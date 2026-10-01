Gerardas Mestralletas yra vienas iš lyderių, labiausiai formavusių Prancūzijos energetikos kraštovaizdį per pastaruosius trisdešimt metų. Gimęs 1949 m. balandžio 1 d. Paryžiuje, jis vadovavo „Compagnie de Suez“ transformacijai į pramonės grupę, 2008 m. organizavo susijungimą su „Gaz de France“, o vėliau pirmininkavo „GDF Suez“, 2015 m. pervadintai į „Engie“. Šioje biografijoje apžvelgiama jo karjera, svarbiausi ją lėmę sprendimai, jo sukelti ginčai ir tai, ką jo palikimas vis dar reiškia 2026 m. investuotojams, stebintiems energetikos sektorių.
Išsilavinimas: inžinierius ir vyresnysis valstybės tarnautojas
Gérard Mestrallet pasirinko tipišką Prancūzijos administracijos elito karjeros kelią, pasižymintį stipriu moksliniu orientavimusi. Jis buvo buvęs École Polytechnique studentas (1968 m. laida), baigė École Nationale de l'Aviation Civile (1971 m.), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973 m.), o vėliau ENA, kurią baigė 1978 m. su „Pierre Mendès France“ laida.
Baigęs ENA (Nacionalinę administravimo mokyklą), jis pradėjo dirbti Iždo departamente civiliniu administratoriumi. Nuo 1982 m. rugsėjo iki 1984 m. liepos mėn. jis dirbo pramonės reikalų techniniu patarėju Jacques'o Delorso, tuometinio Ekonomikos ir finansų ministro, biure. Ši patirtis Bercy (Finansų ministerijoje) suteikė jam gilų supratimą apie vyriausybės ir didelių korporacijų santykius – tai turtas, kuris pasirodė esąs neįkainojamas visoje jo vėlesnėje karjeroje.
Nuo „Suez Financial Company“ iki Belgijos bendrosios draugijos
1984 m. jis prisijungė prie „Suez Financial Company“ kaip projektų vadovas. Jis greitai pakilo karjeros laiptais: 1986 m. – pramonės reikalų generalinio delegato pavaduotojas, 1987 m. – „European Rights Company“ („Suez“ dukterinė įmonė) generalinis direktorius, o 1991 m. – bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas. Vėliau jis tapo generaliniu direktoriumi ir vykdomojo komiteto pirmininku. Société Générale de Belgique, viena seniausių pramonės holdingo bendrovių Europoje, kurios plėtrai jis vadovauja.
Ši Belgijos patirtis buvo esminė: „Suez“ ten turėjo akcijų elektros energijos („Electrabel“), finansų ir pramonės sektoriuose. Tai paaiškina, kodėl Belgija iki šiol išlieka grupės, kuri vėliau tapo „Engie“, veiklos kertiniu akmeniu.
1995–2008 m.: „Suez“ pertvarkymas į paslaugų grupę
1995 m. Gérard Mestrallet perėmė „Compagnie de Suez“ vadovavimą. Jo strategija buvo aiški: sutelkti finansų konglomeratą į tris pagrindines verslo sritis, energija, vanduo ir švaraSiekdamas šio tikslo, jis inicijavo susijungimą su „Lyonnaise des Eaux“. 1997 m. buvo įkurta „Suez Lyonnaise des Eaux“, kurios valdybai pirmininkavo jis, o stebėtojų tarybai pirmininkavo buvęs „Lyonnaise“ vadovas Jérôme'as Monodas.
Vėliau grupė vėl pakeitė pavadinimą į „Suez“. 2003 m. ji priėmė direktorių valdybos valdymo struktūrą, o Gérard Mestrallet tapo jos pirmininku ir generaliniu direktoriumi. Šiuo laikotarpiu „Suez“ palaipsniui atsisakė savo finansinės veiklos ir pozicionavo save kaip Europos žaidėją komunalinių paslaugų, t. y. esminių paslaugų (elektros, dujų, vandens, atliekų), srityje.
2008 m.: GDF Suez susijungimas, valstijų santuoka
„Gaz de France“ ir „Suez“ susijungimas, užbaigtas 2008 m. liepą, yra pats emblemiškiausias jo karjeros įvykis. Apie susijungimą, kuris buvo paskelbtas dar 2006 m., kai užsienio investuotojai grasino perimti „Suez“, reikėjo priimti įstatymus, leidžiančius Prancūzijos valstybei sumažinti savo „Gaz de France“ akcijų paketą žemiau minimalios ribos, kurią ji turėjo išlaikyti. Naujoji grupė, GDF Suez ", tampa viena iš pirmaujančių energetikos bendrovių pasaulyje. Gérard Mestrallet buvo jos generalinis direktorius nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2016 m. gegužės mėn., tuo pačiu metu likdamas „Suez Environnement“, vandens ir atliekų tvarkymo šakos, kuri buvo atskirai kotiruojama vertybinių popierių biržoje, valdybos pirmininku.
Investuotojams šis susijungimas iliustruoja svarbų dalyką: reguliuojamuose sektoriuose įmonės vertė tiek pat priklauso nuo jos pramonės strategijos, kiek nuo jos santykių su valstybe kaip akcininke. Tai kriterijus, į kurį reikia atsižvelgti analizuojant šiandienos...Variklio veiksmaskurių pagrindine akcininke išlieka Prancūzijos valstybė.
2015 m.: „GDF Suez“ tampa „Engie“
2015 m. „GDF Suez“ pakeitė pavadinimą ir tapo EngieBe prekės ženklo keitimo, grupė skelbia apie perėjimą prie atsinaujinančiosios energijos, energetikos paslaugų ir laipsnišką anglies atsisakymą. Tačiau, anot kelių stebėtojų, šis pokytis įvyksta vėlai: 2020 m. vasario mėn. straipsnyje "Le Monde" Jame buvo kalbama apie „strategines klaidas“, kurios trukdė grupės perėjimui, ir pažymima, kad „žaliasis“ poslinkis iš tikrųjų prasidėjo tik 2013 m.
2016 m. gegužės 3 d. Gérard Mestrallet atsisakė generalinio direktoriaus pareigų. Izabelė Kocher ir išlaiko direktorių valdybos pirmininko pareigas. 2018 m. jis perduoda pirmininkavimo pareigas Jeanas-Pierre'as ClamadieuNuo 2021 m. Catherine MacGregor yra „Engie“ generalinė direktorė.
Ginčai: kompensacijos ir papildomų pensijų planai
Kaip ir daugelis savo kartos CAC 40 generalinių direktorių, Gérard Mestrallet buvo diskusijų apie vadovų atlyginimus centre:
- 2012 jo bendras atlyginimas siekė 3 005 079 EUR – tai šiek tiek mažiau (-2,7 %) nei 2011 m., kai jis užėmė 8 vietą CAC 40 sąraše (skaičiai paimti iš Vikipedijos, paremtos ekonomikos spauda).
- Spalis 2014 CGT paviešinta jo papildomos pensijos suma, kurios vertė siekia 21 mln. eurų, kelia ginčų tuo metu, kai grupė 2013 finansiniais metais patyrė didelių nuostolių. Aukštasis įmonių valdymo komitetas mano, kad schema atitinka Afep-Medef kodeksą; tuometinis ekonomikos ministras Emmanuelis Macronas užsimena, kad valstybė ateityje balsuos prieš tokio tipo rezoliuciją.
- Gegužės 2016 Tapęs nevykdomuoju pirmininku, jis paskelbė, kad atsisako pirmininko atlyginimo (350 000 eurų per metus), kuris mokamas „Engie“ korporaciniam fondui.
Šie įvykiai prisidėjo prie Prancūzijos listinguojamų bendrovių valdymo pokyčių: privalomi akcininkų balsavimo teisės dėl vadovų atlyginimų („balsavimo teisė dėl atlyginimų“, 2016 m. Sapin 2 įstatymas) ir griežtesni papildomų pensijų reglamentai. Individualiam akcininkui universalaus registracijos dokumento skyriaus „Įmonių valdymas“ skaitymas dabar yra bet kokios įmonių valdymo peržiūros dalis. fundamentalią analizę rimtas.
„Paris Europlace“, FACE ir ekonominė diplomatija
Be savo operatyvinių pareigų, Gérard Mestrallet pirmininkavo Paryžiaus Europlace, asociacija, kuri reklamuoja Paryžių kaip finansų centrą, taip pat Veiksmų prieš atskirtį fondas (FACE) Nuo 2007 iki 2020 m. 2015 m. jis buvo paskirtas „mokymosi ambasadoriumi“; 2016 m. balandžio mėn. Ségolène Royal pavedė jam misiją, susijusią su anglies dioksido kaina Europoje, tęsiant COP21 pradėtą darbą.
Po „Engie“ jis tapo vykdomuoju pirmininku.Prancūzijos AlUlos plėtros agentūra (Afalula), atsakingas už Prancūzijos ir Saudo Arabijos bendradarbiavimą šiame paveldo objekte. 2024 m. vasarį Emmanuelis Macronas paskyrė jį Prancūzijos atstovu šiame projekte. Indijos, Artimųjų Rytų ir Europos ekonominis koridorius (IMEC). Jis taip pat dirbo daugelyje valdybų: „Société Générale“, „Siemens“ stebėtojų taryboje, Europos pramonininkų apvaliajame stale ir keliose tarptautinėse patariamosiose tarybose Kinijoje ir Honkonge.
Jis yra Garbės legiono vadas (2016 m.) ir Nacionalinio nuopelnų ordino vadas.
Ko jo kelionė išmokys investuotoją 2026 m.
Gérardo Mestrallet'o karjera nušviečia tris realijas, kurios yra naudingos visiems, investuojantiems į energetikos ir viešųjų paslaugų vertybes:
- Dideli susijungimai keičia akcijų pobūdį. 1995 m. „Suez“ akcininkas valdė finansų kontroliuojančiąją bendrovę; 2008 m. akcininkas – integruotą energetikos bendrovę; o 2026 m. akcininkas – grupę, orientuotą į atsinaujinančius energijos šaltinius ir infrastruktūrą. Investicijų tezę reikia peržiūrėti kiekviename etape.
- Veiklų suskaidymas kartais sukuria vertę. „Suez Environnement“, kuriai ilgą laiką pirmininkavo Gérard Mestrallet, 2008 m. tapo vieša bendrove, o vėliau tapo pagrindiniu „Veolia“ perėmimo pasiūlymo dalyviu 2020–2022 m. Tie, kurie seka„Veolia“ akcijų Jie gerai žino šį epizodą, kuris pakeitė vandens ir atliekų sektorių Prancūzijoje.
- Valdymas turi savo kainą. Ginčai dėl atlyginimų patys savaime nepakeitė „Engie“ akcijų rinkos trajektorijos, tačiau paspartino akcininkų dalyvavimą priimant valdybos sprendimus.
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Gérard Mestrallet svarbiose datose
|metai
|Žingsnis
|1949
|Gimė Paryžiuje (balandžio 1 d.)
|1978
|Baigė ENA, įstojo į Iždo departamentą
|1982-1984
|Ekonomikos ministro Jacques'o Delorso techninis patarėjas
|1984
|Prisijungimas prie „Suez Financial Company“
|1995
|Perima „Suez“ kompanijos vairą
|1997
|Sueco Lyonnaise des Eaux gimimas
|2008
|GDF Suez susijungimas, naujos grupės generalinis direktorius
|2015
|„GDF Suez“ tampa „Engie“
|2016
|Isabelle Kocher tampa generaline direktore; jis lieka pirmininku
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu jį pakeičia „Engie“ pirmininko poste.
|2024
|Prancūzijos atstovas IMEC koridoriuje
DUK
Koks buvo Gérard Mestrallet vaidmuo kuriant „Engie“?
2008 m. jis vadovavo „Gaz de France“ ir „Suez“ susijungimui, o iki 2016 m. vadovavo „GDF Suez“. 2015 m., jam pirmininkaujant, grupė pervadinosi „Engie“.
Kas pakeitė Gérardą Mestralletą „Engie“?
2016 m. gegužės mėn. generalinės direktorės pareigas jį pakeitė Isabelle Kocher, o 2018 m. – Jean-Pierre Clamadieu – direktorių valdybos pirmininko pareigose.
Kodėl jo auksinis parašiutas sukėlė ginčų?
2014 m. spalį minėta suma (21 mln. eurų) buvo paviešinta, kai „GDF Suez“ patyrė rekordinius nuostolius ir rengė sąnaudų mažinimo planą. Susitarimas buvo pripažintas atitinkančiu Afep-Medef kodeksą, tačiau tai pakurstė diskusijas dėl vadovų atlyginimų reguliavimo.