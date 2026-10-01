Žans Luiss Befa Viņš vadīja Saint-Gobain vairāk nekā divas desmitgades, no 1986. līdz 2007. gadam, pirms tam ieņemot valdes priekšsēdētāja amatu līdz 2010. gadam. Dzimis 1941. gada 11. augustā Nicā, absolvējis Corps des Mines inženierzinātņu skolu, viņš iemieso vadošo Francijas uzņēmumu vadītāju paaudzi, kas apmācīta civildienesta augstākajos līmeņos un pārliecināta par rūpniecības stratēģisko lomu. Papildus Saint-Gobain viņš ietekmēja sabiedriskās debates ar saviem ziņojumiem un grāmatām par rūpniecības politiku. Atskats uz karjeru, kas turpina ietekmēt CAC 40 rūpniecības grupu izvēles.
Izglītība: Politehniskā, Kalnrūpniecības un zinātnes pārvalde
Inženiera un skolotāja dēls Žans Luijs Befa gatavojās konkurētspējīgiem eksāmeniem Nicā, Masēnas licejā, un tika uzņemts...École politechnika 1960. gadā. Viņš kļuva par inženieri Raktuvju korpuss 1963. gadā viņš studēja arī École nationale supérieure du pétrole et des moteurs un ieguva diplomu Parīzes politikas institūtā (1966, Ekonomikas-finanšu sekcija).
Enerģijas administrēšanas pirmsākumi
Viņš sāka savu karjeru kā kalnrūpniecības inženieris Klermonferānā, pēc tam no 1967. līdz 1974. gadam strādāja Rūpniecības ministrijas degvielas departamentā, kur kļuva par "pārstrādes un izmantošanas" dienesta vadītāju un pēc tam par direktora vietnieku. Šī pieredze viņam deva padziļinātas zināšanas par enerģētiku un attiecībām starp valsti un rūpniecību – divām tēmām, kas caurvija visu viņa karjeru.
1974.–1986. gads: Saint-Gobain uzplaukums
1974. gadā pievienojās Žans Luijs Befa Saint-Gobain kā plānošanas direktors. Pēc tam viņš pārņēma ģenerāldirektora amatu, pēc tam kā prezidents Pont-a-Mousson, meitasuzņēmumu, kas specializējas čuguna cauruļu ražošanā, vienlaikus no 1979. līdz 1982. gadam vadot arī grupas "cauruļu un mehānikas" nodaļu. 1982. gada martā, Saint-Gobain nacionalizācijas gadā, viņš kļuva par tās rīkotājdirektoru.
1986. gada janvārī viņš nomainīja Rodžeru Forū amatā prezidents un izpilddirektorsIecelts amatā Fransuā Miterāna prezidentūras laikā un apstiprināts toreizējā premjerministra Žaka Širaka, viņš vadīja Saint-Gobain privatizāciju, kas bija pirmā lielā kopdzīves valdības privatizācija, 1986. gada beigās.
1986.–2007. gads: Divdesmit gadi Saint-Gobain vadībā
Viņa vadībā Saint-Gobain piedzīvoja dziļu pārveidi. Grupa, kas vēsturiski bija koncentrējusies uz stiklu, paplašināja savu klātbūtni būvmateriālu un materiālu izplatīšanas jomā un kļuva ļoti starptautiska. Starp galvenajiem pagrieziena punktiem šajā periodā bija amerikāņu uzņēmuma Norton iegāde 1990. gadā, kas padarīja grupu par pasaules līderi abrazīvu ražošanā, un kam sekoja britu uzņēmuma BPB, kas specializējas ģipškartona ražošanā, iegāde 2005. gadā.
Šī stratēģija ir padarījusi Saint-Gobain par vienu no pasaulē vadošajiem speciālistiem mājokļu un būvniecības jomā, un viņa pēcteči ir turpinājuši un nostiprinājuši šo pozīciju. Žans Luijs Beffa palika izpilddirektors līdz 2007. gada jūnijam, pēc tam valdes priekšsēdētājs līdz 2010. gadam; viņu izpilddirektora amatā nomainīja Pjērs Andrē de Šalendars. Kopš 2021. gada jūlija grupu vada Benuā Bazēns.
Investoriem Saint-Gobain vēsture Beffa vadībā parāda, kā gadsimtu vecs rūpniecības uzņēmums var sevi pārveidot, veicot secīgas iegādes. Mūsu analīze parSaint-Gobain akcijas detalizēti apraksta savu pašreizējo profilu, kas ir vērsts uz ilgtspējīgu būvniecību un energoefektīvu renovāciju.
Debates par atalgojumu un azbestu
Tāpat kā citi viņa paaudzes vadītāji, arī Žans Luī Befa saskārās ar kritiku vairākās frontēs. 2007. gadā viņš bija viens no vislabāk apmaksātajiem Francijas izpilddirektoriem, un saskaņā ar preses reitingiem viņa atalgojums tajā gadā bija aptuveni 10,2 miljoni eiro. Turklāt, vadot Pont-à-Mousson, viņš kļuva par azbesta lietošanas pretinieku uzbrukumu, un strīdi skāra visu materiālu nozari. Azbesta problēmai bija ilgstoša negatīva ietekme uz grupas tēlu un juridisko statusu, īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs.
Domātājs par rūpniecības politiku
Žans Luijs Befa ir kļuvis par ietekmīgu balsi Francijas rūpniecības nākotnes jautājumos:
- 2004. gadā Žaks Širaks viņam uzticēja misiju atdzīvināt rūpniecības politiku. Viņa 2005. gada janvāra ziņojums... Ceļā uz jaunu rūpniecības politiku, noveda pieRūpniecisko inovāciju aģentūra, kuras uzraudzības padomi viņš ir vadījis kopš 2005. gada septembra;
- 2002. gadā viņš kopā ar Nobela prēmijas ekonomikā laureātu Robertu Solovu nodibināja Saint-Gobain ekonomikas pētījumu centru, kas kļuva par Kurno centru, pēc tam par Kurno fondu (2010. gadā), kuru viņi abi kopīgi vadīja;
- Viņš publicēja vairākas esejas kopā ar Seuilu: Francijai ir jāizvēlas (2012), Francijai ir jārīkojas (2013), Varas atslēgas (2015) un Pārveidošanās vai izmiršana: lielie uzņēmumi pretstatā jaunuzņēmumiem (2017).
Viņa centrālā tēze: saskaroties ar ASV un Ķīnas duetu, valsts spēks balstās uz tās eksporta nozari, tehnoloģijām, enerģētiku un militārajām spējām. Viņš iestājas par saskaņotu rūpniecības stratēģiju, ko vada valsts, un kritizē Francijas deindustrializāciju. Dažas no šīm idejām ir plaši atbalsojušās kopš veselības krīzes, izraisot debates par rūpniecisko suverenitāti un ražošanas repatriāciju.
Lazard, Engie, Le Monde: otrā karjera valdes locekļa amatā
Pēc Saint-Gobain Žans Luijs Befa kļuva par bankas vecāko padomnieku. LazardNo 2008. līdz 2015. gadam viņš darbojās GDF Suez un pēc tam Engie valdēs, kur viņš vadīja nomināciju un atalgojuma komiteju, Siemens uzraudzības padomē (2008.–2013.), Groupe Bruxelles Lambert valdē (2001.–2013.) un Caisse des Dépôts uzraudzības padomē (2014.–2019.). Viņš bija arī BNP Paribas un Gaz de France direktors. Viņš ir grupas uzraudzības padomes loceklis kopš 1994. gada. PasaulesViņš kļuva par tās prezidentu 2017. gada 5. oktobrī.
Viņa loma Engie viņu tuvina svarīgiem enerģētikas jautājumiem, nozarei, kuru mēs īpaši analizējam savā faktu lapā par...Engie darbība.
atšķirības
Žans Luī Befa ir Goda leģiona lielvirsnieks (2007), Nacionālā Nopelnu ordeņa Lielkrusta kavalieris (2016) un Mākslas un literatūras ordeņa komandieris (2005). Viņš ir saņēmis daudzus ārvalstu apbalvojumus, tostarp Uzlecošās saules ordeni (Japāna). Kā operas entuziasts viņš vadīja Parīzes Nacionālās operas popularizēšanas asociāciju.
Ko viņa ceļojums māca investoram
- Rūpniecības grupas pakāpeniski pārveido sevi. Saint-Gobain ir mainījis savu smaguma centru, nemainot nosaukumu: lai izprastu tā vērtību, ir jāaplūko ieņēmumu sadalījums pa biznesa līnijām.
- Lieli pirkumi ir azartspēles. Tie rada vērtību, ja integrācija ir veiksmīga, bet rada slogu īstermiņa parādiem.
- Politiskajam kontekstam ir nozīme. Nacionalizācija, privatizācija, rūpniecības politika: publiski lēmumi ir dziļi ietekmējuši Saint-Gobain virzību.
Saint-Gobain un Engie ir tiesīgi saņemt PEAStandarta nodokļu atvieglojumu investīciju instruments ilgtermiņa ieguldījumiem Francijas akcijās. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāms par investīciju konsultāciju.
FAQ
Cik ilgi Žans Luī Befa vadīja Saint-Gobain?
Viņš bija tā prezidents un izpilddirektors no 1986. gada janvāra līdz 2007. gada jūnijam, pēc tam valdes priekšsēdētājs līdz 2010. gadam.
Kādas grāmatas sarakstīja Žans Luijs Befa?
Īpaši Francijai ir jāizvēlas (2012), Francijai ir jārīkojas (2013), Varas atslēgas (2015) un Pārveidojies vai mirsti (2017), visus publicējis Seuil.
Kas ir Rūpniecisko inovāciju aģentūra?
Valsts iestāde, kas izveidota 2005. gadā pēc viņa ziņojuma par rūpniecības politiku, kuras mērķis ir atbalstīt lielus pētniecības un inovāciju projektus. Viņš vadīja tās uzraudzības padomi.