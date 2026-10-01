Žans Sirils Spineta Viņš ir viens no nedaudzajiem Francijas augsta ranga ierēdņiem, kam ir veiksmīgi izdevies uzsākt otro karjeru lielu korporāciju vadībā. Dzimis 1943. gada 4. oktobrī Parīzes 15. apgabalā, viņš vairāk nekā vienpadsmit gadus vadīja Air Inter, pēc tam Air France, vadīja uzņēmuma daļēju privatizāciju un apvienošanos ar KLM 2004. gadā, pirms kļuva par Areva uzraudzības padomes priekšsēdētāju. 2018. gadā viņa vārds atkal parādījās ziņās ar "Spinetta ziņojumu" par dzelzceļa transporta nākotni. Šeit ir viņa karjeras ceļš, viņa galvenie lēmumi un ko tie joprojām nozīmē investoriem aviācijas nozarē.
Izcelsme un veidošanās
Žans Sirils Spineta uzauga ģimenē, kas bija dziļi uzticīga sociālismam. Viņa vectēvs Sirils Spineta, inženieris no Mākslas un amatniecības skolas, no 1911. gada vadīja Albi strādnieku stikla fabriku un bija tuvs Žanam Žorē. Viņa māte Antuanete Brinjoli, skolotāja no Korsikas, un tēvs Adriēns Spineta, būvinženieris, apmetās Parīzē, kur piedzima Žans Sirils.
Studējis Versaļas Lycée Hoche, viņš ieguva publisko tiesību maģistra grādu Parīzes Juridiskajā fakultātē, absolvēja Sciences Po Paris un pēc tam iestājās ENA (Nacionālajā administrācijas skolā) Šarla de Golla klasē. Viņš bija Sociālistiskās partijas biedrs līdz 1977. gadam.
Karjera kā vecākā valsts ierēdņa (1969.–1990. g.)
Viņa administratīvā karjera ir plaša un daudzveidīga. Pēc darba par mācību asistentu viņš ieņēma amatus Nacionālās izglītības ministrijā (investīciju un plānošanas biroja vadītājs, pēc tam koledžu direktors), Valsts padomē par auditoru, valdības ģenerālsekretariātā un premjerministra informācijas dienestā.
Pēc tam viņš pievērsās transporta nozarei, divas reizes kļūstot par Mišela Delebarra administrācijas vadītāju, īpaši laikā, kad pēdējais bija transporta un jūrlietu ministrs un vēlāk infrastruktūras ministrs. Šī pieredze viņam sniedza padziļinātas zināšanas par civilo aviāciju un tās regulatīvajiem izaicinājumiem.
Air Inter, pēc tam Air France: galvaspilsētas pārstrukturēšana un atvēršana
No 1990. līdz 1993. gadam viņš bija prezidents un izpilddirektorsGaisa starpvalstu, Francijas iekšzemes aviokompāniju, laikā, kad notika sagatavošanās darbi Eiropas gaisa telpas atvēršanai konkurencei. Pēc misijas kopā ar prezidentu Fransuā Miterānu un darba Eiropas Komisijā viņš tika iecelts par vadītājuAir France 22 septembra 1997.
Viņa rīcības plāns bija divējāds: turpināt uzņēmuma atveseļošanos, kas atkopjas no gadiem ilgiem zaudējumiem, un sagatavot tā atvēršanu tirgum. 1999. gadā viņš vadīja Air France daļēja privatizācija, ar uzņēmuma sākotnējo publisko piedāvājumu. Šajā periodā Air France pievienojās arī SkyTeam aliansei, kas tika dibināta 2000. gadā kopā ar Delta, Aeromexico un Korean Air.
2004. gads: Air France-KLM izveide
Viņa karjeras nozīmīgākā operācija bija apvienošanās ar Nīderlandes uzņēmumu. KLMApvienošanās, kas tika pabeigta 2004. gadā, bija pirmā lielā pārrobežu apvienošanās Eiropas gaisa transportā. Izvēlētā struktūra saglabāja divas aviokompānijas un divus zīmolus ar diviem centriem (Parīzes Šarla de Golla un Amsterdamas Shiphola) kopīgi pārvaldītā, publiski tirgotā uzņēmumā. Šī operācija noveda arī pie Air France privatizācijas, Francijas valsts līdzdalībai nokrītoties zem vairākuma sliekšņa.
Žans Sirils Spineta palika grupas izpilddirektors līdz 2008. gada 31. decembrim, pēc tam, kad no 2009. gada 1. janvāra kļuva par Air France-KLM un Air France direktoru padomes priekšsēdētāju, izpilddirektora amatu pārņemot Pjēram Anrī Guržonam. 2011. gada 17. oktobrī pēc Guržona aiziešanas Spineta atsāka izpilddirektora lomu līdz 2013. gadam, kad viņa vietā stājās Aleksandrs de Žuniaks.
2004. gadā izveidotais divvirzienu modelis ir bieži apspriests, īpaši 2019. gadā, kad starp Parīzi un Hāgu valdīja saspīlējums, kad Nīderlandes valsts iegādājās daļu uzņēmumā. Lai saprastu, kā šī mantojuma ietekme joprojām ietekmē grupas novērtējumu, mūsu analīze parAir France-KLM akcijas pārskata kapitāla struktūru un flotes jautājumus.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: meklē administratoru
Paralēli tam Žans Sirils Spineta darbojas daudzās valdēs. Viņš vada Areva uzraudzības padome No 2009. gada aprīļa līdz 2013. gada jūnijam šo periodu iezīmēja grūtības ar EPR reaktoru un kodolgrupas stratēģijas apšaubīšana (degvielas ciklam tā kļuva par Orano). Viņš ir arī Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (kopš 2005. gada), Unilever un GDF Suez direktors.
Viņa klātbūtne Saint-Gobain valdē viņu nostādīja līdzās tādām personībām kā Žans Luijs Befā; tie, kurus interesē materiālu grupa, var iepazīties ar mūsu profilu vietnēSaint-Gobain akcijas.
Juridiskā lieta izbeigta bez kriminālvajāšanas.
2006. gada jūlijā tiesa izsauca Žanu Sirilu Spinetu izmeklēšanas ietvaros, kas bija vērsta pret bijušo Air France apakšuzņēmēju, kurš specializējas aviācijas drošībā. Viņš galu galā tika nopratināts kā liecinieks ar palīgu, un viņam netika izvirzītas oficiālas apsūdzības. Šajā lietā viņš vienmēr ir apgalvojis savu nevainību.
2018. gads: Spinetta ziņojums par dzelzceļa nākotni
2018. gada 15. februārī viņš iesniedza premjerministram Eduāram Filipam ziņojumu par "dzelzceļa transporta nākotni". Viņa visvairāk apspriestie ieteikumi attiecās uz prakses izbeigšanu pieņemt darbā jaunus darbiniekus ar dzelzceļa darbinieka statusu, SNCF pārveidošanu par akciju sabiedrību, sagatavošanos dzelzceļa tīkla atvēršanai konkurencei un atzaru līniju skaita samazināšanu. Daži no šiem priekšlikumiem tika iekļauti jaunā dzelzceļa pakta likumā, kas tika pieņemts 2018. gadā pēc ilgstošas streika kustības.
Kopš 2013. gada oktobra viņš vadīja arī Nacionālo izglītības un ekonomikas padomi, kuras uzdevums bija satuvināt skolas un uzņēmējdarbības pasauli.
atšķirības
Žans Sirils Spineta ir Goda leģiona un Nacionālā Nopelnu ordeņa komandieris, kā arī Akadēmiskās palmas virsnieks. Viņu ievēlēja par "Gada vadītāju" The New Economist 2003. gadā un 2004. gadā saņēma Icare balvu no Profesionālo aeronautikas un kosmosa žurnālistu asociācijas.
Ko viņa ceļojums māca investoram
Aviokompāniju sektors ir viens no cikliskākajiem akciju tirgū. Žana Sirila Spinetas karjera ilustrē vairākus no šiem faktoriem:
- Konsolidācija ir galvenais vērtības radīšanas avots. Apvienošanās ceļā tika izveidotas Air France-KLM, pēc tam IAG (British Airways-Iberia) un Lufthansa grupa. Tirgus novērtē grupas, kas spēj racionalizēt savus tīklus.
- Valsts klātbūtne visu maina. Francijas un Nīderlandes valstis joprojām ir Air France-KLM akcionāri; tas sniedz atbalstu krīzes laikā, piemēram, 2020. gadā, bet arī ierobežo stratēģisko brīvību un var izraisīt kapitāla atšķaidīšanu rekapitalizācijas laikā.
- Uzņēmumi ir atkarīgi no ražotājiem. Piegādes kavējumi un dzinēju pieejamība ietekmē jaudu. Daudzi investori dod priekšroku iegūt piekļuvi nozarei caur ražotājiem, kā parādīts mūsu analīzē par...Airbus akcijas.
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Žans Sirils Spineta galvenajos datumos
|gads
|Solis
|1943
|Dzimis Parīzē (4. oktobrī)
|1990-1993
|Air Inter izpilddirektors
|1997
|Iecelts par Air France izpilddirektoru (22. septembrī)
|1999
|Air France daļēja privatizācija un iekļaušana biržas sarakstā
|2004
|Ciešākas saites ar KLM, Air France-KLM dzimšana
|2009
|Air France-KLM valdes priekšsēdētājs un Areva uzraudzības padomes priekšsēdētājs
|2011-2013
|Viņš atsāk pildīt Air France-KLM izpilddirektora pienākumus.
|2018
|Ziņojums par dzelzceļa transporta nākotni
FAQ
Ko Žans Sirils Spineta darīja Air France?
Viņš vadīja Air France no 1997. līdz 2008. gadam, 1999. gadā veica tās daļēju privatizāciju un 2004. gadā organizēja apvienošanos ar KLM, kas aizsāka Air France-KLM grupu.
Kas ir Spinetta ziņojums?
2018. gada februārī valdībai iesniegtais ziņojums par dzelzceļa transporta nākotni, kas iedvesmoja tajā pašā gadā pieņemto SNCF reformu.
Vai Žans Sirils Spinetta vadīja Areva?
Jā, viņš vadīja Areva uzraudzības padomi no 2009. gada aprīļa līdz 2013. gada jūnijam.