Filips Kruzē vadīja valdi VallourecFranču speciālists bezšuvju cauruļu ražošanā no 2009. līdz 2020. gadam. Dzimis 1956. gada 18. oktobrī Neijī pie Sēnas, viņš ar labākajiem rezultātiem absolvēja ENA (Nacionālo administrācijas skolu), strādāja Valsts padomē un pēc tam vairāk nekā divdesmit gadus pavadīja Saint-Gobain. Viņš stājās Vallourec vadībā naftas uzplaukuma kulminācijā, pirms pārvarēja vienu no smagākajām krīzēm grupas vēsturē. Viņa karjera ir mācību grāmata ciklisko akciju un ar parādu saistīto risku izpratnei.
Izglītība: Zinātņu padome, ENA un Valsts padome
Filips Kruzē, kurš bija Neijī pie Sēnas Pastēra liceja students, absolvēja Zinātņu skolu Parīzē (1976. gadā, Sabiedriskā dienesta nodaļā). Pēc tam viņš iestājāsNacionālā administrācijas skolano kura viņš iznāk savas klases labākais 1981. gadā. Viņš sāka savu karjeru Valsts padome, kā auditors un pēc tam kā pieprasījumu meistars.
1983. gadā viņš apprecējās ar Silviju Hubaku, augstu amatu ieņēmušu ierēdni, kura no 2012. līdz 2015. gadam bija prezidenta Fransuā Olanda administrācijas vadītāja.
Divdesmit divi gadi Saint-Gobain (1986–2008)
1986. gadā pievienojās Filips Kruzē Saint-Gobain, kuru toreiz vadīja Žans Luijs Befa, kā plāna direktors. Viņš tur ieņēma dažādus amatus, gan operatīvos, gan finanšu jomā:
- 1989-1992 : Kondatas papīrfabrikas ģenerāldirektors;
- 1992-1996 : Spānijas un Portugāles ģenerāldelegāte;
- no 1996 : rūpnieciskās keramikas nodaļas direktors;
- no 2000 Ģenerāldirektora vietnieks, kas atbild par finansēm, iepirkumiem un IT, pēc tam Ēku izplatīšanas nodaļas vadītājs.
Šis karjeras ceļš ir devis viņam visaptverošu pieredzi globālās rūpniecības grupās: rūpnīcu vadībā, finanšu uzraudzībā un izplatīšanā. Lai labāk izprastu uzņēmumu, kas viņu apmācīja, skatiet mūsu analīzi par...Saint-Gobain akcijas.
2009. gads: Darba uzsākšana uzņēmumā Vallourec
2008. gada aprīlī Filips Kruzē pievienojās Vallourec uzraudzības padomei; gadu vēlāk, 2008. gadā 2009Viņš tika iecelts par valdes priekšsēdētāju. Viņa pilnvaru termiņš tika pagarināts uz četriem gadiem 2012. gada martā. Viņš arī piecus gadus no 2009. gada bija EDF direktors un vadīja kodolsaistību uzraudzības komiteju.
Vallourec tolaik bija savā uzplaukumā. Grupa ražoja bezšuvju tērauda caurules, ko galvenokārt izmantoja naftas un gāzes ieguvei (tā sauktās OCTG caurules), bet arī elektrostacijām un rūpniecībai. Tā kā naftas cenas saglabājās nemainīgi augstas, pieprasījums bija liels, un akcijas bija starp vadošajām Parīzes biržas akcijām.
2009.–2014. gads: Investīcijas izaugsmei
Šī perioda stratēģija ir stiprināt Vallourec klātbūtni reģionos ar spēcīgu ogļūdeņražu ieguves izaugsmi: Brazīlijā (ar jaunu tērauda rūpnīcu un velmētavu, kas uzbūvēta sadarbībā ar Japānas Sumitomo), Amerikas Savienotajās Valstīs (kur slānekļa gāzes un naftas uzplaukums atbalsta pieprasījumu) un Tuvajos Austrumos. Šīs investīcijas palielina grupas jaudu un parādu, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pieprasījums saglabāsies spēcīgs.
2010. gadā viņa atalgojums tika lēsts 2,73 miljonu eiro apmērā, un šī summa, pēc tā laika preses ziņām, tika kritizēta dažu akcionāru vidū, kuri uzskatīja šo stratēģiju par pārāk ambiciozu.
2014.–2020. gads: Naftas krīze un akciju tirgus nolaišanās ellē
Straujais naftas cenu kritums, kas sākās 2014. gada otrajā pusē, visu mainīja. Naftas kompānijas krasi samazināja investīcijas urbumos, cauruļvadu apjomi un cenas strauji kritās, un Vallourec, ko apgrūtināja fiksētās izmaksas un parādi, cieta virkni zaudējumu. Grupa uzsāka izmaksu un jaudu samazināšanas plānus, īpaši Eiropā.
2016. gadā Vallourec veica kapitāla palielinājumu aptuveni viena miljarda eiro apmērā, pievienojoties Nippon Steel & Sumitomo Metal un saņemot atbalstu no publiska akcionāra Bpifrance. Šī operācija ļāva uzņēmumam pārvarēt savas problēmas, taču esošo akcionāru akciju vērtība ievērojami samazinājās.
Šo periodu iezīmēja arī tēraudlietuves lieta.Askovāls, Sensolvā (Ziemeļrietumos), kurā Vallourec bija akcionārs un klients. Grupas loma mēģinājumos pārņemt objektu ir tikusi asi kritizēta, jo īpaši dokumentālajā filmā Ascoval, cīņa par tēraudu autors Ēriks Gerē.
Filips Kruzē atstāj valdi 2020Viņa vietā amatā stājās Eduārs Ginote.
Pēc Kruzē: pārstrukturēšana un jauns sākums
2021. gadā Vallourec veica ievērojamu finanšu pārstrukturēšanu: liela daļa tā parāda tika konvertēta pašu kapitālā, un kreditori, tostarp Apollo fonds, kļuva par vairākuma akcionāriem. Esošo akcionāru daļas tika ievērojami samazinātas. Filipa Gilmota vadībā, kurš tika iecelts amatā 2022. gadā, grupa slēdza savas rūpnīcas Vācijā, pārorientējās uz savām ienesīgākajām vietām (Brazīlijā, ASV) un ievērojami samazināja savu parādu. 2025. gadā ArcelorMittal paziņoja par Apollo piederošo aptuveni 28% akciju iegādi.
Lai sekotu līdzi grupas pašreizējai situācijai, tās rezultātiem un nākotnes perspektīvām, skatiet mūsu analīzi parVallourec krājumi.
Mācības investoram
Vallourec sniegums Filipa Kruzē pilnvaru laikā ir viens no visvairāk pētītajiem piemēriem Parīzes biržā. Četri galvenie secinājumi:
- Cikliskas akcijas tiek vērtētas visā ciklā. Rekordpeļņa cikla kulminācijā nav ilgtspējīga. Novērtēt tādu grupu kā Vallourec, pamatojoties uz tās 2008. vai 2013. gada rezultātiem, nozīmēja aizmirst, ka naftas cena varētu kristies.
- Parāds visu pastiprina. Uzplaukuma fāzē tas veicina izaugsmi; lejupslīdes fāzē tas apdraud izdzīvošanu. Neto parāda attiecība pret peļņu pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) ir galvenais rādītājs, kas jāuzrauga.
- Kapitāla palielināšana un parādu konvertācija vājina ietekmi. Akcionārs, kurš pārstrukturēšanas laikā saglabā savas akcijas, var zaudēt lielāko daļu savu ieguldījumu, pat ja uzņēmums pastāv.
- Pārvaldībai ir nozīme. Valde, ko kontrolē uzraudzības padome, ar publisku akcionāru kapitālā, nepasargā no stratēģiskām kļūdām.
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Filips Kruzē galvenajos datumos
|gads
|Solis
|1956
|Dzimis Neijī pie Sēnas (18. oktobrī)
|1981
|Absolvējis ENA kā labākais savā klasē; iestājies Valsts padomē
|1986
|Pievienošanās Saint-Gobain
|2000
|Saint-Gobain izpilddirektora vietnieks
|2008
|Vallourec uzraudzības padomes loceklis
|2009
|Vallourec valdes priekšsēdētājs; EDF direktors
|2012
|Pilnvara pagarināta uz četriem gadiem
|2016
|Kapitāla palielināšana ar Nippon Steel un Bpifrance
|2020
|Viņš atstāj valdes priekšsēdētāja amatu
FAQ
Kad Filips Kruzē vadīja Valloureku?
Viņš bija Vallourec valdes priekšsēdētājs no 2009. līdz 2020. gadam pēc tam, kad no 2008. gada aprīļa bija bijis uzņēmuma uzraudzības padomes loceklis.
Kāpēc Vallourec akciju cena kritās viņa pilnvaru laikā?
Galvenokārt naftas cenu krituma dēļ, sākot ar 2014. gadu, kas samazināja pieprasījumu pēc urbšanas caurulēm, savukārt grupa bija ievērojami parādā pēc izaugsmes ieguldījumiem.
Kāds bija Filipa Kruzē karjeras ceļš pirms Valloureka?
1981. gadā absolvējis ENA ar labākajiem rezultātiem, viņš sāka strādāt Valsts padomē, pirms vairāk nekā divdesmit gadus pavadīja Saint-Gobain, galu galā kļūstot par rīkotājdirektora vietnieku.