູນເສຍການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຈະຢູ່ລອດກໍຕາມ.
  4. ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມສຳຄັນ. ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຄະນະກຳມະການກວດກາ, ໂດຍມີຜູ້ຖືຫຸ້ນສາທາລະນະຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ, ບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງຈາກຄວາມຜິດພາດທາງຍຸດທະສາດ.

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Philippe Crouzet ໃນວັນສຳຄັນ

ປີ ຂັ້ນຕອນ
1956 ເກີດຢູ່ Neuilly-sur-Seine (ວັນທີ 18 ຕຸລາ)
1981 ຈົບການສຶກສາຈາກ ENA, ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງຊັ້ນຮຽນ; ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະພາແຫ່ງລັດ
1986 ເຂົ້າຮ່ວມທີມ Saint-Gobain
2000 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ Saint-Gobain
2008 ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງ Vallourec
2009 ປະທານຄະນະກຳມະການຂອງ Vallourec; ຜູ້ອຳນວຍການ EDF
2012 ອຳນາດໄດ້ຕໍ່ອາຍຸເປັນເວລາສີ່ປີ
2016 ການເພີ່ມທຶນກັບ Nippon Steel ແລະ Bpifrance
2020 ລາວກຳລັງຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງປະທານຄະນະກຳມະການ

FAQ

Philippe Crouzet ຈັດການ Vallourec ເມື່ອໃດ?

ລາວໄດ້ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງ Vallourec ແຕ່ປີ 2009 ຫາ 2020, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂອງ Vallourec ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2008.

ເປັນຫຍັງລາຄາຫຸ້ນຂອງ Vallourec ຈຶ່ງຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງລາວ?

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນຕົກຕໍ່າຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທໍ່ເຈາະຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີໜີ້ສິນຫຼາຍຫຼັງຈາກການລົງທຶນທີ່ເຕີບໂຕ.

ເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງ Philippe Crouzet ກ່ອນ Vallourec ເປັນແນວໃດ?

ລາວຈົບການສຶກສາຊັ້ນນຳຂອງຫ້ອງຮຽນຈາກ ENA ໃນປີ 1981, ແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສະພາແຫ່ງລັດກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຊາວປີທີ່ Saint-Gobain, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ.

ຮູບພາບຂອງຜູ້ຂຽນ

 

Cristina Balan
ພໍ່ຄ້າ & ນັກວິເຄາະດ້ານການເງິນ
Cristina Balan ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BK SEO Marketing ແລະແພລດຟອມ Edubourse.com ແລະ TraderFrancophone.fr. ນາງມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 16 ປີໃນຕະຫຼາດການເງິນ, ການພັດທະນາທຸລະກິດ, ແລະການຕະຫຼາດດິຈິຕອນສາກົນ. ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດ ESCP ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Aarhus, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ AMF (French Financial Markets Authority) ແລະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ CFA Level I, ນາງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດ, ໂດຍສະເພາະເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຂາຍເອີຣົບທີ່ Admirals ແລະຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍທີ່ [ຊື່ບໍລິສັດ]. XTBປະຈຸບັນ, ນາງໄດ້ອອກແບບ ແລະ ເບິ່ງແຍງເນື້ອຫາ, ການວິເຄາະ ແລະ ຍຸດທະສາດສຳລັບນັກລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈນຄື: ເພື່ອສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ແນ່ນອນໃນຕະຫຼາດ ແລະ ບັນຫາດິຈິຕອນ.

 

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