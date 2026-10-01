Kiek jis uždirbo? Emmanuelis Faberis Prie „Danone“ vairo? Šis klausimas kyla dažnai, nes buvęs maisto produktų grupės vadovas išsiskyrė iš savo kolegų iš CAC 40 grupės keliomis viešomis nuolaidomis: papildoma pensija, išeitine išmoka ir savanorišku fiksuoto atlyginimo sumažinimu Covid-19 krizės metu. Šiame puslapyje pateikiami turimi duomenys, visada nurodant metus ir šaltinį, jo atlyginimas pateikiamas atsižvelgiant į jo karjerą ir paaiškinama, ką akcininkas gali iš jo gauti 2026 m.
Kas yra Emmanuelis Faberis?
Emmanuelis Faberis, gimęs 1964 m. sausio 22 d. Grenoblyje, baigė HEC Paris (1986 m.). Jis pradėjo dirbti „Bain & Company“, perėjo į „Barings“ banką, 1993 m. prisijungė prie „Legris Industries“ kaip administracijos ir finansų direktorius, o 1996 m. tapo jos generaliniu direktoriumi.
Jis prisijungė prie „Danone“ 1997 m. kaip finansų, strategijos ir informacinių sistemų direktorius, 2000 m. tapo finansų direktoriumi ir vykdomojo komiteto nariu, o 2005 m. – Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono viceprezidentu. Nuo 2008 m. iki 2014 m. rugsėjo mėn. jis ėjo generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas, o vėliau pakeitė Francką Riboudą šiose pareigose. generalinis direktorius 2014 m. spalį. 2017 m. jis ėjo įvairias pareigas ir tapo prezidentas ir generalinis direktoriusJis paliko grupę 2021 m. kovo mėn.
Jo karjera neatsiejamai susijusi su socialine ekonomika: jis kartu su Muhammadu Yunusu įkūrė bendrą įmonę „Grameen Danone Foods“ Bangladeše (2006 m.), prižiūrėjo „Danone Communities“ investicinio fondo kūrimą, o 2020 m. vadovavo „Danone“ socialinės įmonės statuso suteikimui.misijos vedama įmonėpatvirtino daugiau nei 99 % akcininkų.
Emmanuelio Faberio atlyginimas: skaičiai pagal metus
Toliau pateikti skaičiai paimti iš informacijos, paskelbtos „Danone“ visuotiniuose susirinkimuose ir pateiktos verslo spaudoje bei Vikipedijoje. Oficialią informaciją (fiksuotą atlyginimą, metinį kintamąjį atlyginimą, veiklos akcijas) žr. atitinkamų metų „Danone“ universaliame registracijos dokumente.
|pratimas
|fonction
|Praneštas atlyginimas
|Šaltinis
|2016
|Generalinis vadybininkas
|4,82 mln. eurų (maždaug 170 kartų didesnis už vidutinį grupės darbuotojų atlyginimą)
|Ekonominė spauda, cituojama Vikipedijoje
|2018
|Generalinis direktorius
|2,8 mln. eurų, patvirtinta 98 % metinio akcininkų balsų 2019 m. balandžio 25 d.
|Danone Generalinė Asamblėja 2019 m.
|2020
|Generalinis direktorius
|Fiksuota palūkanų norma, jo prašymu, likusiam metų laikui sumažinta 30 %.
|Direktorių valdybos sprendimas, 2020 m. gegužės mėn.
Reikėtų atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirma, sumos nuo vienų metų iki kitų nėra tiesiogiai palyginamos: kintamoji dalis ir veiklos akcijų vertinimas priklauso nuo rezultatų ir akcijų rinkos. Antra, sumažėjimas nuo 2016 m. iki 2018 m. nereiškia bazinio atlyginimo sumažėjimo, o kintamųjų ir ilgalaikių elementų pokyčio.
Atsisakymai, sukėlę ažiotažą
Papildoma pensija ir išeitinė išmoka (2019 m.)
2019 m. balandžio 25 d. vykusiame visuotiniame susirinkime Emmanuelis Faberis paskelbė apie atsistatydinimą iš savo pareigų. priverstinio išvykimo kompensacija ir jo nustatyto dydžio išmokų papildoma pensijaŠi papildoma pensija, kurios vertė siekia 1,2 mln. eurų per metus, yra reikšminga išmoka. Jis nurodė, kad ketina gauti tik standartinę grupės darbuotojų pensijų programą. Šis žingsnis smarkiai kontrastuoja su tuo pačiu metu dėl kitų CAC 40 vadovų kilusiais ginčais.
30 % sumažintos fiksuotos išlaidos sveikatos krizės metu (2020 m.)
2020 m. gegužę direktorių valdyba sutiko su jo pasiūlymu likusiam metų laikotarpiui sumažinti fiksuotą atlyginimą 30 %, solidarizuodamasi su darbuotojais ir atsižvelgdama į tai, kad „Danone“ patyrė karantino poveikį, ypač kalbant apie mineralinio vandens pardavimą ne namuose.
2021 m. kovo mėn. išvykimas: kai akcijų rinka pasiveja misiją
2020 m. pabaigoje aktyvistų fondas Mėlynojo varpelio sostinė įsigyja bendrovės akcijų paketą ir kritikuoja „nuviliančius“ grupės rezultatus akcijų rinkoje. 2021 m. vasarį Amatininkų partneriaiTrečias pagal dydį akcininkas, turintis maždaug 3 % kapitalo, taip pat ragina generalinį direktorių atsistatydinti. Šie skaičiai kursto diskusijas: nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. „Danone“ akcijų kaina nukrito beveik 23 %, o CAC 40 indeksas per tą patį laikotarpį pakilo 4,5 %. Priešingai, jo šalininkai pabrėžia, kad akcijų kaina pasiekė visų laikų aukštumas 2019 m. rugsėjį, t. y. 58 % pakilo nuo jo paskyrimo generaliniu direktoriumi 2014 m.
2021 m. kovo 1 d. valdyba nusprendė atskirti pirmininko ir generalinio direktoriaus vaidmenis. 2021 m. kovo 14 d. ji nedelsiant nutraukė Emmanuelio Faberio darbo santykius. Pirmininko pareigas perėmė buvęs „Legrand“ generalinis direktorius Gilles'is Schneppas; 2021 m. rugsėjį generaliniu direktoriumi tapo Antoine'as de Saint-Affrique'as. Prieš dvejus metus atsisakęs išeitinės išmokos, Emmanuelis Faberis išeidamas negavo „auksinio parašiuto“.
Šis atvejis tapo tiriamu pavyzdžiu verslo mokyklose: jis rodo, kad lyderis gali būti vertinamas už savo socialinę ir aplinkosauginę viziją, tačiau akcininkai vis tiek gali jį nubausti, nes mano, kad vertės kūrimas yra nepakankamas, palyginti su konkurentais, tokiais kaip „Nestlé“ ar „Unilever“. Norėdami palyginti šias trajektorijas, galite peržiūrėti mūsų informacinius lapus...„Danone“ akcijų ir ant„Nestlé“ akcijos.
Po „Danone“: rizikos kapitalas ir nefinansiniai standartai
2021 m. spalį Emmanuelis Faberis tapo Europos partneriu„Astanor Ventures“, rizikos kapitalo fondas, kuris specializuojasi žemės ūkio ir maisto srityje. 2021 m. gruodžio mėn. jis buvo paskirtas valdybos pirmininku.ISSB Tarptautinė tvarumo standartų valdyba (ISSB) – TFAS fondo įkurta įstaiga, skirta apibrėžti pasaulinius tvarumo ataskaitų teikimo standartus – 2023 m. birželio mėn. paskelbė pirmuosius du standartus – TFAS S1 ir TFAS S2 (klimatas). Šie standartai yra atskaitos taškas daugeliui jurisdikcijų.
Investuotojui tai nėra nereikšminga detalė: šie standartai lemia listinguojamų bendrovių skelbiamų ESG duomenų kokybę ir galimybę palyginti bendroves pagal nefinansinius kriterijus.
Kaip interpretuoti vadovo atlyginimą, kai esate akcininkas
Faberio atvejis siūlo naudingą analitinę sistemą, taikomą bet kuriai CAC 40 bendrovei:
- Fiksuotų, kintamų ir ilgalaikių paskolų atskyrimas. Fiksuota suma mažai ką pasako; valdybos prioritetus atskleidžia kintamieji kriterijai (augimas, pelno marža, pinigų srautai, ESG kriterijai).
- Pažvelkite į nuosavo kapitalo santykį. Nuo 2019 m. priimto Pacte įstatymo listinguojamos bendrovės skelbia vadovo atlyginimo ir vidutinio bei medianinio darbuotojų atlyginimų santykį.
- Sekite balsavimus asamblėjoje. Jei balsų skaičius „balsavimo teisė dėl atlyginimo“ nesiekia 80 %, tai rodo nepasitikėjimą, į kurį reikėtų žiūrėti rimtai. 2019 m. Emmanuelio Faberio atlyginimui pritarė 98 % balsų, tačiau tai nesutrukdė jam po dvejų metų pasitraukti: sutarimas dėl atlyginimo negarantuoja sutarimo dėl strategijos.
- Nustatykite atidėtus įsipareigojimus. Papildomos pensijos, išeitinės išmokos ir nekonkuravimo sąlygos gali sverti daugiau nei metinis atlyginimas.
Norėdami atidžiai sekti šiuos klausimus ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, turite tiesiogiai valdyti akcijas. ŽIRNIŲ reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre nuomonę apie Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
DUK
Koks buvo Emmanuelio Faberio atlyginimas „Danone“ įmonėje?
Jo bendra deklaruota atlyginimo suma 2016 m. siekė 4,82 mln. eurų, o 2018 m. – 2,8 mln. eurų (suma, kurią 2019 m. balandžio mėn. vykusiame metiniame akcininkų susirinkime patvirtino 98 proc. akcininkų). Šios sumos apima fiksuotą, kintamą ir ilgalaikes dalis.
Ar Emmanuelis Faberis gavo išeitinę išmoką?
Ne. Jis atsisakė priverstinio išvykimo kompensacijos ir papildomos pensijos, kurios, kaip manoma, siekia 1,2 mln. eurų per metus, 2019 m. balandžio mėn.
Kodėl Emmanuelis Faberis paliko „Danone“?
Aktyvistų fondų („Bluebell Capital“, „Artisan Partners“) spaudimas, kurie akcijų rinkos rezultatus laikė nepakankamais, leido direktorių valdybai 2021 m. kovo 14 d. nuspręsti dėl jo pasitraukimo.
Ką Emmanuelis Faberis veikia šiandien?
Po „Danone“ jis prisijungė prie „Astanor Ventures“ fondo (2021 m.) ir 2021 m. gruodžio mėn. buvo paskirtas ISSB, organo, kuris kuria tarptautinius tvarumo ataskaitų teikimo standartus, pirmininku.