Ēriks Trapjē vada Dassault Aviation kopš 2013. gada janvāra. Dzimis 1960. gada 1. jūnijā, viņš pievienojās grupai 24 gadu vecumā un lielāko daļu savas karjeras pavadīja, pārdodot iznīcinātājus eksportam, pirms stājās pie stūres. Viņa vadībā satraukumsIlgu laiku uzskatīts par nepārdodamu ārpus Francijas, tas ir guvis globālus komerciālus panākumus. 2025. gada janvārī viņš pārņēma arī Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) priekšsēdētāja amatu. Diskrēta līdera portrets, kura lēmumi ir svarīgi visiem, kas aizstāv aizsardzības vērtības.
Apmācība un sākums
Ēriks Trapjē ir inženieris, kurš ieguvis inženiera grādu uzņēmumā Télécom SudParis. Viņš pabeidza militāro dienestu kā virsnieks Francijas Jūras spēkos 1983. un 1984. gadā, pēc tam pievienojās Dassault Aviation 1984. gadā. Tagad viņš ir rezerves jūras spēku kapteinis. Precējies 1983. gadā un ir trīs bērnu tēvs.
Trīsdesmit gadi eksporta jomā
Viņa karjera Dassault Aviation gandrīz pilnībā ir bijusi vērsta uz starptautiskajām lietām:
- 1984-1987 : projektēšanas birojs un ieroču sistēmu pārvaldība.
- 1987-1991 : starptautiskā tehniskā vadība, atbildīga par sarunām ar Dienvidkoreju, Singapūru, Saūda Arābiju, Čīli un Vāciju. Viņš ir iesaistīts Atlantijas okeāna jūras patruļlidmašīnu pārdošanā.
- 1991-1995 : atbildīgs par pārdošanu Āzijā, tostarp par Mirage līgumu ar Indiju.
- 1995-2000 : atbildīgs par pārdošanu Apvienotajos Arābu Emirātos, kur viņš pārvalda Mirage 2000-9 līgumu.
- 2000-2005 Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionu direktors, pēc tam militārā eksporta direktors.
- 2006 Starptautiskais ģenerāldirektors.
Viņš arī risina sarunas par kaujas dronu demonstrācijas modeļa rūpniecības līgumiem. nEUROnDassault Aviation vadībā kopā ar Saab (Zviedrija), Alenia (Itālija), RUAG (Šveice), HAI (Grieķija) un EADS (Spānija). Šī Eiropas programma kalpoja par slepeno un autonomo pilotēšanas tehnoloģiju laboratoriju.
2013. gads: jaunākais izpilddirektors Dassault Aviation vēsturē
Ēriks Trapjērs, kurš tika iecelts par direktoru 2012. gada 18. decembrī, tika iecelts par prezidentu un izpilddirektoru. Janvāris 8 2013pēc Čārlza Edelstena ieņemšanas. 52 gadu vecumā viņš kļūst par piekto uzņēmuma izpilddirektoru kopš tā dibināšanas 1929. gadā un jaunāko, kas ieņem šo amatu.
Viņš mantoja paradoksālu situāciju: Rafale bija tehniski atzīta, taču neviens ārvalstu klients to vēl nebija iegādājies, un lidmašīnu atbalstīja tikai Francijas valdības pasūtījumi. Tāpēc desmitgades izaicinājums bija pārveidot valsts programmu par eksporta panākumiem.
Lielākie Rafale pārdošanas apjomi viņa vadībā
Nākamā desmitgade pierādīja viņa taisnību. Kopš 2015. gada parakstītie svarīgākie līgumi:
|gads
|Valsts
|Rīkojums
|2015
|Ēģipte
|24 Rafale (pirmais eksporta klients), ko 2021. gadā papildināja otrais pasūtījums
|2015
|Katara
|24 Rafale, vēlāk palielināts līdz 36
|2016
|Indija
|36 Rafale lidmašīnas Francijas gaisa spēkiem
|2021
|Grèce
|Jaunas un lietotas Rafale lidmašīnas
|2021
|Horvātija
|12 lietotas Rafale lidmašīnas
|2021
|Apvienotie Arābu Emirāti
|80 Rafale lidmašīnas, kas ir lielākais eksporta pasūtījums programmas vēsturē
|2022
|Indonēzija
|42 Rafale lidmašīnas vairākās partijās
|2024
|Serbija
|12 Rafale
|2025
|Indija
|26 Rafale jūras kājnieku lidmašīnas Indijas Jūras spēkiem
Šie panākumi ir dziļi mainījuši Dassault Aviation seju: vairāku gadu pasūtījumu grāmata, ražošanas pieaugums un nepieredzēta redzamība militārajā sektorā. Tie dod labumu arī programmas galvenajiem partneriem — Thales elektronikas jomā un Safran M88 dzinēju jomā. Investori, kurus interesē šī vērtību ķēde, var iepazīties ar mūsu analīzēm par...Dassault Aviation krājumi,Thales darbība unSafran krājumi.
Sensitīvas datnes: SCAF un Falcon
Tas viss nav tik vienkārši. Eiropas programma Nākotnes kaujas gaisa sistēma (FCAS)Projektu, kas tika uzsākts kopā ar Vāciju un Spāniju, iezīmēja atkārtotas nozaru domstarpības par uzdevumu sadalījumu starp Dassault Aviation un Airbus. Ēriks Trapjē publiski aizstāvēja nepieciešamību pēc skaidri noteikta iznīcinātāja galvenā darbuzņēmēja, un šī nostāja regulāri izraisīja spriedzi ar partneriem.
Civilajā pusē biznesa lidmašīnu klāsts Piekūns Pirms nodošanas ekspluatācijā Falcon 6X lidmašīnai radās kavēšanās, īpaši saistībā ar dzinējiem, un tika izstrādāts Falcon 10X. Falcon bizness joprojām ir jutīgāks pret ekonomiskajiem apstākļiem nekā militārais bizness.
GIMD prezidents un vadoša persona rūpniecības darba devēju vidū
2025. gada 9. janvārī Ēriks Trapjē nomainīja Čārlzu Edelstennu prezidenta amatā. Marcela Dassault rūpniecības grupa (GIMD)Dassault ģimenes holdinga uzņēmums, kas kontrolē Dassault Aviation un kam pieder ievērojama daļa Dassault Systèmes, pats par sevi ir Thales vairākuma akcionārs. Viņš joprojām ir Dassault Aviation izpilddirektors.
Viņš ieņem arī vairākus reprezentatīvus amatus:
- Eiropas Aviācijas un aizsardzības rūpniecības asociācijas (ASD) prezidents, ievēlēts 2017. gada maijā;
- GIFAS (Francijas Aviācijas un kosmosa rūpniecības asociācijas) prezidents, ievēlēts 2017. gada 8. jūnijā;
- CIDEF (Francijas Aizsardzības rūpniecības padomes) prezidents no 2021. gada marta līdz 2023. gada janvārim;
- UIMM (Metalurģijas rūpniecības un amatniecības savienības) prezidents, ievēlēts 2021. gada 15. aprīlī.
Kopš 2025. gada janvāra viņš ir Goda leģiona komandieris un Aeronautikas medaļas ieguvējs (2023. gadā).
Eiropas aizsardzība 2026. gadā: kāpēc tās loma ir svarīga investoram
Kopš 2022. gada militāro budžetu pieaugums Eiropā ir padarījis aizsardzības nozares akcijas par vienu no visvairāk vērotajām tēmām akciju tirgū. Šajā kontekstā uzmanība jāpievērš vairākiem punktiem:
- Pasūtījumu grāmata tas nodrošina pārskatāmību vairāku gadu garumā, bet rentabilitāte ir atkarīga no spējas piegādāt laikā, līdz ar to no apakšuzņēmēju ķēdes.
- Vadības struktūra Dassault Aviation vairākuma akcionārs ir GIMD, bet Airbus ir nozīmīgs mazākuma akcionārs. Tāpēc brīvā apgrozībā esošo akciju skaits ir ierobežots, kas var pastiprināt akciju cenu svārstības.
- Eksporta līgumi tie ir atkarīgi no politiskiem lēmumiem, finansējuma un dažreiz arī tehnoloģiju nodošanas, un to īstenošanas grafiks bieži vien ir nenoteikts.
- ESG kritēriji daži fondi neietver ieročus, citi tos ir atkārtoti integrējuši kopš 2022. gada. Tas ietekmē pieprasījumu pēc šiem vērtspapīriem.
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FAQ
Kopš kura laika Ēriks Trapjērs ir Dassault Aviation vadītājs?
Viņš ir Dassault Aviation priekšsēdētājs un izpilddirektors kopš 2013. gada 8. janvāra.
Kāda bija Ērika Trapjēra loma Rafale pārdošanā?
Bijušais starptautiskais rīkotājdirektors, viņš vadīja eksporta stratēģiju, kas ļāva noslēgt pirmos līgumus (Ēģipte un Katarā 2015. gadā, Indijā 2016. gadā) un pēc tam Apvienoto Arābu Emirātu rekordlielo pasūtījumu - 80 Rafale lidmašīnas - 2021. gadā.
Kas ir Ērika Trapjē vadītā GIMD?
Marcel Dassault Industrial Group ir ģimenes holdinga uzņēmums, kas kontrolē Dassault Aviation. Ēriks Trapjērs kļuva par tā priekšsēdētāju 2025. gada 9. janvārī.
Vai Ēriks Trapjē ir UIMM prezidents?
Jā, viņš tika ievēlēts par Metalurģijas rūpniecības un amatniecības savienības prezidentu 2021. gada 15. aprīlī.