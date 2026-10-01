Andrē Citroēns (1878–1935) ir viens no ievērojamākajiem vārdiem Francijas rūpniecībā. Viņš absolvēja Politehnisko skolu (École Polytechnique), neizgudrojot automobili, taču bija viens no pirmajiem Eiropā, kas to masveidā ražoja, pārdeva kā masveida tirgus preci un izmantoja kā mārketinga instrumentu. Viņa dzīve ir arī mācība ekonomikā: iespaidīgi rūpnieciski panākumi, ko finansēja pieaugošais parāds, kas beidzās ar bankrotu un uzņēmuma pārņemšanu Michelin rokās. 2026. gadā viņa vārds atkal parādījās ziņās saistībā ar kampaņu par viņa apbedīšanu Panteonā.
Agrīnā dzīve: imigrantu dēls ar aizraušanos ar tehnoloģijām
Andrē Sitroēns piedzima 1878. gada 5. februārī Parīzē, Lafitas ielā 44, 9. apgabalā. Viņš bija piektais un pēdējais bērns Levija Sitroēna, holandiešu ebreju dimantu tirgotāja, kurš 1873. gadā bija apmeties Parīzē, un Amālijas Kleinmanes, kura sākotnēji bija no Varšavas, ģimenē. Uzvārds cēlies no senča, kurš bija citrusaugļu tirgotājs Nīderlandē ("citroen" nīderlandiešu valodā nozīmē citrons); tieši Andrē pārņēma diarēzi uz burta "e".
Viņa bērnību iezīmēja traģēdija: 1884. gadā viņa tēvs izdarīja pašnāvību pēc katastrofāla ieguldījuma dimantu raktuvēs Dienvidāfrikā. Andrē, izcils Kondorsē liceja students, kuru fascinēja Žils Verns un Eifeļa torņa celtniecība, iestājās...École politechnika in 1898.
Siļķu kaula zobrati: logotipa dzimšana
1900. gadā, ceļojuma laikā uz Poliju, viņš atklāja V veida rievas zobratu ražošanas procesu. Šiem zobratiem, kas bija klusāki un spējīgi pārvadīt lielu jaudu, bija nepieciešama augsta apstrādes precizitāte. Andrē Sitroēns iegādājās licenci un izstrādāja rūpnieciskas ražošanas procesu, izmantojot tēraudu. 1901. gadā viņš un divi vidusskolas draugi nodibināja zobratu ražošanas uzņēmumu Parīzes Faubourg Saint-Denis rajonā.
Šis dubultais ševrons vēlāk kļuva par automašīnu zīmola emblēmu: viens no atpazīstamākajiem logotipiem pasaules nozarē ir radies no mehāniskas detaļas.
Mors, Amerika un masveida ražošanas atklāšana
Sākot ar 1906. gadu, viņš tika aicināts palīdzēt automašīnu ražotājam. valzirgs, kas tobrīd atradās grūtībās. Viņš reorganizēja tā vadību un produktu klāstu: ražošana palielinājās no 300 automašīnām 1908. gadā līdz 800 automašīnām 1913. gadā. 1912. gadā ceļojums uz ASV viņu dziļi ietekmēja: viņš apmeklēja Ford rūpnīcu un atklāja ražošanas līnijas. Viņa mērķis kļuva kļūt par "eiropiešu Henriju Fordu".
1915.–1918. g.: Gliemežvāku fabrika Žavelas krastmalā
Mobilizēts 1914. gadā kā artilērijas virsnieks, viņš novēroja munīcijas trūkumu. 1915. gada janvārī viņš ierosināja Kara ministrijai dažu mēnešu laikā uzbūvēt rūpnīcu, kas spētu ražot 75 mm lādiņus ar nepieredzētu ātrumu. Pamatojoties uz to, ka Džavela doksParīzē viņš uzcēla ultramodernu rūpnīcu, kurā strādāja līdz pat 13 000 sieviešu. Kopumā tika saražoti aptuveni 23 miljoni čaulu. Rūpnīca ir pazīstama arī ar saviem sociālajiem pakalpojumiem, kas tolaik bija reti sastopami: ēdnīcu, slimnīcu un bērnudārzu.
1919. gads: A tipa automobilis un pirmā masveidā ražotā automašīna Eiropā
Tūlīt pēc pamiera rūpnīca zaudēja militāros pasūtījumus. Andrē Sitroēns to paredzēja: dažu mēnešu laikā viņš pārveidoja rūpnīcu par automašīnu rūpnīcu. 1919. gada janvārī viņš presei paziņoja par automašīnu, kuras cena ir 7250 franku, kas ir aptuveni puse no lētākās tirgū pieejamās automašīnas cenas. Kampaņas laikā divu nedēļu laikā tika saņemti vairāk nekā 16 000 pieprasījumu.
La Citroën A tipsTajā pašā gadā tika izlaists inženiera Žila Salomona projektētais Citroën 2CV. Tas tika prezentēts kā pirmais lielos sērijās ražotais Eiropas automobilis, kura mērķis bija saražot 30 automašīnas dienā. 1929. gadā Citroën saražoja 102 891 automašīnu, kas bija gandrīz trešdaļa no Francijas produkcijas, un savās rūpnīcās Žavelā, Suresnē, Klišī, Sentuānā un Grenelā nodarbināja aptuveni 32 000 darbinieku.
Mārketinga ģēnijs, kas apsteidz savu laiku
Andrē Sitroens pirms citiem saprata, ka reklāma pārdod:
- 1922. gada 4. oktobrī autoizstādes laikā virs Triumfa arkas lidmašīna dūmu burtiem uzrakstīja "Citroën";
- No 1925. līdz 1933. gadam gigantiska izgaismota zīme, kas izgatavota no Eifeļa tornis milzīgs reklāmas stends;
- Kégresse pusceļu ekspedīcijas atstāja spēcīgu iespaidu uz sabiedrisko domu: Sahāras šķērsošana (1922.–1923. g.), Melnais kruīzs Āfrikā (1924. gadā), Dzeltenais kruīzs Āzijā (1931. gadā);
- Tas ievieš arī inovācijas pēcpārdošanas apkopē: vadītāja rokasgrāmata, dīleru tīkls, garantētas oriģinālās rezerves daļas.
Traction Avant un 1934. gada bankrots
1933. gadā, lai saglabātu konkurētspēju ar Louis Renault, Andrē Sitroēns tikai dažu mēnešu laikā pārbūvēja Javel rūpnīcu, pārveidojot to par vienu no modernākajām Eiropā. Viņš nolīga inženieri Andrē Lefebvru, kurš gada laikā izstrādāja... Vilces Avant, prezentēts 1934. gada 24. martā. Automašīna ir revolucionāra, taču uzņēmums ir finansiāli izsmelts: Francijas Bankas ziņojumā, kas publicēts 1934. gada maijā, ziņots par 200 miljonu franku zaudējumiem.
Bankas atsakās turpināt viņu atbalstīt, un valdība nevēlas iejaukties. 21 décembre 1934Citroën uzņēmums ir nodots tiesas likvidācijas procesā. Galvenais kreditors, MichelinViņš pārņēma uzņēmumu. 1935. gada janvārī Andrē Sitroēns pārdeva savas akcijas; jūlijā viņu prezidenta amatā nomainīja Pjērs Mišelins. Saslimis, Andrē Sitroēns nomira 1935. gada 3. jūlijā Parīzē 57 gadu vecumā.
Mantojums: no Michelin līdz Stellantis
Zīmols izdzīvoja un uzplauka Michelin īpašumā, radot tādus ikoniskus modeļus kā 2CV (1948) un DS (1955). 1976. gadā Peugeot iegādājās Citroën, radot grupu. PSA Peugeot Citroën2021. gada janvārī PSA un Fiat Chrysler apvienošanās radīja Zvaigzneno kuriem Citroën ir viens no četrpadsmit zīmoliem.
Parīzē Quai de Javel 1958. gadā tika pārdēvēta par Quai André-Citroën, un bijušās rūpnīcas vietā tika izveidots Parc André-Citroën. Ģimene, īpaši viņa mazdēls Anrī Žaks Sitroēns, vairākus gadus ir iestājusies par viņa apbedīšanu Panteonā. 2026. gada 26. augustā Medef (Francijas Biznesa konfederācijas) prezidents Patriks Martēns publiski atbalstīja šo kandidatūru organizācijas vasaras skolā.
Ko Andrē Sitroēna stāsts māca investoram
Citroën trajektorija sniedz mācības, kas joprojām ir aktuālas, analizējot biržā kotēto automašīnu ražotājus:
- Apjoms nav pietiekams. Citroën pārdeva daudz, bet par ļoti zemām cenām, lai iekarotu tirgu. Bez pietiekamām peļņas normām ar parādu finansēta izaugsme kļuva trausla. Akciju tirgū jūs aplūkojat darbības peļņas normu un naudas plūsmu, ne tikai pārdošanas apjomus.
- Automobiļu rūpniecība ir ļoti kapitālietilpīga. Rūpnīcas atjaunošana vai revolucionāra modeļa laišana klajā izmaksā ievērojamas summas. Tas attiecas uz 2026. gadu, kad notiks pāreja uz elektrotransportlīdzekļiem, kas rada finansiālu spriedzi visiem ražotājiem.
- Finanšu partnerim ir nozīme. Kreditors Michelin kļuva par īpašnieku. Ražotāju un piegādātāju savstarpējās saites joprojām ir ciešas; mūsu analīze parMichelin akcijas parāda, kā riepu ražotājs kopš tā laika ir dažādojis savu darbību.
Lai sekotu pašreizējam Chevron zīmola mantiniekam, apmeklējiet mūsu profilu vietnēStellantis akcijasun salīdzināt ar Citroën lielo vēsturisko konkurentu, to, kas atrodas uzRenault akcijasŠīs analīzes ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāmas par ieguldījumu konsultācijām.
Andrē Sitroēns svarīgos datumos
|gads
|Événement
|1878
|Dzimis Parīzē (5. februārī)
|1898
|Ieeja École Polytechnique
|1901
|Zvejas rīku uzņēmuma dibināšana, kas veidots no "siļķu kaula"
|1906
|Uzņemas vadību Morsa atveseļošanā
|1915
|Javelas krastmalas čaulu rūpnīcas būvniecība
|1919
|Citroën Type A modeļa laišana klajā
|1924
|Melnais kruīzs
|1934
|Traction Avant (marts), tiesas likvidācija (21. decembris)
|1935
|Pārņēma Michelin; nomira 3. jūlijā
|1976
|PSA Peugeot Citroën dzimšana
|2021
|Citroën kļūst par Stellantis zīmolu
FAQ
Kāpēc Citroën logotipam ir divi ševroni?
Tas atgādina V-veida (siļķes kaula) zobratus, ko Andrē Sitroēns ražoja savas karjeras sākumā, pirms iesaistīšanās autobūves nozarē.
Kāpēc Citroën bankrotēja 1934. gadā?
Uzņēmums bija uzņēmies ievērojamus parādus, lai finansētu savu izaugsmi, Javel rūpnīcas rekonstrukciju un Traction Avant izstrādi, savukārt zemās pārdošanas cenas ierobežoja peļņas normas. Bankas atteicās to atbalstīt, un 1934. gada 21. decembrī tas tika nodots maksātnespējas sanācijas procesā.
Kam mūsdienās pieder Citroën?
Citroën ir Stellantis grupas zīmols, kas tika izveidots 2021. gadā, apvienojoties PSA un Fiat Chrysler Automobiles.