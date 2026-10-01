Erikas Trappieris vadovauja „Dassault Aviation“ nuo 2013 m. sausio mėn. Gimęs 1960 m. birželio 1 d., jis prisijungė prie grupės būdamas 24 metų ir didžiąją savo karjeros dalį praleido pardavinėdamas naikintuvus eksportui, prieš perimdamas vairą. Jam vadovaujant, rafaleIlgą laiką laikytas neparduotinu už Prancūzijos ribų, jis tapo pasauline komercine sėkme. 2025 m. sausį jis taip pat perėmė Marcelo Dassaulto pramonės grupės (GIMD) pirmininko pareigas. Diskretaus lyderio, kurio sprendimai svarbūs visiems, puoselėjantiems gynybos vertybes, portretas.
Mokymai ir pradžia
Éric Trappier yra „Télécom SudParis“ inžinerijos bakalauro laipsnis. Jis baigė karinę tarnybą Prancūzijos kariniame jūrų laivyne 1983 ir 1984 m., o vėliau prisijungė prie... Dassault Aviation 1984 m. Dabar jis yra atsargos karinio jūrų laivyno kapitonas. Vedęs 1983 m., yra trijų vaikų tėvas.
Trisdešimt metų eksporto srityje
Jo karjera „Dassault Aviation“ beveik visiškai buvo sutelkta į tarptautinius reikalus:
- 1984-1987 : projektavimo biuras ir ginklų sistemų valdymas.
- 1987-1991 : tarptautinis techninis vadovas, atsakingas už derybas su Pietų Korėja, Singapūru, Saudo Arabija, Čile ir Vokietija. Dalyvauja parduodant Atlanto jūrų patrulinį lėktuvą.
- 1991-1995 : atsakingas už pardavimus Azijoje, įskaitant „Mirage“ sutartį su Indija.
- 1995-2000 : atsakingas už pardavimus Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur administruoja „Mirage 2000–9“ sutartį.
- 2000-2005 Artimųjų Rytų ir Afrikos regionų direktorius, vėliau – karinio eksporto direktorius.
- 2006 : Tarptautinis generalinis direktorius.
Jis taip pat derasi dėl kovinių dronų demonstracinio modelio pramonės susitarimų. nEUROn„Dassault Aviation“ vadovaujama kartu su „Saab“ (Švedija), „Alenia“ (Italija), „RUAG“ (Šveicarija), HAI (Graikija) ir EADS (Ispanija). Ši Europos programa tarnavo kaip slaptųjų ir autonominių pilotavimo technologijų laboratorija.
2013 m.: jauniausias generalinis direktorius „Dassault Aviation“ istorijoje
2012 m. gruodžio 18 d. direktoriumi kooptuotas Éric Trappier buvo paskirtas prezidentu ir generaliniu direktoriumi. Sausis 8 2013pakeitęs Charlesą Edelstenne'ą. Būdamas 52 metų, jis tampa penktuoju bendrovės generaliniu direktoriumi nuo jos įkūrimo 1929 m. ir jauniausiu, ėjusiu šias pareigas.
Jis paveldėjo paradoksalią situaciją: „Rafale“ buvo techniškai pripažintas, tačiau joks užsienio klientas dar nebuvo jo įsigijęs, o orlaivį rėmė tik Prancūzijos vyriausybės užsakymai. Todėl dešimtmečio iššūkis buvo paversti nacionalinę programą sėkminga eksporto programa.
Didžiausi „Rafale“ pardavimai jam vadovaujant
Vėlesnis dešimtmetis įrodė, kad jis buvo teisus. Svarbiausios sutartys, pasirašytos nuo 2015 m.:
|metai
|Šalis
|Tvarka
|2015
|Egiptas
|24 „Rafale“ (pirmasis eksporto klientas), papildytas antruoju užsakymu 2021 m.
|2015
|Kataras
|24 „Rafale“, vėliau padidintas iki 36
|2016
|Inde
|36 „Rafale“ lėktuvai Prancūzijos oro pajėgoms
|2021
|Grèce
|Nauji ir naudoti „Rafale“ lėktuvai
|2021
|Croatie
|12 naudotų „Rafale“ lėktuvų
|2021
|Jungtiniai Arabų Emyratai
|80 „Rafale“ lėktuvų – didžiausias eksporto užsakymas programos istorijoje
|2022
|Indonezija
|42 „Rafale“ lėktuvai, keliomis partijomis
|2024
|Serbija
|12 sprogimas
|2025
|Inde
|26 „Rafale“ jūrų pėstininkų lėktuvai Indijos kariniam jūrų laivynui
Šie laimėjimai iš esmės pakeitė „Dassault Aviation“ veidą: daugiametė užsakymų knyga, gamybos padidinimas ir precedento neturintis matomumas kariniame sektoriuje. Jie taip pat naudingi pagrindiniams programos partneriams – „Thales“ elektronikos srityje ir „Safran“ M88 variklių srityje. Investuotojai, besidomintys šia vertės grandine, gali peržiūrėti mūsų analizes...„Dassault Aviation“ atsargos,„Thales“ veiksmas irSafrano akcijos.
Jautrūs failai: SCAF ir Falcon
Ne viskas taip paprasta. Europos programa Ateities kovinių oro sistemų (FCAS)Projektas, pradėtas kartu su Vokietija ir Ispanija, pasižymėjo nuolatiniais pramonės nesutarimais dėl užduočių pasidalijimo tarp „Dassault Aviation“ ir „Airbus“. Éric Trappier viešai gynė būtinybę aiškiai nurodyti naikintuvo pagrindinį rangovą – pozicija, kuri reguliariai kurstė įtampą su partneriais.
Civilinėje pusėje – verslo klasės lėktuvų asortimentas Sakalas „Falcon 6X“ gamyba vėlavo, ypač dėl variklių, prieš pradedant eksploatuoti ir kuriant „Falcon 10X“. „Falcon“ verslas išlieka jautresnis ekonominėms sąlygoms nei karinis verslas.
GIMD prezidentas ir viena iš pirmaujančių pramonės darbdavių figūrų
2025 m. sausio 9 d. Éric Trappier pakeitė Charlesą Edelstenne'ą prezidento poste. Marcel Dassault pramonės grupė (GIMD)„Dassault“ šeimos kontroliuojančioji bendrovė, kuri kontroliuoja „Dassault Aviation“ ir turi reikšmingą „Dassault Systèmes“ akcijų paketą, pati yra pagrindinė „Thales“ akcininkė. Jis išlieka „Dassault Aviation“ generaliniu direktoriumi.
Jis taip pat užima keletą reprezentacinių pareigų:
- Europos aviacijos ir gynybos pramonės asociacijos (ASD) prezidentas, išrinktas 2017 m. gegužės mėn.;
- GIFAS (Prancūzijos aviacijos ir kosmoso pramonės asociacijos) prezidentas, išrinktas 2017 m. birželio 8 d.;
- CIDEF (Prancūzijos gynybos pramonės tarybos) prezidentas nuo 2021 m. kovo mėn. iki 2023 m. sausio mėn.;
- UIMM (Metalurgijos pramonės ir prekybos sąjungos) prezidentas, išrinktas 2021 m. balandžio 15 d.
Nuo 2025 m. sausio mėn. jis yra Garbės legiono vadas ir apdovanotas Aeronautikos medaliu (2023 m.).
Europos gynyba 2026 m.: kodėl jos vaidmuo svarbus investuotojui
Nuo 2022 m. dėl padidėjusių karinių biudžetų Europoje gynybos sektoriaus akcijos tapo viena iš labiausiai stebimų akcijų rinkos temų. Šiame kontekste reikėtų atkreipti dėmesį į kelis dalykus:
- Užsakymų knyga Tai suteikia matomumą keleriems metams, tačiau pelningumas priklauso nuo gebėjimo laiku pristatyti darbus, taigi ir nuo subrangos grandinės.
- Valdymo struktūra „Dassault Aviation“ akcijų paketą daugiausia valdo „GIMD“, o „Airbus“ yra reikšminga mažumos akcininkė. Todėl laisvai apyvartoje esančių akcijų kiekis yra ribotas, o tai gali sustiprinti akcijų kainų svyravimus.
- Eksporto sutartys jie priklauso nuo politinių sprendimų, finansavimo ir kartais technologijų perdavimo, o įgyvendinimo grafikas dažnai yra neaiškus.
- ESG kriterijai Kai kurie fondai neapima ginklų, kiti juos vėl integravo nuo 2022 m. Tai daro įtaką šių vertybinių popierių paklausai.
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DUK
Nuo kada Ericas Trappieris vadovauja „Dassault Aviation“?
Jis yra „Dassault Aviation“ pirmininkas ir generalinis direktorius nuo 2013 m. sausio 8 d.
Koks buvo Erico Trappierio vaidmuo parduodant „Rafale“ lėktuvus?
Buvęs tarptautinių reikalų generalinis direktorius, jis vadovavo eksporto strategijai, kuri leido sudaryti pirmąsias sutartis (su Egiptu ir Kataru 2015 m., su Indija 2016 m.), o vėliau – rekordinį 80 „Rafale“ lėktuvų užsakymą iš Jungtinių Arabų Emyratų 2021 m.
Kas yra Éric Trappier pirmininkaujama GIMD?
„Marcel Dassault Industrial Group“ yra šeimos kontroliuojančioji bendrovė, valdanti „Dassault Aviation“. Éric Trappier tapo jos pirmininku 2025 m. sausio 9 d.
Ar Éric Trappier yra UIMM prezidentas?
Taip, jis buvo išrinktas Metalurgijos pramonės ir prekybos sąjungos prezidentu 2021 m. balandžio 15 d.