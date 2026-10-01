André Citroenas (1878–1935) yra vienas didžiausių Prancūzijos pramonės vardų. Baigęs École Polytechnique, jis neišrado automobilio, tačiau buvo vienas pirmųjų Europoje, pradėjusių jį masiškai gaminti, pardavinėjusių kaip masinės rinkos produktą ir panaudojusių kaip rinkodaros įrankį. Jo gyvenimas taip pat yra ekonomikos pamoka: įspūdinga pramonės sėkmė, finansuojama didėjančiomis skolomis, baigėsi bankrotu ir įmonės perėmimu „Michelin“. 2026 m. jo vardas vėl pasirodė žiniose dėl kampanijos už jo palaidojimą Panteone.
Ankstyvasis gyvenimas: imigrantų, aistringai besidominčių technologijomis, sūnus
André Citroën gimė 1878 m. vasario 5 d. Paryžiuje, Laffitte gatvėje 44, 9-ajame rajone. Jis buvo penktas ir paskutinis Levie Citroën, olandų žydų kilmės deimantų pirklio, kuris 1873 m. apsigyveno Paryžiuje, ir Amalia Kleinmann, kilusios iš Varšuvos, vaikas. Pavardė kilusi iš protėvio, kuris buvo citrusinių vaisių pirklys Nyderlanduose („citroen“ olandiškai reiškia citrina); André perėmė diarezę raidėje „e“.
Jo vaikystę paženklino tragedija: 1884 m. jo tėvas nusižudė po katastrofiškos investicijos į deimantų kasyklą Pietų Afrikoje. André, puikus Kondorseto licėjaus mokinys, susižavėjęs Jules'iu Verne'u ir Eifelio bokšto statyba, įstojo į...École politechnika 1898.
„Eglutės kaulo“ formos krumpliaračiai: logotipo gimimas
1900 m., kelionės po Lenkiją metu, jis atrado V formos griovelių krumpliaračių gamybos procesą. Šiems tylesniems ir didelę galią perduodantiems krumpliaračiams reikėjo didelio apdirbimo tikslumo. André Citroën įsigijo licenciją ir sukūrė pramoninės gamybos procesą, naudodamas plieną. 1901 m. jis ir du vidurinės mokyklos draugai įkūrė krumpliaračių gamybos įmonę Paryžiaus Faubourg Saint-Denis rajone.
Šis dvigubas ševronas vėliau tapo automobilių prekės ženklo emblema: vienas atpažįstamiausių logotipų pasaulinėje pramonėje kilo iš mechaninės dalies.
Morsas, Amerika ir masinės gamybos atradimas
Nuo 1906 m. jis buvo kviečiamas padėti automobilių gamintojui Morsas, kuri tuo metu susidūrė su sunkumais. Jis reorganizavo jos valdymą ir gaminių asortimentą: gamyba padidėjo nuo 300 automobilių 1908 m. iki 800 1913 m. 1912 m. kelionė į Jungtines Valstijas jį giliai paveikė: jis aplankė „Ford“ gamyklą ir atrado konvejerio gamybą. Jo ambicija tapo tapti „europietišku Henry Fordu“.
1915–1918 m.: Kriauklinių lukštų fabrikas Javel krantinėje
1914 m. mobilizuotas kaip artilerijos karininkas, jis pastebėjo šaudmenų trūkumą. 1915 m. sausį jis pasiūlė Karo ministerijai per kelis mėnesius pastatyti gamyklą, galinčią gaminti 75 mm sviedinius precedento neturinčiu greičiu. Remiantis tuo, kad Javel dokasParyžiuje jis pastatė itin modernią gamyklą, kurioje dirbo iki 13 000 moterų. Iš viso buvo pagaminta apie 23 milijonai šovinių. Gamykla taip pat žinoma dėl tuo metu retų socialinių paslaugų: valgyklos, ligoninės ir vaikų darželio.
1919 m.: A tipo automobilis ir pirmasis masinės gamybos automobilis Europoje
Iškart po paliaubų gamykla prarado karinius užsakymus. André Citroën tai numatė: per kelis mėnesius jis pavertė objektą automobilių gamykla. 1919 m. sausį jis spaudai paskelbė apie automobilį, kurio kaina – 7 250 frankų – maždaug pusė pigiausio rinkoje esančio automobilio kainos. Per dvi savaites kampanija sulaukė daugiau nei 16 000 užklausų.
La Citroën A tipoTais pačiais metais buvo išleistas inžinieriaus Jules Salomon suprojektuotas „Citroën 2CV“. Jis buvo pristatytas kaip pirmasis Europoje automobilis, gaminamas didelėmis serijomis, o tikslas buvo pagaminti 30 automobilių per dieną. 1929 m. „Citroën“ pagamino 102 891 automobilį – beveik trečdalį Prancūzijos produkcijos – ir savo gamyklose Žavelyje, Siurene, Kliši, Sent Uene ir Grenele dirbo apie 32 000 darbuotojų.
Rinkodaros genijus, lenkiantis savo laiką
André Citroën anksčiau nei kiti suprato, kad reklama parduoda:
- 1922 m. spalio 4 d., per automobilių parodą, virš Triumfo arkos lėktuvas dūminėmis raidėmis užrašė „Citroën“;
- Nuo 1925 iki 1933 m. milžiniškas šviečiantis ženklas, pagamintas iš Eifelio bokštas milžiniška reklaminė lenta;
- Kégresse puskelio ekspedicijos padarė didelį įspūdį visuomenės nuomonei: Sacharos perėjimas (1922–1923 m.), Juodasis kruizas Afrikoje (1924 m.), Geltonasis kruizas Azijoje (1931 m.);
- Taip pat diegiamos inovacijos po pardavimo srityje: vairuotojo vadovas, prekybos atstovų tinklas, garantuojamos originalios atsarginės dalys.
„Traction Avant“ ir 1934 m. bankrotas
1933 m., norėdamas išlikti konkurencingas prieš „Louis Renault“, André Citroën vos per kelis mėnesius atstatė Javel gamyklą, paversdamas ją viena moderniausių Europoje. Jis pasamdė inžinierių André Lefebvre'ą, kuris per metus suprojektavo... Traukos Avant, pristatytas 1934 m. kovo 24 d. Automobilis yra revoliucinis, tačiau įmonė yra finansiškai išsekusi: 1934 m. gegužės mėn. paskelbtoje Prancūzijos banko ataskaitoje nurodomi 200 milijonų frankų nuostoliai.
Bankai atsisako toliau jį remti, o vyriausybė nenori kištis. 21 Décembre 1934„Citroën“ bendrovė buvo likviduota. Pagrindinis kreditorius, "Michelin"Jis perėmė įmonę. 1935 m. sausį André Citroën pardavė savo akcijas; liepą jį pakeitė prezidento poste Pierre'as Michelinas. André Citroën susirgęs mirė 1935 m. liepos 3 d. Paryžiuje, būdamas 57 metų.
Palikimas: nuo „Michelin“ iki „Stellantis“
„Michelin“ valdomas prekės ženklas išliko ir klestėjo, pristatydamas tokius legendinius modelius kaip 2CV (1948 m.) ir DS (1955 m.). 1976 m. „Peugeot“ įsigijo „Citroën“, taip susiformavo grupė. PSA „Peugeot Citroën“2021 m. sausio mėn. susijungus PSA ir „Fiat Chrysler“ buvo sukurta stellantisiš kurių „Citroën“ yra vienas iš keturiolikos prekių ženklų.
Paryžiuje Quai de Javel 1958 m. buvo pervadinta į Quai André-Citroën, o buvusios gamyklos vietoje įkurtas Parc André-Citroën. Jau keletą metų šeima, ypač jo anūkas Henri-Jacques Citroën, agituoja už jo palaidojimą Panteone. 2026 m. rugpjūčio 26 d. Medef (Prancūzijos verslo konfederacijos) prezidentas Patrick Martin viešai pritarė šiai kandidatūrai organizacijos vasaros mokykloje.
Ko investuotoją moko André Citroën istorija
„Citroën“ trajektorija suteikia pamokų, kurios vis dar aktualios analizuojant biržoje kotiruojamų automobilių gamintojus:
- Nepakankamas garsumas. „Citroën“ pardavė daug automobilių, bet labai mažomis kainomis, kad užkariautų rinką. Neturint pakankamos pelno maržos, skolomis finansuojamas augimas tapo trapus. Akcijų rinkoje vertinama ne tik pardavimai, bet ir veiklos pelno marža bei pinigų srautai.
- Automobilių pramonė yra labai kapitališkai imli. Gamyklos atstatymas ar revoliucinio modelio paleidimas kainuoja nemažas sumas. Tai pasakytina ir apie 2026 m., kai pereinama prie elektrinių transporto priemonių, o tai kelia finansinę įtampą visiems gamintojams.
- Svarbus finansinis partneris. Savininku tapo kreditorius „Michelin“. Ryšiai tarp gamintojų ir tiekėjų išlieka glaudūs; mūsų atlikta analizė...„Michelin“ akcijos rodo, kaip padangų gamintojas nuo to laiko diversifikavo savo veiklą.
Norėdami sekti dabartinį „Chevron“ prekės ženklo paveldėtoją, apsilankykite mūsų profilyje.„Stellantis“ akcijosir palyginti su didžiuoju istoriniu „Citroën“ konkurentu, esančiu ant„Renault“ akcijosŠios analizės skirtos tik informaciniams tikslams ir nėra laikomos investavimo konsultacijomis.
André Citroën svarbiausiose datose
|metai
|Événement
|1878
|Gimė Paryžiuje (vasario 5 d.)
|1898
|Įėjimas į École Polytechnique
|1901
|„Eglutės kaulo“ stiliaus žvejybos įrankių įmonės įkūrimas
|1906
|Imasi vadovaujančio vaidmens Morso atsigavimo procese
|1915
|Javel krantinės korpusų gamyklos statyba
|1919
|„Citroën Type A“ pristatymas
|1924
|Juodasis kruizas
|1934
|„Traction Avant“ (kovas), teisminis likvidavimas (gruodžio 21 d.)
|1935
|Perėmė „Michelin“; mirė liepos 3 d.
|1976
|PSA Peugeot Citroën gimimas
|2021
|„Citroën“ tampa „Stellantis“ prekės ženklu
DUK
Kodėl „Citroën“ logotipas turi du ševronus?
Tai primena V formos (eglutės formos) krumpliaračius, kuriuos André Citroën gamino savo karjeros pradžioje, prieš pradėdamas dirbti automobilių pramonėje.
Kodėl „Citroën“ bankrutavo 1934 m.?
Bendrovė buvo prisiėmusi dideles skolas, kad finansuotų savo augimą, „Javel“ gamyklos rekonstrukciją ir „Traction Avant“ kūrimą, o žemos pardavimo kainos ribojo pelno maržas. Bankai atsisakė ją remti, ir 1934 m. gruodžio 21 d. jai buvo paskirtas bankroto administratorius.
Kam šiandien priklauso „Citroën“?
„Citroën“ yra „Stellantis“ grupės prekės ženklas, sukurtas 2021 m., susijungus PSA ir „Fiat Chrysler Automobiles“.