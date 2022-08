Luna2 Staking: Tout comme son ancienne version, Luna 2 est également ouverte au staking. Toutefois, avec les récents événements, on peut se demander si staker sur Luna 2 est vraiment une bonne idée. Pour ne pas rester sans réponse sur cette question, nous avons effectué quelques recherches sur Luna 2. Dans cet article, découvrez des informations sur comment staker sur Luna 2, sa rentabilité et d’autres encore.

Staking sur Luna2 en 2022

Staker sur Luna 2 en 2022 n’est pas sans risques surtout avec les anciens événements liés à cette crypto. Depuis son lancement, Luna 2 a suscité beaucoup de discussion autour d’elle. Les investisseurs semblent appréhender l’efficacité de la blockchain de Luna 2 et remettent en cause sa sécurité. Certaines grandes plateformes de liquidité ne sont pas prêtes à accepter Luna 2 dans leur service de staking.

Si vous voulez staker Luna 2 en 2022, attendez au moins de voir sa situation se stabiliser. Il est également important de vous renseigner sur l’évolution de Luna 2 sur le marché. Même si le staking sur Luna 2 peut rapporter des bénéfices, il vaut mieux rester vigilant. Vous pouvez par exemple, staker des Luna 2 mais pas toutes vos crypto et n’y mettez pas toutes vos économies.

Meilleurs Sites pour Acheter des Crypto monnaies pour le Staker ?

1. Vantage - Meilleure Plateforme de Trading Crypto 2. RaiseFx - Meilleure Plateforme Crypto à Fort Effet de Levier 3. AvaTrade - Meilleure Broker à 0 Commission sur Cryptos 4. FXFlat - Meilleure Broker avec Futures Cryptos 5. BitPanda - Meilleure Application Crypto sur Smartphone 6. Coinhouse - Première Plateforme Crypto 100% Française Brokers Recommandés

Pour staker sur Luna 2, vous pouvez choisir entre les 2 options ci-dessous.

1. Staking Luna2 sur Terra Station

Terra Station est le nom du portefeuille officiel de la blockchain Terra (celle de la crypto Luna). C’est donc plus fiable comparés aux autres sites de staking. Pour staker Luna 2, faites comme suit :

Rendez-vous sur le site ou la plateforme de Terra station.

Si vous avez un compte sur ce site, cliquez sur « Connexion ». Dans le cas contraire, appuyer sur « Stake ».

Une liste d’environ 130 validateurs actifs sera présentée avec leur commission respective. Vous pouvez également cliquer sur leur nom pour vous informer sur chaque validateur.

Après avoir choisi votre validateur, cliquez sur son nom et ensuite sur « Déléguer ».

Connectez votre wallet en cliquant sur « Connecter un wallet ». Assurez-vous de bien alimenter votre wallet avec des crypto Luna 2 avant de le connecter. N’oubliez pas également de prendre en compte les commissions.

Renseignez le montant ou le nombre de pièces Luna 2 pour votre staking.

Passez une dernière vérification et cliquez sur déléguer.

2. Staking Luna2 sur une Plateforme d’Échange

Si vous n’avez pas assez confiance en Terra Station, vous pouvez choisir de staker vos Luna 2 autre part. Pour cela, voici une possibilité.

Trouvez une plateforme d’échange répertoriant des crypto Luna 2 et autorisant le staking de cette crypto.

Ouvrez un compte sur cette plateforme et munissez-vous d’un portefeuille compatible avec la plateforme et la crypto Luna 2.

Alimentez votre portefeuille ou wallet avec des jetons Luna 2. Cette fois encore, n’oubliez pas de tenir en compte les frais et commissions.

Rendez-vous sur l’onglet permettant de faire du staking sur la plateforme et suivez les étapes indiquées.









5/5 Broker Recommandé Régulé par : CySEC, FCA, ASIC, FinCEN Crypto Monnaies :Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dash, EOS, NEO, Stellar Année de Création : 2007 Mode de Paiement : Carte bancaire, Virement, Klarna/Sofort, Paypal, Skrill, Neteller Acheter des Cryptos

Avis eToro



Qu’est-ce que le Luna2 ?

Luna2, à ne pas confondre avec Luna, est le jeton de la nouvelle blockchain Terra 2.0. Pourquoi 2.0, parce qu’avant elle, il y a déjà eu une autre crypto du nom de Luna. Cependant, la crypto Luna s’est effondrée avec l’UST. Sa communauté a donc voté pour une séparation de Luna et de sa nouvelle version. Ainsi, Luna 2 est le nom de la nouvelle crypto ayant pris la place de Luna ou Luna Classic (LUNC).

Le token Luna 2.0 a été lancé le 28 mai et ce même jour, de nombreuses plateformes l’ont déjà ajouté. La nouvelle crypto Luna 2 fonctionne indépendamment du stablecoin algorithmique UST. Cependant, avec son lancement à la hâte, on pourrait ne pas trouver de grand changement par rapport à Luna Classic.

En bref, Luna 2 est le jeton utilitaire de la plateforme de blockchain Terra 2.0. Il s’agit de la monnaie d’échange sur la plateforme. Luna 2 est le jeton assurant le bon déroulement de l’écosystème de Terra 2.0. C’est également le jeton chargé d’alimenter le réseau de Terra 2. Enfin, Luna 2 veille à la sécurité de la blockchain de Terra 2.

Le Principe du Proof of Stake

Proof of Stake (PoS),Origine

Proof of Stake (PoS),Origine Proof of Stake (PoS) le Principe de Validation

Proof of Stake (PoS) le Principe de Validation Proof of Stake (PoS) et le Système Récompense

Proof of Stake (PoS), Origine

Le Proof of Stake appelé également preuve d’enjeu ou de participation est une alternative au Proof of Work (PoW). Le PoS a été créé dans le but de pallier aux problèmes engendrés par le système du PoW. Accusé pour une trop grande consommation d’énergie et pour des risques de centralisations, le PoW commence à inquiéter le marché. C’est en partie la raison de la naissance du Proof of Stake. Peercoin fut le premier à adopter le principe du PoS, suivi peu après par d’autres cryptos.

PoS et le Principe de Validation

Si le PoW se base sur le minage et la résolution de calcul, le PoS utilise un système de validation. Pour devenir un validateur, les détenteurs des cryptos doivent devenir un staker. En outre, ils doivent bloquer leur crypto sur la blockchain du réseau pendant une certaine période. La chance de devenir un validateur dépend du nombre de staking effectué par chaque staker. L’algorithme se charge par la suite de nommer les validateurs en fonction de leur nombre de staking.

PoS et le Système de Récompense

Pour chaque bloc ou transaction validée sur la blockchain, les validateurs reçoivent des récompenses sous forme de crypto-monnaies. Les stakers obtiennent également des gains même s’ils ne sont pas forcément des validateurs. Dans ce cas ci, les gains ou récompenses obtenus dépendent du nombre de crypto et de la durée du staking. Plus la durée est longue, plus la récompense augmente.

Staking sur Luna2 – Est-ce Rentable ?

Notre avis est mitigé concernant la rentabilité du staking sur Luna 2. D’un côté, il peut être rentable mais d’un autre, cela peut être risqué.

Dans le cas où vous tombez sur une plateforme d’échange fiable avec des récompenses intéressantes, le staking peut être rentable. Il vous suffirait de bloquer un nombre assez important de crypto Luna 2. Une fois les récompenses obtenues, vous pouvez les retirer pour éviter les risques.

Cependant, comme la sécurité de la blockchain de Luna 2 reste encore fragile, le staking est risqué. Par ailleurs, son lancement sur le marché n’a pas été une véritable réussite. Cela pourrait même occasionner des troubles dans son évolution. Ainsi, en faisant du staking sur Luna, vous acceptez le risque possible.

Luna2 et le Staking Ethereum

Tout comme Luna 2, le staking Ethereum est également connu dans le monde la crypto-monnaie. Le processus du staking peut être semblable pour ces deux cryptos tout comme il peut être différent.

Le staking Luna 2 et Ethereum consiste tous les deux à bloquer des cryptos pour obtenir des récompenses en retour.

Chaque trader détenant des cryptos peut effectuer du staking s’il remplit les conditions imposées par la plateforme.

Contrairement au staking Luna 2, celui de l’Ethereum est très attendu et ne suscite pas trop de méfiance du public.

Les plateformes d’échanges (grandes et petites) n’hésitent pas à intégrer le staking Ethereum dans leur processus. A l’inverse, les DAO de certaines plateformes refusent d’intégrer Luna 2 dans leur staking.

Le staking Ethereum est bien plus fiable comparé au staking Luna 2.

Avantages et Inconvénients du Staking Luna2

1. Avantages du staking Luna 2

Les récompenses. Vous pouvez profiter des récompenses lors du staking de Luna 2 en les échangeant contre des services sur la plateforme. Vous pouvez également les vendre dans la mesure où c’est possible.

Vous pouvez profiter des récompenses lors du staking de Luna 2 en les échangeant contre des services sur la plateforme. Vous pouvez également les vendre dans la mesure où c’est possible. Un nouveau départ. Comme Luna 2 est une crypto de nouvelle version, elle peut évoluer différemment de son ancienne version. Il serait donc possible de voir un tout autre aspect de Luna 2 avec des avantages plus intéressants.

2. Inconvénients du saking Luna 2

Les risques de piratages. Comme on le sait, l’ancienne version de Luna 2, la blockchain de Terra a été victime de piratage en Octobre. Une perte de 90 millions de dollars a été enregistrée lors de cette attaque. La blockchain Terra 2.0 peut tout à fait courir le même risque. Dans ce cas, le staking Luna 2 peut être une mauvaise idée.

Comme on le sait, l’ancienne version de Luna 2, la blockchain de Terra a été victime de piratage en Octobre. Une perte de 90 millions de dollars a été enregistrée lors de cette attaque. La blockchain Terra 2.0 peut tout à fait courir le même risque. Dans ce cas, le staking Luna 2 peut être une mauvaise idée. L’instabilité du token Luna 2. Après l’effondrement de Luna et après l’airdrop lancé au mois de mais, la situation reste instable. A ce jour, Luna 2 n’a pas encore l’appréciation du marché. Le staking de Luna 2 pourrait être victime de blocage de crypto ou d’autres situations. Il vaut mieux rester prudent.

Conclusion – Est-ce le Bon Moment pour Investir dans le Staking de Crypto pour 2022 ?

Le moment idéal pour se lancer dans le staking des crypto dépend de chaque investisseur et de son appréciation. Si cette année peut être le bon moment pour certains investisseurs, pour d’autres, cela peut être l’inverse.