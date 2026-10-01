Džerards Mestralets ir viens no līderiem, kas pēdējo trīsdesmit gadu laikā visvairāk veidojis Francijas enerģētikas ainavu. Dzimis 1949. gada 1. aprīlī Parīzē, viņš vadīja Compagnie de Suez pārveidošanu par rūpniecības grupu, 2008. gadā organizēja apvienošanos ar Gaz de France un pēc tam vadīja GDF Suez, kas 2015. gadā tika pārdēvēta par Engie. Šī biogrāfija atspoguļo viņa karjeru, svarīgākos lēmumus, kas to iezīmēja, strīdus, ko viņš izraisīja, un to, ko viņa mantojums joprojām nozīmē 2026. gadā investoriem, kas seko enerģētikas nozarei.
Izglītība: inženiera un vecākā ierēdņa profils
Žerārs Mestralē izvēlējās tipisku Francijas administratīvās elites karjeras ceļu ar spēcīgu zinātnisko ievirzi. Viņš ir bijušais Politehniskās skolas (École Polytechnique) students (1968. gada izlaidums), absolvējis Civilās aviācijas nacionālo skolu (École Nationale de l'Aviation Civile) (1971. gadā), Tulūzas Politisko zinātņu institūtu (Institut d'Études Politiques de Toulouse) (1973. gadā) un pēc tam ENA, kuru viņš absolvēja 1978. gadā ar "Pierre Mendès France" klasi.
Pēc ENA (Nacionālās administrācijas skolas) absolvēšanas viņš sāka strādāt Valsts kases departamentā kā civiladministrators. No 1982. gada septembra līdz 1984. gada jūlijam viņš strādāja par tehnisko padomnieku rūpniecības jautājumos Žaka Delora, toreizējā ekonomikas un finanšu ministra, birojā. Šī pieredze Bersī (Finanšu ministrijā) sniedza viņam dziļu izpratni par valdības un lielo korporāciju attiecībām, kas izrādījās nenovērtējams ieguvums viņa turpmākajā karjerā.
No Suez finanšu kompānijas līdz Beļģijas vispārējai biedrībai
1984. gadā viņš pievienojās Suez Financial Company kā projektu vadītājs. Viņš ātri paaugstinājās amatā: 1986. gadā viņš bija rūpniecības lietu ģenerāldelegāta vietnieks, 1987. gadā — European Rights Company (Suez meitasuzņēmuma) rīkotājdirektors, pēc tam 1991. gadā — uzņēmuma rīkotājdirektora vietnieks. Pēc tam viņš kļuva par rīkotājdirektoru un Izpildkomitejas priekšsēdētāju. Société Générale de Belgique, viena no vecākajām rūpniecības holdingkompānijām Eiropā, kuras attīstību viņš vada.
Šī Beļģijas pieredze bija izšķiroša: Suez tur piederēja daļas elektroenerģijas (Electrabel), finanšu un rūpniecības nozarēs. Tas izskaidro, kāpēc Beļģija joprojām ir grupas darbības stūrakmens, kas vēlāk kļuva par Engie.
1995.–2008. gads: Suez pārveidošana par pakalpojumu grupu
1995. gadā Compagnie de Suez vadītāja amatu pārņēma Žerārs Mestralē. Viņa stratēģija bija skaidra: no jauna koncentrēt finanšu konglomerātu uz trim galvenajiem darbības virzieniem, enerģija, ūdens un tīrībaLai to panāktu, viņš uzsāka apvienošanos ar Lyonnaise des Eaux. 1997. gadā tika izveidota Suez Lyonnaise des Eaux, kuras valdes priekšsēdētājs viņš bija, bet uzraudzības padomes priekšsēdētājs bija Lyonnaise vēsturiskais vadītājs Žeroms Monods.
Pēc tam grupa atgriezās pie nosaukuma Suez. 2003. gadā tā pieņēma direktoru padomes pārvaldības struktūru, par tās priekšsēdētāju un izpilddirektoru kļūstot Žerāram Mestralē. Šajā periodā Suez pakāpeniski atbrīvojās no savas finanšu darbības un pozicionēja sevi kā Eiropas dalībnieku komunālo pakalpojumu, proti, būtisku pakalpojumu (elektrības, gāzes, ūdens, atkritumu), jomā.
2008. gads: GDF Suez apvienošanās, štatu laulība
Gaz de France un Suez apvienošanās, kas tika pabeigta 2008. gada jūlijā, ir viņa karjeras zīmīgākā operācija. Tā tika paziņota jau 2006. gadā saistībā ar draudiem pēc ārvalstu pārņemšanas piedāvājuma Suez, un tai bija nepieciešams likumdošanas process, kas ļautu Francijas valstij samazināt savu Gaz de France daļu zem minimālā sliekšņa, kas tai bija jāuztur. Jaunā grupa, GDF Suez, kļūst par vienu no pasaulē vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem. Žerārs Mestralē bija tā izpilddirektors no 2008. gada jūlija līdz 2016. gada maijam, vienlaikus paliekot arī Suez Environnement, ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas nozares, kas tika kotēta biržā atsevišķi, direktoru padomes priekšsēdētājs.
Investoriem šī apvienošanās ilustrē svarīgu aspektu: regulētās nozarēs uzņēmuma vērtība ir tikpat atkarīga no tā rūpnieciskās stratēģijas, cik no tā attiecībām ar valsti kā akcionāru. Šis ir kritērijs, kas jāņem vērā, analizējot mūsdienu...Engie darbībakurā Francijas valsts joprojām ir galvenais akcionārs.
2015. gads: GDF Suez kļūst par Engie
2015. gadā GDF Suez mainīja nosaukumu un kļuva par EngiePapildus zīmola maiņai grupa paziņo par pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem, energopakalpojumiem un pakāpenisku atteikšanos no oglēm. Tomēr šī pāreja notiek vēlu, kā norāda vairāki novērotāji: 2020. gada februāra rakstā Pasaules Tajā tika minētas "stratēģiskas kļūdas", kas kavēja grupas pāreju, norādot, ka "zaļā" pāreja patiesībā sākās tikai 2013. gadā.
2016. gada 3. maijā Žerārs Mestralē atstāja ģenerālvadības amatu, lai Izabella Kohere un saglabā direktoru padomes priekšsēdētāja amatu. 2018. gadā viņš nodod priekšsēdētāja amatu Žans Pjērs KlamadjēKopš 2021. gada Ketrīna Makgregora ir Engie ģenerāldirektore.
Strīdi: kompensācijas un papildu pensiju plāni
Tāpat kā daudzi viņa paaudzes CAC 40 vadītāji, arī Žerārs Mestralē ir bijis debašu par vadītāju atalgojumu centrā:
- 2012 Viņa kopējais atalgojums sasniedza 3 005 079 eiro, kas ir neliels samazinājums (-2,7 %) salīdzinājumā ar 2011. gadu, kas viņu toreiz novietoja 8. vietā CAC 40 vietā (dati ņemti no Vikipēdijas, pamatojoties uz ekonomikas presi).
- Oktobris 2014 Viņa papildu pensijas apmērs, kas tiek lēsts 21 miljona eiro apmērā un ko publiskojusi CGT, rada strīdus laikā, kad grupa 2013. finanšu gadā reģistrē lielus zaudējumus. Uzņēmumu pārvaldības augstā komiteja uzskata, ka shēma atbilst Afep-Medef kodeksam; toreizējais ekonomikas ministrs Emanuels Makrons norāda, ka valsts nākotnē balsos pret šāda veida rezolūciju.
- Maijā 2016 Kļūstot par valdes priekšsēdētāju bez izpildpilnvarām, viņš paziņo, ka atsakās no savas valdes priekšsēdētāja algas (350 000 eiro gadā), kas tiek maksāta korporatīvajam fondam “Engie”.
Šie notikumi ir veicinājuši izmaiņas Francijas biržā kotēto uzņēmumu pārvaldībā: saistoši akcionāru balsojumi par vadības atalgojumu ("teikšana par atalgojumu", 2016. gada Sapin 2 likums) un stingrāki noteikumi par papildu pensijām. Atsevišķam akcionāram universālā reģistrācijas dokumenta sadaļas "korporatīvā pārvaldība" lasīšana tagad ir daļa no jebkuras korporatīvās pārvaldības pārskatīšanas. fundamentālā analīze nopietns.
Paris Europlace, FACE un ekonomiskā diplomātija
Papildus operatīvajiem pienākumiem Žerārs Mestralē vadīja Parīzes Europlace, asociācija, kas popularizē Parīzi kā finanšu centru, kā arī Fonds rīcībai pret izslēgšanu (FACE) No 2007. līdz 2020. gadam. 2015. gadā viņš tika iecelts par “mācību vēstnieku”; 2016. gada aprīlī Segolēna Rojāla uzticēja viņam misiju par oglekļa cenu Eiropā, turpinot COP21.
Pēc Engie viņš kļuva par izpilddirektoru.Francijas Al-Ula attīstības aģentūra (Afalula), kurš ir atbildīgs par Francijas un Saūda Arābijas sadarbību šajā mantojuma vietā. 2024. gada februārī Emanuels Makrons viņu iecēla par Francijas pārstāvi šajā projektā. Indijas, Tuvo Austrumu un Eiropas ekonomiskais koridors (IMEC). Viņš ir bijis arī daudzu valdes locekļu: Société Générale, Siemens uzraudzības padomē, Eiropas Rūpnieku apaļajā tabulā un vairākās starptautiskās konsultatīvajās padomēs Ķīnā un Honkongā.
Viņš ir Goda leģiona komandieris (2016) un Nacionālā Nopelnu ordeņa komandieris.
Ko viņa ceļojums māca investoram 2026. gadā
Žerāra Mestralē karjera izgaismo trīs realitātes, kas ir noderīgas ikvienam, kurš iegulda enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu vērtībās:
- Lielas apvienošanās maina akciju būtību. 1995. gadā Suez akcionāram piederēja finanšu holdinga sabiedrība; 2008. gada akcionāram — integrēts enerģētikas uzņēmums; bet 2026. gada akcionāram — grupa, kas koncentrējas uz atjaunojamiem energoresursiem un infrastruktūru. Investīciju tēze ir jāpārskata katrā posmā.
- Aktivitāšu sadalīšana dažkārt rada vērtību. Suez Environnement, kuru ilgu laiku vadīja Žerārs Mestralē, kļuva par publisku uzņēmumu 2008. gadā, pirms kļuva par galveno Veolia pārņemšanas piedāvājuma dalībnieku 2020.–2022. gadā. Tie, kas seko līdziVeolia akcijas Viņi ir labi pazīstami ar šo epizodi, kas pārveidoja ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas nozari Francijā.
- Pārvaldībai ir sava cena. Strīdi par atalgojumu paši par sevi nemainīja Engie akciju tirgus trajektoriju, bet gan paātrināja akcionāru iesaistīšanos valdes lēmumu pieņemšanā.
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Žerārs Mestralē svarīgākajos datumos
|gads
|Solis
|1949
|Dzimis Parīzē (1. aprīlī)
|1978
|Absolvējis ENA, pievienojies Valsts kases departamentam
|1982-1984
|Ekonomikas ministra Žaka Delora tehniskais padomnieks
|1984
|Pievienošanās Suez Financial Company
|1995
|Pārņem Suez Company vadību
|1997
|Suecas Lyonnaise des Eaux dzimšana
|2008
|GDF Suez apvienošanās, jaunās grupas izpilddirektors
|2015
|GDF Suez kļūst par Engie
|2016
|Izabella Kohere kļūst par izpilddirektori; viņš paliek priekšsēdētājs
|2018
|Žans Pjērs Klamadjē viņu nomaina Engie priekšsēdētāja amatā.
|2024
|Francijas pārstāvis IMEC koridorā
FAQ
Kāda bija Žerāra Mestralē loma Engie izveidē?
Viņš vadīja Gaz de France un Suez apvienošanos 2008. gadā, pēc tam līdz 2016. gadam vadīja GDF Suez. Grupa 2015. gadā viņa vadībā ieguva nosaukumu Engie.
Kas nomainīja Žerāru Mestralē Engie uzņēmumā?
Izabella Kohēre viņu nomainīja ģenerāldirektores amatā 2016. gada maijā, bet Žans Pjērs Klamadjē — direktoru padomes priekšsēdētāja amatā 2018. gadā.
Kāpēc viņa zelta izpletnis izraisīja strīdus?
Minētā summa (21 miljons eiro) tika publiskota 2014. gada oktobrī, kad GDF Suez uzrādīja rekordlielus zaudējumus un izstrādāja izmaksu samazināšanas plānu. Vienošanās tika uzskatīta par atbilstošu Afep-Medef kodeksam, taču tā izraisīja debates par vadītāju atalgojuma regulēšanu.