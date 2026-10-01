Philippe'as Crouzetas pirmininkavo valdybai VallourecPrancūzų besiūlių vamzdžių specialistas (2009–2020 m.). Gimęs 1956 m. spalio 18 d. Neuilly-sur-Seine, jis geriausiais savo laidos rezultatais baigė ENA (Nacionalinę administravimo mokyklą), dirbo Valstybės taryboje, o vėliau daugiau nei dvidešimt metų praleido „Saint-Gobain“. Jis perėmė „Vallourec“ vairą naftos bumo įkarštyje, prieš įveikdamas vieną didžiausių krizių grupės istorijoje. Jo karjera yra pavyzdys, kaip suprasti ciklines akcijas ir su skolomis susijusią riziką.
Švietimas: Mokslų ministerija, ENA ir Valstybės taryba
Philippe'as Crouzetas, Neuilly-sur-Seine esančio Pasteur licėjaus mokinys, baigė Paryžiaus mokslų mokyklą (1976 m., viešojo sektoriaus skyrius). Vėliau jis įstojo įNacionalinė administracijos mokyklaiš kurio jis išnyra savo klasės viršininkas 1981 m. Savo karjerą jis pradėjo Valstybės valdyba, kaip auditorius, o vėliau – kaip prašymų valdytojas.
1983 m. jis vedė Sylvie Hubac, aukštą valstybės tarnautoją, kuri nuo 2012 iki 2015 m. ėjo prezidento François Hollande'o administracijos vadovės pareigas.
Dvidešimt dveji metai „Saint-Gobain“ (1986–2008)
1986 m. prisijungė Philippe Crouzet. Saint-Gobain, kuriai tuo metu vadovavo Jean-Louis Beffa, kaip plano direktorius. Jis ten ėjo įvairias pareigas, tiek operatyvines, tiek finansines:
- 1989-1992 : Kondato popieriaus fabrikų generalinis direktorius;
- 1992-1996 : Ispanijos ir Portugalijos generalinis delegatas;
- nuo 1996 : pramoninės keramikos padalinio direktorius;
- nuo 2000 : Finansų, pirkimų ir IT generalinio direktoriaus pavaduotojas, vėliau – Pastatų paskirstymo skyriaus generalinis direktorius.
Ši karjeros kryptis suteikė jam išsamios patirties pasaulinėse pramonės grupėse: gamyklų valdymo, finansinės priežiūros ir platinimo srityse. Norėdami geriau suprasti įmonę, kuri jį apmokė, peržiūrėkite mūsų analizę...„Saint-Gobain“ akcijos.
2009 m.: Pradėjo dirbti „Vallourec“ įmonėje
2008 m. balandžio mėn. Philippe Crouzet prisijungė prie „Vallourec“ stebėtojų tarybos; po metų, 2008 m. 2009Jis buvo paskirtas valdybos pirmininku. Jo kadencija buvo pratęsta ketveriems metams 2012 m. kovo mėn. Nuo 2009 m. jis taip pat penkerius metus ėjo EDF direktoriaus pareigas ir pirmininkavo branduolinių įsipareigojimų stebėsenos komitetui.
Tuo metu „Vallourec“ išgyveno klestėjimą. Grupė gamino besiūlius plieninius vamzdžius, daugiausia naudojamus naftos ir dujų gręžimui (vadinamuosius OCTG vamzdžius), taip pat elektrinėms ir pramonei. Naftos kainoms išlaikant nuolat aukštas kainas, paklausa buvo didelė, o akcijos buvo tarp pirmaujančių Paryžiaus vertybinių popierių biržos akcijų.
2009–2014 m.: Investavimas į augimą
Šio laikotarpio strategija – stiprinti „Vallourec“ buvimą sparčiai augančiose angliavandenilių gamybos srityse: Brazilijoje (kartu su Japonijos „Sumitomo“ pastatyta nauja plieno gamykla ir valcavimo staklės), Jungtinėse Amerikos Valstijose (kur skalūnų dujų ir naftos bumas palaiko paklausą) ir Artimuosiuose Rytuose. Šios investicijos didina grupės pajėgumus ir skolą, remiantis prielaida, kad paklausa išliks didelė.
2010 m. jo atlyginimas buvo įvertintas 2,73 mln. eurų – suma, kurią kritikavo kai kurie akcininkai, anot tuometinės spaudos, nes jie laikė šią strategiją pernelyg ambicinga.
2014–2020 m.: naftos krizė ir akcijų rinkos nusileidimas į pragarą
Staigus naftos kainų kritimas nuo 2014 m. antrosios pusės viską pakeitė. Naftos kompanijos smarkiai sumažino investicijas į gręžimą, vamzdynų apimtys ir kainos smarkiai krito, o „Vallourec“, slegiama fiksuotų išlaidų ir skolų, patyrė daugybę nuostolių. Grupė pradėjo vykdyti sąnaudų ir pajėgumų mažinimo planus, ypač Europoje.
2016 m. „Vallourec“ padidino kapitalą maždaug milijardu eurų, prisijungus „Nippon Steel & Sumitomo Metal“ ir parėmus viešajam akcininkui „Bpifrance“. Ši operacija leido bendrovei įveikti iššūkius, tačiau esamų akcininkų turtas gerokai sumažėjo.
Šį laikotarpį taip pat pažymėjo plieno gamyklų byla.Ascoval, Saint-Saulve (Nord), kurios akcininkė ir klientė buvo „Vallourec“. Grupės vaidmuo bandant perimti objektą buvo smarkiai kritikuojamas, ypač dokumentiniame filme Ascovalis, kova dėl plieno parašė Éric Guéret.
Philippe'as Crouzetas palieka valdybą 2020Jį pakeitė Édouard Guinotte.
Po Crouzeto: restruktūrizavimas ir nauja pradžia
2021 m. „Vallourec“ patyrė didelę finansinę restruktūrizaciją: didelė dalis jos skolos buvo konvertuota į nuosavą kapitalą, o kreditoriai, įskaitant „Apollo“ fondą, tapo pagrindiniais akcininkais. Esamų akcininkų akcijų paketai buvo gerokai sumažinti. Vadovaujant 2022 m. paskirtam Philippe'ui Guillemot, grupė uždarė savo gamyklas Vokietijoje, sutelkė dėmesį į pelningiausias vietas (Brazilijoje, Jungtinėse Valstijose) ir smarkiai sumažino savo skolą. 2025 m. „ArcelorMittal“ paskelbė įsigijusi maždaug 28 % „Apollo“ priklausančių akcijų.
Norėdami sekti dabartinę grupės situaciją, jos rezultatus ir perspektyvas, žr. mūsų atliktą analizę.Vallourec akcijos.
Pamokos investuotojui
Valloureco veiklos rezultatai Philippe'o Crouzet'o vadovavimo laikotarpiu yra vienas iš labiausiai tyrinėjamų pavyzdžių Paryžiaus vertybinių popierių biržoje. Keturios pagrindinės išvados:
- Ciklinė akcija vertinama per visą ciklą. Rekordinis pelnas ciklo viršūnėje nėra tvarus. Vertinant tokią grupę kaip „Vallourec“ remiantis jos 2008 ar 2013 m. rezultatais, pamirštama, kad naftos kaina gali kristi.
- Skolos viską sustiprina. Pakilimo fazėje tai skatina augimą; nuosmukio metu – kelia grėsmę išlikimui. Grynosios skolos ir pelno iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) santykis yra pagrindinis rodiklis, kurį reikia stebėti.
- Kapitalo didinimas ir skolų konvertavimas mažina poveikį. Akcininkas, kuris restruktūrizavimo metu išlaiko savo akcijas, gali prarasti didžiąją dalį savo investicijų, net jei įmonė išliks.
- Valdymas yra svarbus. Stebėtojų tarybos kontroliuojama valdyba, kai kapitale yra viešasis akcininkas, neapsaugo nuo strateginių klaidų.
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Philippe'as Crouzetas svarbiose datose
|metai
|Žingsnis
|1956
|Gimė Neuilly-sur-Seine (spalio 18 d.)
|1981
|Baigė ENA kaip geriausias savo kurso studentas; įstojo į Valstybės tarybą
|1986
|Prisijungimas prie „Saint-Gobain“
|2000
|„Saint-Gobain“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
|2008
|„Vallourec“ stebėtojų tarybos narys
|2009
|„Vallourec“ valdybos pirmininkas; EDF direktorius
|2012
|Įgaliojimai pratęsti ketveriems metams
|2016
|Kapitalo didinimas su „Nippon Steel“ ir „Bpifrance“
|2020
|Jis palieka valdybos pirmininko pareigas
DUK
Kada Philippe'as Crouzetas vadovavo Vallourecui?
Jis vadovavo „Vallourec“ valdybai nuo 2009 iki 2020 m., o nuo 2008 m. balandžio mėn. dirbo jos stebėtojų taryboje.
Kodėl Valloureco akcijų kaina nukrito jo vadovavimo metu?
Visų pirma, dėl naftos kainų kritimo nuo 2014 m., dėl kurio sumažėjo gręžimo vamzdžių paklausa, o po investicijų į augimą grupė buvo labai įsiskolinusi.
Koks buvo Philippe'o Crouzet karjeros kelias iki Valloureco?
1981 m. baigęs ENA studijas geriausiu savo laidos studentu, jis pradėjo dirbti Valstybės taryboje, o vėliau daugiau nei dvidešimt metų dirbo „Saint-Gobain“, kur galiausiai tapo generalinio direktoriaus pavaduotoju.