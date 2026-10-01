Jean Louis Beffa Jis vadovavo „Saint-Gobain“ daugiau nei du dešimtmečius, nuo 1986 iki 2007 m., o vėliau iki 2010 m. ėjo valdybos pirmininko pareigas. Gimęs 1941 m. rugpjūčio 11 d. Nicoje, baigęs „Corps des Mines“ inžinerijos mokyklą, jis įkūnija pirmaujančių Prancūzijos verslo vadovų kartą, apmokytą aukščiausiuose valstybės tarnybos sluoksniuose ir įsitikinusį strateginiu pramonės vaidmeniu. Be „Saint-Gobain“, jis darė įtaką viešosioms diskusijoms savo pranešimais ir knygomis apie pramonės politiką. Žvilgsnis atgal į karjerą, kuri ir toliau daro įtaką CAC 40 pramonės grupių pasirinkimams.
Išsilavinimas: Politechnikumas, Kalnakasybos ir mokslų politechnika
Inžinieriaus ir mokytojo sūnus Jean-Louis Beffa ruošėsi konkursiniams egzaminams Nicos Maséna licėjuje ir buvo priimtas į...École politechnika 1960 m. Jis tapo inžinieriumi Kasyklų korpusas 1963 m. jis taip pat studijavo École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ir įgijo Paryžiaus politikos instituto diplomą (1966 m. Ekonomikos ir finansų skyrius).
Energetikos administravimo pradžia
Savo karjerą jis pradėjo kaip kalnakasybos inžinierius Klermon Ferane, o nuo 1967 iki 1974 m. dirbo Pramonės ministerijos kuro departamente, kur tapo „Naftos perdirbimo ir panaudojimo“ tarnybos vadovu, o vėliau – direktoriaus pavaduotoju. Ši patirtis suteikė jam išsamių žinių apie energetiką ir valstybės bei pramonės santykius – dvi temas, kurios lydėjo visą jo karjerą.
1974–1986 m.: „Saint-Gobain“ iškilimas
1974 m. prisijungė Jean-Louis Beffa Saint-Gobain planavimo direktoriumi. Vėliau jis perėmė generalinio direktoriaus, o vėliau – prezidento, pareigas. Pont-a-Mousson, dukterinę įmonę, kuri specializuojasi ketaus vamzdžių gamyboje, tuo pačiu metu nuo 1979 iki 1982 m. vadovavo grupės „vamzdžių ir mechanikos“ filialui. 1982 m. kovo mėn., „Saint-Gobain“ nacionalizacijos metais, jis tapo jos generaliniu direktoriumi.
1986 m. sausį jis pakeitė Rogerį Faurouxą prezidentas ir generalinis direktoriusPaskirtas pirmininkaujant François Mitterrand'ui ir patvirtintas tuometinio ministro pirmininko Jacques'o Chiraco, jis vadovavo „Saint-Gobain“ privatizavimui – pirmajam dideliam kohabitacinės vyriausybės privatizavimui 1986 m. pabaigoje.
1986–2007: Dvidešimt metų vadovaujant „Saint-Gobain“
Jam vadovaujant, „Saint-Gobain“ patyrė esminę transformaciją. Grupė, istoriškai daugiausia dėmesio skyrusi stiklui, išplėtė savo veiklą statybinių medžiagų ir medžiagų platinimo srityje ir tapo labai internacionalizuota. Svarbiausi šio laikotarpio etapai: 1990 m. įsigyta amerikiečių bendrovė „Norton“, kuri pavertė grupę pasauline abrazyvų lydere, o 2005 m. – britų bendrovė „BPB“, kuri specializuojasi gipso kartono srityje.
Ši strategija pavertė „Saint-Gobain“ viena iš pirmaujančių pasaulyje būsto ir statybos specialistų, o jo įpėdiniai išlaikė ir stiprino šią poziciją. Jean-Louis Beffa išliko generaliniu direktoriumi iki 2007 m. birželio mėn., o vėliau – valdybos pirmininku iki 2010 m.; jį generalinio direktoriaus pareigose pakeitė Pierre-André de Chalendar. Nuo 2021 m. liepos mėn. grupei vadovauja Benoit Bazin.
Investuotojams „Saint-Gobain“ istorija vadovaujant „Befai“ rodo, kaip šimtmečio senumo pramonės įmonė gali atsinaujinti per nuoseklius įsigijimus. Mūsų atlikta analizė...„Saint-Gobain“ akcijos išsamiai aprašo dabartinį savo profilį, kuris orientuotas į tvarią statybą ir energiją taupančią renovaciją.
Diskusijos apie atlyginimus ir asbestą
Kaip ir kiti savo kartos vadovai, Jean-Louis Beffa sulaukė kritikos dėl įvairių priežasčių. 2007 m. jis buvo vienas geriausiai apmokamų Prancūzijos generalinių direktorių, kurio atlyginimas, remiantis tų metų spaudos reitingais, siekė 10,2 mln. eurų. Be to, jam vadovaujant „Pont-à-Mousson“, jis tapo asbesto naudojimo priešininkų taikiniu, kilus ginčams, kurie apėmė visą medžiagų pramonę. Asbesto problema turėjo ilgalaikį neigiamą poveikį grupės įvaizdžiui ir teisiniam statusui, ypač Jungtinėse Valstijose.
Pramonės politikos mąstytojas
Jean-Louis Beffa įsitvirtino kaip įtakingas balsas Prancūzijos pramonės ateities klausimais:
- 2004 m. Jacques'as Chiracas patikėjo jam misiją atgaivinti pramonės politiką. Savo 2005 m. sausio mėn. ataskaitoje Naujos pramonės politikos link, paskatino sukurtiPramonės inovacijų agentūra, kurios stebėtojų tarybai jis pirmininkavo nuo 2005 m. rugsėjo mėn.;
- 2002 m. jis kartu su Nobelio ekonomikos premijos laureatu Robertu Solowu įkūrė „Saint-Gobain“ ekonomikos tyrimų centrą, kuris tapo Cournot centru, o vėliau – Cournot fondu (2010 m.), kuriam jie kartu pirmininkavo;
- Jis kartu su Seuilu paskelbė keletą esė: Prancūzija turi pasirinkti (2012) Prancūzija turi veikti (2013) Raktai į galią (2015) ir Transformuokis arba žlugk: didelės korporacijos prieš startuolius (2017).
Pagrindinė jo tezė: susidūrus su JAV ir Kinijos duetu, šalies galia priklauso nuo jos eksporto pramonės, technologijų, energetikos ir karinių pajėgumų. Jis pasisako už nuoseklią valstybės vadovaujamą pramonės strategiją ir kritikuoja Prancūzijos deindustrializaciją. Kai kurios iš šių idėjų plačiai atliepė nuo sveikatos krizės pradžios, vykstant diskusijoms apie pramonės suverenitetą ir gamybos perkėlimą į kitas šalis.
Lazardas, Engie, Le Monde: antroji valdybos nario karjera
Po „Saint-Gobain“ Jean-Louis Beffa tapo vyresniuoju banko patarėju. LazardNuo 2008 iki 2015 m. jis dirbo „GDF Suez“, o vėliau „Engie“ valdybose, kur pirmininkavo nominacijų ir atlyginimų komitetui, taip pat „Siemens“ stebėtojų taryboje (2008–2013 m.), „Groupe Bruxelles Lambert“ valdyboje (2001–2013 m.) ir „Caisse des Dépôts“ stebėtojų taryboje (2014–2019 m.). Jis taip pat ėjo „BNP Paribas“ ir „Gaz de France“ direktoriaus pareigas. Jis yra grupės stebėtojų tarybos narys nuo 1994 m. "Le Monde"Jis tapo jos prezidentu 2017 m. spalio 5 d.
Jo vaidmuo „Engie“ įmonėje priartina jį prie svarbių energetikos klausimų – sektoriaus, kurį mes ypač analizuojame savo informaciniame lapelyje apie...Variklio veiksmas.
Apdovanojimai
Jean-Louis Beffa yra Garbės legiono didysis karininkas (2007 m.), Nacionalinio nuopelnų ordino didysis kryžius (2016 m.) ir Meno ir literatūros ordino komandoras (2005 m.). Jis yra gavęs daugybę užsienio apdovanojimų, įskaitant Tekančios saulės ordiną (Japonija). Būdamas operos entuziastu, jis pirmininkavo Paryžiaus nacionalinės operos propagavimo asociacijai.
Ko jo kelionė išmoko investuotoją
- Pramonės grupės etapais atnaujina save. „Saint-Gobain“ pakeitė savo svorio centrą nepakeisdama pavadinimo: norint suprasti jos vertę, reikia pažvelgti į pajamų suskirstymą pagal verslo linijas.
- Dideli įsigijimai yra rizikingi. Jie sukuria vertę, jei integracija sėkminga, tačiau apsunkina trumpalaikę skolą.
- Svarbus yra politinis kontekstas. Nacionalizavimas, privatizavimas, pramonės politika: viešieji sprendimai turėjo didelės įtakos „Saint-Gobain“ trajektorijai.
„Saint-Gobain“ ir „Engie“ turi teisę dalyvauti ŽIRNIŲStandartinė mokesčių lengvatomis paremta investicinė priemonė ilgalaikėms investicijoms į Prancūzijos akcijas. Šis straipsnis skirtas tik informaciniams tikslams ir nėra laikomas investavimo patarimu.
DUK
Kiek laiko Jean-Louis Beffa vadovavo „Saint-Gobain“?
Jis buvo jos prezidentas ir generalinis direktorius nuo 1986 m. sausio iki 2007 m. birželio mėn., o vėliau – valdybos pirmininkas iki 2010 m.
Kokias knygas parašė Jean-Louis Beffa?
Ypač Prancūzija turi pasirinkti (2012) Prancūzija turi veikti (2013) Raktai į galią (2015) ir Transformuok arba mirk (2017 m.), visus išleido „Seuil“.
Kas yra Pramonės inovacijų agentūra?
Viešoji įstaiga, įkurta 2005 m. po jo ataskaitos dėl pramonės politikos, skirta remti svarbius mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus. Jis pirmininkavo jos priežiūros tarybai.