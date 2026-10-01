Jean-Cyril Spinetta Jis yra vienas iš nedaugelio vyresniųjų Prancūzijos valstybės tarnautojų, sėkmingai pradėjusių antrąją karjerą vadovaujant didelėms korporacijoms. Gimęs 1943 m. spalio 4 d. 15-ajame Paryžiaus rajone, jis daugiau nei vienuolika metų vadovavo „Air Inter“, vėliau „Air France“, vadovavo bendrovės daliniam privatizavimui ir susijungimui su KLM 2004 m., o vėliau tapo „Areva“ stebėtojų tarybos pirmininku. 2018 m. jo vardas vėl pasirodė žiniose po „Spinetta“ ataskaitos apie geležinkelių transporto ateitį. Čia aprašomas jo karjeros kelias, svarbiausi sprendimai ir jų reikšmė investuotojams į aviacijos sektorių.
Ištakos ir formavimasis
Jean-Cyril Spinetta užaugo šeimoje, kuri buvo giliai atsidavusi socializmui. Jo senelis, Cyrille Spinetta, inžinierius iš Arts et Métiers mokyklos, nuo 1911 m. vadovavo Albi darbininkų stiklo fabrikui ir buvo artimas Jeanui Jaurès'ui. Jo motina Antoinette Brignoli, mokytoja, kilusi iš Korsikos, ir tėvas Adrien Spinetta, statybos inžinierius, apsigyveno Paryžiuje, kur gimė Jean-Cyril.
Studijavo Versalio Lycée Hoche mokykloje, įgijo viešosios teisės magistro laipsnį Paryžiaus Teisės fakultete, baigė „Sciences Po Paris“ ir vėliau įstojo į ENA (Nacionalinę administravimo mokyklą) Šarlio de Golio klasėje. Iki 1977 m. jis buvo Socialistų partijos narys.
Aukštojo valstybės tarnautojo karjera (1969–1990 m.)
Jo administracinė karjera yra ilga ir įvairi. Padirbėjęs mokytojo padėjėju, jis ėjo pareigas Nacionalinio švietimo ministerijoje (investicijų ir planavimo biuro vadovas, vėliau kolegijų direktorius), Valstybės Taryboje auditoriumi, Vyriausybės generaliniame sekretoriate ir Ministro Pirmininko informacijos tarnyboje.
Vėliau jis labiau perėjo prie transporto sektoriaus ir du kartus tapo Michelio Delebarre'o štabo viršininku, ypač kai pastarasis ėjo transporto ir jūrų reikalų ministro, o vėliau – infrastruktūros ministro pareigas. Ši patirtis suteikė jam išsamių žinių apie civilinę aviaciją ir jos reguliavimo iššūkius.
„Air Inter“, o vėliau – „Air France“: restruktūrizavimas ir sostinės atvėrimas
Nuo 1990 iki 1993 m. jis buvo bendrovės prezidentas ir generalinis direktoriusOro tarptautinis, Prancūzijos vidaus skrydžių bendrovei, tuo metu, kai buvo ruošiamasi atverti Europos oro erdvę konkurencijai. Po misijos su prezidentu François Mitterrand'u ir darbo Europos Komisijoje jis buvo paskirtas vadovu"Air France" 22 rugsėjo 1997.
Jo veiksmų planas buvo dvejopas: tęsti po daugelio metų nuostolių patyrusios įmonės atsigavimą ir pasiruošti jos atsivėrimui rinkai. 1999 m. jis vadovavo dalinis „Air France“ privatizavimas, su bendrovės pirminiu viešu akcijų siūlymu. Šiuo laikotarpiu „Air France“ taip pat prisijungė prie „SkyTeam“ aljanso, įkurto 2000 m. kartu su „Delta“, „Aeromexico“ ir „Korean Air“.
2004 m.: „Air France-KLM“ įkūrimas
Svarbiausias jo karjeros žingsnis buvo susijungimas su Olandijos bendrove. KLM2004 m. užbaigtas susijungimas buvo pirmasis didelis tarpvalstybinis susijungimas Europos oro transporto srityje. Pasirinkta struktūra išsaugojo dvi oro linijas ir du prekės ženklus su dviem centrais (Paryžiaus Šarlio de Golio ir Amsterdamo Schipholio) bendrai valdomoje, viešai kotiruojamoje bendrovėje. Ši operacija taip pat lėmė „Air France“ privatizavimą, o Prancūzijos valstybės akcijų paketas nukrito žemiau daugumos ribos.
Jean-Cyril Spinetta išliko grupės generaliniu direktoriumi iki 2008 m. gruodžio 31 d., o nuo 2009 m. sausio 1 d. tapo „Air France-KLM“ ir „Air France“ direktorių valdybos pirmininku, o generalinio direktoriaus pareigas perėmė Pierre-Henri Gourgeon. 2011 m. spalio 17 d., Gourgeon pasitraukus, Spinetta vėl ėjo generalinio direktoriaus pareigas iki 2013 m., kai jį pakeitė Alexandre de Juniac.
2004 m. sumanytas dvilypis modelis buvo dažnai aptarinėjamas, ypač 2019 m., kai tarp Paryžiaus ir Hagos tvyrojo įtampa, kai Nyderlandų valstybė įsigijo bendrovės akcijų paketą. Norėdami suprasti, kaip šis palikimas vis dar veikia grupės vertę, atlikome šią analizę.„Air France-KLM“ akcijos peržiūri kapitalo struktūrą ir laivyno problemas.
„Areva“, „Alcatel-Lucent“, „Saint-Gobain“: ieškomas administratorius
Tuo pačiu metu Jean-Cyril Spinetta yra daugelio valdybų narys. Jis pirmininkauja „Areva“ stebėtojų taryba Nuo 2009 m. balandžio iki 2013 m. birželio mėn. kilo sunkumų dėl EPR reaktoriaus ir abejonių dėl branduolinės energetikos grupės strategijos (kuri kuro ciklo srityje tapo „Orano“). Jis taip pat eina „Alcatel-Lucent“, „Alitalia“, „La Poste“, „Saint-Gobain“ (nuo 2005 m.), „Unilever“ ir „GDF Suez“ direktoriaus pareigas.
Dalyvavimas „Saint-Gobain“ valdyboje jį iškėlė į gretas tokių asmenybių kaip Jean-Louis Beffa; besidomintys medžiagų grupe gali peržiūrėti mūsų profilį svetainėje„Saint-Gobain“ akcijos.
Teismo byla nutraukta be baudžiamojo persekiojimo.
2006 m. liepą Jean-Cyril Spinetta buvo iškviestas į teismą dėl tyrimo, susijusio su buvusiu „Air France“ subrangovu, kuris specializuojasi aviacijos saugumo srityje. Galiausiai jis buvo apklaustas kaip liudytojas ir oficialiai jam nebuvo pateikti kaltinimai. Šioje byloje jis visada tvirtino esąs nekaltas.
2018 m.: Spinetta ataskaita apie geležinkelių ateitį
2018 m. vasario 15 d. jis pateikė ministrui pirmininkui Édouardui Philippe'ui ataskaitą apie „geležinkelių transporto ateitį“. Daugiausiai aptarinėjamos jo rekomendacijos buvo susijusios su naujų darbuotojų įdarbinimo pagal geležinkelio darbuotojo statusą praktikos nutraukimu, SNCF pertvarkymu į akcinę bendrovę, pasirengimu geležinkelių tinklo atvėrimui konkurencijai ir atšakų skaičiaus mažinimu. Kai kurie iš šių pasiūlymų buvo įtraukti į naujo geležinkelių pakto įstatymą, priimtą 2018 m. po ilgo streiko judėjimo.
Nuo 2013 m. spalio mėn. jis taip pat pirmininkavo Nacionalinei švietimo ir ekonomikos tarybai, kuriai buvo pavesta suartinti mokyklas ir verslo pasaulį.
Apdovanojimai
Jean-Cyril Spinetta yra Garbės legiono ir Nacionalinio nuopelnų ordino vadas ir Akademinių palmių karininkas. Jis buvo išrinktas „Metų vadovu“. „The New Economist“ 2003 m. ir 2004 m. gavo Profesionalių aeronautikos ir kosmoso žurnalistų asociacijos „Icare“ premiją.
Ko jo kelionė išmoko investuotoją
Aviacijos sektorius yra vienas cikliškiausių akcijų rinkoje. Jean-Cyril Spinetta karjera iliustruoja kelis iš šių veiksnių:
- Konsolidacija yra pagrindinis vertės kūrimo šaltinis. „Air France-KLM“, vėliau IAG („British Airways-Iberia“) ir „Lufthansa Group“ buvo sukurtos susijungimų būdu. Rinka vertina grupes, galinčias supaprastinti savo tinklus.
- Valstybės buvimas viską keičia. Prancūzijos ir Nyderlandų valstybės išlieka „Air France-KLM“ akcininkėmis; tai suteikia paramą krizės metu, pavyzdžiui, 2020 m., tačiau taip pat riboja strateginę laisvę ir gali lemti nuostolius rekapitalizacijos metu.
- Įmonės yra priklausomos nuo gamintojų. Pristatymo vėlavimai ir variklių prieinamumas daro įtaką pajėgumams. Daugelis investuotojų renkasi įgyti sektoriaus matomumą per gamintojus, kaip rodo mūsų analizė...„Airbus“ akcijų.
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Jean-Cyril Spinetta svarbiose datose
|metai
|Žingsnis
|1943
|Gimė Paryžiuje (spalio 4 d.)
|1990-1993
|„Air Inter“ generalinis direktorius
|1997
|Paskirtas „Air France“ generaliniu direktoriumi (rugsėjo 22 d.)
|1999
|Dalinis „Air France“ privatizavimas ir įtraukimas į biržos sąrašus
|2004
|Glaudesni ryšiai su KLM, „Air France-KLM“ gimimas
|2009
|„Air France-KLM“ valdybos ir „Areva“ stebėtojų tarybos pirmininkas
|2011-2013
|Jis vėl eina „Air France-KLM“ generalinio direktoriaus pareigas.
|2018
|Pranešimas apie geležinkelių transporto ateitį
DUK
Ką Jean-Cyril Spinetta veikė „Air France“ oro linijose?
Jis vadovavo „Air France“ nuo 1997 iki 2008 m., 1999 m. įvykdė dalinį jos privatizavimą ir 2004 m. organizavo susijungimą su KLM, kuris davė pradžią „Air France-KLM“ grupei.
Kas yra Spinetta ataskaita?
2018 m. vasario mėn. vyriausybei pateikta ataskaita apie geležinkelių transporto ateitį, kuri įkvėpė tais pačiais metais priimtą SNCF reformą.
Ar Jean-Cyril Spinetta pirmininkavo „Areva“?
Taip, jis pirmininkavo „Areva“ stebėtojų tarybai nuo 2009 m. balandžio iki 2013 m. birželio mėn.