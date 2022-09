Dans une période de forte inflation, de hausse possible des taux d’intérêt au niveau mondial et de risque de crise économique. Mais c’est peut-être le meilleur moment pour acheter des actions.

La situation n’est pas claire pour le marché boursier, mais certaines actions performeront mieux que d’autres dans ces circonstances précises.

Nous avons analysé le marché financier pour découvrir les meilleures actions à acheter cette semaine !

Meilleures Actions à Acheter en ce moment – TOP 5

1 – Action Française des jeux FDJ

Analyse pour Acheter Action FDJ cette semaine:

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 6,28 milliards

Cours actuel : 32,9

Objectif : 40

La Française des Jeux SA opère dans le domaine des jeux d’argent en France. Elle exerce ses activités par le biais des segments suivants : Loterie, paris sportifs et unités opérationnelles d’accélération (UAA).

Le cours de l’action FDJ a rebondi depuis son support actuel à 31,9 euros, et il se dirige vers sa prochaine résistance à 35,39 euros.

Avec la situation économique actuelle, nous pensons que les gens ont l’intention de choisir le chemin le plus court pour s’enrichir, les jeux d’argent et le Loto.

2 – Action Totalenergies TTE

Analyse pour Acheter Action Totalenergies cette semaine:

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 29,94 milliards

Cours actuel : 49,84

Objectif : 60

TotalEnergies SE se consacre à l’exploration et à la production de carburants, de gaz naturel et d’électricité à faible teneur en carbone. Elle mène ses activités par le biais des secteurs d’activité suivants : Exploration et production ; Gaz intégré, énergies renouvelables et électricité ; Raffinage et chimie et Marketing et services.

Avec la dernière polémique entre la Russie et l’UE sur l’approvisionnement en gaz, les producteurs de pétrole européens auront plus de demande à couvrir et peut-être à augmenter et ajuster leurs prix.

Le cours de l’action TotalEnergy se trouve juste sur sa ligne de tendance et sur la moyenne mobile de 200, ce qui constitue une bonne opportunité d’achat.

3 – Action Saint Gobin SGO

Analyse pour Acheter Action Saint Gobin cette semaine:

Indice : CAC 40

Capitalisation boursière : 21,58 milliards

Cours actuel : 41,49

Objectif : 52,50

La Société de Saint-Gobain SA a pour mission de concevoir, fabriquer et distribuer des matériaux et des solutions pour les marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et d’autres applications industrielles.

4 – Action GameStop GME

Analyse pour Acheter Action GameStop GME cette semaine:

Indice : NYSE

Capitalisation boursière :8,81 milliards $

Cours actuel : 28,92 $

Objectif : 43,45 $

GameStop Corp. fournit des jeux et des produits de divertissement par le biais de ses propriétés de e-commerce et de ses magasins.

GameStop fournit des plates-formes de jeu neuves et d’occasion provenant des principaux fabricants de consoles et de PC, commercialise des logiciels de jeu neufs et d’occasion pour les consoles de la génération actuelle et de certaines générations antérieures, et offre une variété de monnaie numérique dans le jeu, de contenu numérique téléchargeable et de téléchargements de jeux complets.

Le cours de l’action GameStop se trouve sur un niveau de support important. Nous estimons que le haut du canal pourra être une cible.

Récemment, les mèmes stocks ont été à la hausse, et lorsque les particuliers et les traders de Wallstreetbet reviendront, la flambée se poursuivra.

5 – Action Advanced Micro Device AMD

Analyse pour Acheter Action AMD cette semaine:

Indice : Nasdaq

Capitalisation boursière :137,94 milliards $

Cours actuel : 85,45 $

Objectif : 97,60 $

Advanced Micro Devices, Inc. est une entreprise spécialisée dans la fourniture de semi-conducteurs. Elle opère à travers les segments suivants : Informatique & Graphique, et Entreprise, Embarqué et Semi-Personnalisé.

Le cours de l’action AMD s’est effondré ces dernières semaines. L’action a dévissé d’environ 50%, puis se stabilise.

Nous pensons qu’AMD est une société innovante qui a un brillant avenir dans l’industrie des semi-conducteurs, et le cours va augmenter dans les semaines à venir.

Tant que le support à 75$ tient, AMD est une action de choix à acheter cette semaine !

Top des Broker Pour Acheter des Actions cette Semaine

Maintenant que vous savez quelle action acheter, vous devrez décider où, laissez-nous vous aider.



